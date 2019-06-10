Страх потеряли. Колонка главного редактора

Сотни россиян вышли на пикеты в поддержку Голунова. Одновременно с этим коммунисты праздновали юбилей Сталина в центре Новосибирска
Фото: Александр Ощепков, Евгений Фельдман (meduza.io), коллаж НГС
Бить людей при допросе (если они не оказывают вооруженного сопротивления) — нельзя. Запирать на ночь в участке, не дав сделать звонка родным и близким, — нельзя. Лишать права на адвоката — нельзя.
Это, в общем-то, всё, что я однозначно могу сказать по делу Ивана Голунова. Хотя нет, добавлю. Один из лучших, на мой взгляд, журналистов страны. Человек, который за годы работы заставил чиновников, воров и коррупционеров бояться того, как они обеспечивают беспечную старость себе и золотую молодость своим детям. Несколько сотрудников НГС знакомы с Иваном лично: ничего, кроме недоумения, сообщения о якобы найденных в его рюкзаке и дома наркотиках, у них не вызывают.
Арест журналиста обставляют как задержание крупного наркоторговца, по федеральным каналам показывают подставные фото «нарколаборатории в его квартире». Врачи скорой подтверждают, что он был избит, — а через несколько часов главврач государственной больницы, ранее возглавлявший клинику Кремля, уверяет, что журналист цел и невредим.
В эти выходные сотни россиян вышли на улицы в поддержку Ивана Голунова — в том числе и в Новосибирске. Дело, конечно, не только в цеховой солидарности. Хотя журналистам, давайте откровенно, сейчас страшно. Сегодня ты делаешь свою работу честно и этим бесишь власть; завтра ты избитый и раздетый в отделении полиции, и тебе светят 20 лет колонии.
Репортеров и редакций, которые злят чиновников своей работой, в России катастрофически мало — но они хотя бы есть. Пока есть.
Студенты журфаков, с которыми мне доводилось общаться, за редким исключением мечтают или ни дня не работать по профессии, или уйти в госСМИ: «Там проще и безопаснее». Они умнее нас, у них лучше развит инстинкт самосохранения.
Сегодня они приходят за нами. Когда не останется честных журналистов, страна погрузится в мрачное болото, на поверхности которого сплошь глянец воды и яркие краски зелени. А под водой серые тени проворачивают свои серые дела и пилят бюджеты на похоронке, благоустройстве улиц и ремонте дорог. Они перестанут бояться, что их выведут на чистую воду: чистой воды не останется.
Власть перестала нас бояться. Не нас, журналистов, — народ (что намного хуже). Она долго прощупывала границы дозволенного: запрет «Тангейзера»; православные активисты, которые отменяют концерты и бьют фанатов — и остаются безнаказанными; пенсионные накопления, которые забрали у россиян и отправили в Крым; храм на месте сквера в Екатеринбурге… Нащупали: можно все. Страха за то, что ты творишь, больше нет.
Даже не так: кажется, власти уже просто плевать, что мы думаем.
И можно без оглядки делать всё, что придет в голову. Всё стремительно катится к чёрту, причем на всех уровнях. Мэр Новосибирска с помпой открывает памятник Сталину. Город против? Вот вам еще и праздник в честь 140-летия тирана в самом центре Новосибирска. Потому что могут. Депутат Госдумы позирует с винтовкой в руках, на фоне портрета Сталина целятся друг в друга из автоматов счастливые дети. Стерпите. Поворчите в уютных фейсбучиках — и успокоитесь.
И если Сталина мы почему-то «проглотили», то с Голуновым история просто так не кончится. Посадят его или нет — расследование, которое он успел дописать (напомню: по словам коллег Ивана, ему поступали угрозы от высокопоставленных силовиков из-за неопубликованного еще текста про похоронную мафию), выйдет. И не заметить его у власти не получится: придется принимать меры. Попытка остановить публикацию, арестовав журналиста, провалилась. Посмотрим, на что еще они способны.
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