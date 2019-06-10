Страх потеряли. Колонка главного редактора

Бить людей при допросе (если они не оказывают вооруженного сопротивления) — нельзя. Запирать на ночь в участке, не дав сделать звонка родным и близким, — нельзя. Лишать права на адвоката — нельзя.

Это, в общем-то, всё, что я однозначно могу сказать по делу Ивана Голунова. Хотя нет, добавлю. Один из лучших, на мой взгляд, журналистов страны. Человек, который за годы работы заставил чиновников, воров и коррупционеров бояться того, как они обеспечивают беспечную старость себе и золотую молодость своим детям. Несколько сотрудников НГС знакомы с Иваном лично: ничего, кроме недоумения, сообщения о якобы найденных в его рюкзаке и дома наркотиках, у них не вызывают.



Арест журналиста обставляют как задержание крупного наркоторговца, по федеральным каналам показывают подставные фото «нарколаборатории в его квартире». Врачи скорой подтверждают, что он был избит, — а через несколько часов главврач государственной больницы, ранее возглавлявший клинику Кремля, уверяет, что журналист цел и невредим.

В эти выходные сотни россиян вышли на улицы в поддержку Ивана Голунова — в том числе и в Новосибирске. Дело, конечно, не только в цеховой солидарности. Хотя журналистам, давайте откровенно, сейчас страшно. Сегодня ты делаешь свою работу честно и этим бесишь власть; завтра ты избитый и раздетый в отделении полиции, и тебе светят 20 лет колонии. Репортеров и редакций, которые злят чиновников своей работой, в России катастрофически мало — но они хотя бы есть. Пока есть. Студенты журфаков, с которыми мне доводилось общаться, за редким исключением мечтают или ни дня не работать по профессии, или уйти в госСМИ: «Там проще и безопаснее». Они умнее нас, у них лучше развит инстинкт самосохранения.



И если Сталина мы почему-то «проглотили», то с Голуновым история просто так не кончится. Посадят его или нет — расследование, которое он успел дописать (напомню: по словам коллег Ивана, ему поступали угрозы от высокопоставленных силовиков из-за неопубликованного еще текста про похоронную мафию), выйдет. И не заметить его у власти не получится: придется принимать меры. Попытка остановить публикацию, арестовав журналиста, провалилась. Посмотрим, на что еще они способны.

