Бизнес в декрете: грызи, малышка, грызи

Татьяна Вострикова с сыном. Она училась в художественной школе, хотела быть архитектором, но получила образование программиста-экономиста, а в итоге нашла своё дело в декрете

Татьяна Вострикова столкнулась, как сама говорит, со своей болью, с болью сына, у которого начали расти зубы. Чтобы как-то облегчить этот период, она сделала для него грызунок из можжевельника и пищевого силикона. Попутно решила ещё одну проблему — сделала держатель для вечно теряющейся соски. И в итоге на этом выстроила свой бизнес. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у неё, с какими сложностями в этом деле она столкнулась, каких принципов придерживается в работе, почему пользуются популярностью ещё и бусы для кормящих мам и когда её муж начал относиться к этому делу серьёзно.



Татьяна Вострикова сейчас чётко знает, каких принципов работы она придерживается, какие заказы берёт, а какие нет, что может предложить своим клиентам и как рационально использовать своё время. Её работы заказывают мамы из разных городов России, особенно ценят в Москве. У неё есть четыре поставщика, у которых она покупает разные материалы, и есть сертификаты качества. Но чтобы к этому прийти, ей пришлось немало потрудиться и научиться в том числе на своих ошибках.



Татьяна ищет вдохновение в природе и чаще выбирает пастельные цвета Фото: Ольга Бурлакова

История Татьяны началась год назад, когда её сыну было девять месяцев.

«Всё началось, когда я отняла от груди сына: чем-то надо было заменять, и мы взяли соску. Всё хорошо, отняли от груди, но проблема была в том, что он постоянно эту соску выплёвывал, естественно, и она терялась. С соской беда была: постоянно где-то заваливалась, особенно к вечеру. Я очень злилась. Муж говорил: "Ты положи её в одно место". Я положу — потом то сын возьмёт, то кот пройдёт. Или барабашка забирает — не знаю», — смеётся Татьяна Вострикова.



Она говорит, что очень расстраивалась, потому что постоянно нужно было мыть соски или покупать новые, если они совсем не находились. Так появилась идея сделать держатель для пустышки. Татьяна долго искала, смотрела сайты, нашла подобные держатели в Америке и стала думать, как сделать их самой.



Видео Ольги Бурлаковой

«Сейчас я работаю только с проверенными поставщиками, а тогда у меня был плохой опыт. Естественно, куда я пришла в первую очередь, — это AliExpress. Заказала немного пищевого силикона, чтобы сделать самостоятельно. Пришли бусинки, но они очень пахли резиной. Я не смогла сделать то, что хотела. Мне пришлось выбросить. Я долго переживала и искала хорошие материалы», — вспоминает Татьяна.

Потом они с семьёй съездили в Горный Алтай, где делают подушки, бусы, обереги из можжевельника, и у девушки появилась идея добавить к пищевому силикону можжевеловые бусины. Материалы натуральные, разноцветные и долговечные. К тому же их можно стерилизовать, мыть.



Первый держатель для соски был сделан потому, что соска постоянно терялась: то её куда-то закидывал ребёнок, то кот Фото: Ольга Бурлакова

«На тот момент у сына резались зубы, поэтому у нас ещё были бессонные ночи, температура: ты вроде как дал лекарство, а что делать — непонятно. Я познакомилась с педиатром, она сказала, что чем чаще он грызёт, тем быстрее у него зубы прорежутся. Я покупала силиконовые грызунки с водичкой, их можно замораживать, а потом, помимо держателя для соски, сделала и грызунок. Они есть разные, но мне нравится именно это сочетание — благородности дерева и яркости силикона. Кстати, силикон тоже можно замораживать: холодненькое кладёшь, ему приятно, когда болят дёсны», — пояснила мастер.



Такие изделия быстро заметили другие мамы на детской площадке, и по сарафанному радио у Татьяны стали появляться заказы. Чтобы не повторять ошибок и заказывать материалы хорошего качества, Татьяна активно занималась поиском поставщиков. Практически всё у неё получалось через знакомых.



«Благо, у меня язык хороший. Как говорят, язык до Киева доведёт. У меня знакомая работает в торговом центре, у неё начальница китаянка. Она шторы завозит сюда и пообещала поискать мне силикон. Нашла несколько, но были фабрики, которые работают без сертификатов, что меня не устраивало. Потому что дети грызут, сосут — мало ли что, я не хочу на себя ответственность брать. Как для своего сына не взяла бы, так и для чужих детей. Не дай Бог. Начала заказывать потом у проверенного поставщика, с которым до сих пор работаю», — объясняет Вострикова.

По её словам, в целом практически полгода ушло на то, чтобы найти поставщиков, причём Татьяна занималась поиском активно.



Так выглядит самый ходовой товар — грызунки. Их используют, чтобы облегчить процесс прорезания зубов Фото: Ольга Бурлакова

«Я заказывала порционно, например 10 бусинок. Посмотрела качество — если подходило, то дальше заказывала, если нет, то больше не брала там, потому что подделок много. Конечно, я бросала, потому что муж говорил: "Опять твои бусинки". Все родственники несерьёзно относились к этому. Наверное, поначалу это действительно несерьёзно было — как хобби, как просто способ развлечь себя в декрете и сделать что-то полезное для своего ребёнка», — рассказывает Татьяна Вострикова.



Первые вложения в бизнес были около 5000 рублей, но это минимум, потому что была пробная небольшая партия. До того как уйти в декрет, Татьяна работала специалистом в отделе закупок в продуктовых сетях и тоже искала поставщиков, только продуктов, — видимо, поэтому ей удалось добиться своего.

Серьёзно к её делу муж начался относиться позже — и теперь помогает ей.



Все материалы у Татьяны аккуратно разложены. Бусы из можжевельника она хранит в закрытых контейнерах, чтобы аромат не выветривался Фото: Ольга Бурлакова

«В декрете я не могла сидеть просто, как мамы, которые иногда просто гуляют, просто готовят. Мне надо было свою энергию куда-то скинуть, вот я её и скинула. Мне кажется, муж стал относиться серьёзно, когда заметил и сказал: "Я понял, что твои бусинки — это хорошее дело, когда мы пошли в магазин и купили продукты на твои деньги". Наверное, это полгода так, когда заказы начали основательно приходить. Сейчас у меня основная работа такая. И я могу расслабиться, отдохнуть, перебирая бусинки, после трудного рабочего дня с ребёнком. Хочется иногда немножко спокойствия и мирка для себя, чтобы я была одна и в своих мыслях, своих изделиях», — описывает свою работу девушка.



Татьяна благодарна мужу за то, что он даёт ей время: они чередуют по вечерам, кто укладывает ребёнка. Если это делает муж, то она занимается своими делами.



Так выглядят изделия для новорождённых из натуральных материалов, чтобы дети могли их грызть и сосать Фото: Ольга Бурлакова

«Очень важно, чтобы близкие тебя тоже поддерживали, а не так, что ты один прёшь, как танк. Для меня важна поддержка, семья. Я хочу, чтобы они были всегда рядышком и всегда поддерживали мои начинания. Я творческий человек, не могу сидеть на месте, нужно что-то новое всегда. Это иногда и мой минус тоже», — отмечает Татьяна Вострикова.

Татьяне постоянно нужно творчески реализовываться, поэтому она придумывает новые изделия: к грызункам и держателям для соски добавились гирлянды на детские кровати, бусы для мам, чтобы дети во время кормления дёргали их не за волосы, а за бусины.

«Сейчас ещё делаю брелоки мамам и папам. Когда подружки узнают, что у другой их подружки будет ребёнок, то заказывают такие брелоки новоиспечённым будущим родителям. Погремушки из бука. Есть небольшая линейка для новорождённых — лёгкие изделия из хлопка и клёна. Их можно сосать, грызть. Дети же любят свои варежки сосать. У меня подружка родила и рассказала, что ребёнок пожирает царапки, поэтому я сделала», — комментирует создательница бизнеса.



Татьяна говорит, что держатели для сосок и гирлянды потом можно использовать дома в качестве декора, например вешать на них фотографии. И ещё любые изделия можно разрезать и использовать как игрушку для развития мелкой моторики Фото: Ольга Бурлакова

Самый популярный товар — это грызунки, они стоят 680 рублей, бусы — в среднем 550 рублей, подвески — 350. Дороже всего стоит силикон: чем его больше, тем цена выше.

«У многих сейчас я видела дороже подобные товары. Я не поднимаю цену, потому что доходы у всех разные, а я хочу быть в серединке. Я хочу, чтобы те, у кого доход ниже, тоже могли приобрести у меня. Я за пользу и за детей», — заявляет Вострикова.

Сейчас Татьяна делает каталог, чтобы заказчики выбирали образцы из него, но при этом могли выбирать цвета.



Татьяна начала делать ещё и такие хлопковые корзинки Фото: Ольга Бурлакова

«Если раньше мне заказчица говорила, например: "Я хочу бусы в жёлтых, серых и чёрных тонах", — и я делала три разных вида гирлянд, то у меня уходило много времени. Сейчас я делаю каталог, чтобы у меня было, например, пять видов гирлянд, для которых можно будет только выбрать цвет. Я хочу экономить своё время, я понимаю это уже сейчас. Если раньше я сидела и делала один заказ три часа, то теперь за три часа могу 10 сделать», — делится Татьяна Вострикова.

Иногда, говорит девушка, её просят сделать держатель для соски, в котором будут бабочки, цветочки и так далее.

«А размер-то нерезиновый. Я сделаю, меня просят добавить ещё, и получается 50 сантиметров. Я говорю: "Извините, я не могу вам сделать такой. У меня есть принципы, которых я придерживаюсь. Я сказала, что держатель до 40 сантиметров, значит, до 40. Есть другие производители, можете у них заказать". Я за удобство ребёнка. Если держатель будет болтаться до пола, ему же неудобно будет. Мне говорят: "Зато там всё будет". Ну вот как объяснить. Не мама же будет этим пользоваться. Можете в гирлянду хоть что добавить до 80 сантиметров, а в держатель нет», — настаивает мастер.



Муж Татьяны делает тёплые полы и хочет, чтоб жена помогала ему в продвижении и его дела, пока же девушка ищет новые пути развития своего бизнеса Фото: Ольга Бурлакова