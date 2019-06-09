«Ну правда, достали»: учитель — о родительских чатах, наглых детях и школьных поборах

На три месяца школьники и их родители могут забыть об учёбе, но ещё больше рады каникулам учителя. Наконец-то они смогут отдохнуть от бесконечных вопросов взрослых «А что задали?» и «Во сколько заканчиваются уроки?», невоспитанных детей и отчётов. Учитель начальных классов на условиях анонимности честно рассказала нашим коллегам из 74.ru, от чего на самом деле устают педагоги, почему срываются на учениках и как их учат собирать добровольные пожертвования.



Елена Николаевна (имя изменено. — Прим. ред.) с детства мечтала быть учителем, поэтому пошла в педагогический. Только вместо работы с детьми ей приходится больше внимания уделять родителям школьников и начальству.

«Вопросы присылают даже ночью»

У меня была замечательная первая учительница. Мне очень нравилось, как она с нами общается, ведёт уроки, поэтому проблем с выбором профессии не было. Я очень люблю свою работу, она интересная, разноплановая, но есть вещи, которые порой выводят из себя, и к педагогике они не имеют никакого отношения.

У нас есть группа, где родители могут задать вопросы, прочитать срочное объявление. Но сообщений приходит столько, что хочется выбросить телефон. Он пиликает утром, днём, вечером и даже ночью. В 12 часов ночи могут прийти сообщения: «Елена Николаевна, подскажите, как оформить решение задачи — кратко или развёрнуто». Некоторые родители не понимают, что у учителя тоже должно быть личное время, что у нас тоже есть семьи и домашние дела.

Иногда хочу отключить звук, но всё-таки не делаю этого, потому что могут действительно важные и срочные вопросы прийти. Часто пишут во время уроков, а потом высказывают претензии, почему я не отвечаю сразу. Так, дорогие родители, мне что делать в первую очередь — детей учить или на сообщения отвечать?



Особенно раздражают вопросы: что принести на технологию или изо. Они звучат каждую неделю на протяжении года, хотя всем выдавалась информация, что должно быть в папке. Я уже знаю, если завтра технология или изо, то обязательно будут спрашивать: какую цветную бумагу принести — одностороннюю или двустороннюю, а краски — гуашь или акварель, а достаточно ли будет цветных карандашей шести цветов. Учеников предупреждаю, если в дневнике ничего не записано, то несём стандартный набор, но не помогает — родителям обязательно нужно что-то уточнить. Казалось бы, с развитием информационных технологий учителю и родителям должно быть легче. На сайте школы выкладывается образовательная программа, и с ней при желании можно ознакомиться. Есть сетевой дневник с актуальным расписанием уроков, оценками, датами контрольных, домашними заданиями. Но оказалось, что всё это помогает мало.

Родители делятся на категории. Первая категория — мамы, которым нечего делать, и они заглядывают в сетевой дневник каждую секунду. Бывает так, что я не успеваю до конца рабочего дня выставить оценки и прописать домашнее здание, ведь ещё же уроки нужно вести, на перемене детям внимание уделить. Обязательно найдётся мамочка, которая сразу всё заметит и выложит в чат скрин с пустыми строчками — вот, мол, посмотрите, что у нас на завтра. Было такое, что я в это время как раз вносила данные. Буквально через пять минут другая мама скинула скрин с уже заполненным электронным дневником.



Есть родители, которые вообще в него не заглядывают. В начале года в течение первых месяцев я только и делаю, что восстанавливаю пароли, которые родители забыли. Кто-то вообще не умеет пользоваться интернетом, поэтому «Сетевой город» остаётся для них загадочным словосочетанием.

Больше всего меня бесят вопросы в чате: «А что задали?» Ну правда, достали. Загляните вы в электронный дневник или в простой. Иногда этот вопрос звучит два-три раза за час. Родители, вы же взрослые люди, умеете пользоваться телефоном — пролистайте пару сообщений назад, посмотрите.

Записать домашнее задание — это прямая обязанность ученика. Есть дети, которые могут смотреть, как я записываю домашнее здание на доске, и прийти домой с пустым дневником. Потом родители звонят и говорят: «А почему вы не проверили, что мой ребёнок не записал домашнее задание?» Послушайте, у меня 30 учеников в классе, это же не детский сад. Я стараюсь приучать детей заполнять дневники с первого класса, сначала печатными буквами, потом прописными, но самостоятельно. И до сих пор вижу, что за некоторых учеников к концу начальной школы дневник заполняют родители. Что же вы тогда удивляетесь, что ребёнок не записал домашнее задание. У него нет такого навыка и чувства ответственности, проще маму вынудить написать сообщение в чате.



«Мама напишет заявление, и тебя посадят»

Дети сейчас изменились. Они стали более активные, разговорчивые и более подкованные в плане знания своих прав. Ученики понимают, что учитель не должен кричать, что он не может ударить ребёнка или заставить что-то делать. У меня был случай, когда я повысила голос, обращаясь к ребёнку, потому что пыталась перекричать толпу орущих детей, а в ответ услышала: «А ты мне ничего не можешь сделать, ты не имеешь права». Да-да, прямо на «ты» обращаются.

Коллега рассказывала, что у неё в классе был очень неусидчивый мальчик, мог во время урока по кабинету гулять, в коридор выйти. Она брала его за руку и возвращала на место. Однажды он ей заявил: «Ты не имеешь права меня трогать, я сейчас возьму линейку, стукну сам себя по голове и скажу, что это ты меня ударила. Мама напишет заявление, и тебя посадят».

Дети говорят словами взрослых, поэтому мы прекрасно знаем, что о нас думают родители — никаких чатов для этого не надо. У нас одна девочка отказалась от участия в конкурсе и награду, естественно, не получила. Приходила мама, заявляла, что награда должна быть общая для всего класса, я ей всё подробно объяснила. На следующий день слышу, как девочка своим подружкам рассказывает, как я несправедливо поступила.



Если дома ребёнок слышит, как мама говорит, что «училка» такая-сякая, сошла с ума, опять столько задала, то с таким настроем он и придёт в школу. Какое уж тут уважение к учителю?! Сегодня оно зарабатывается очень непросто. Но я на детях не срываюсь, понимаю, что всё зависит от взрослых.

«Нас заставляют просить деньги»

Конечно, есть и приятная сторона медали в общении с родителями. К счастью, встречаются те, кто всегда готов помочь, будь то организация праздника или уборка в кабинете, кто адекватно реагирует на замечания, сделанные ребёнку, или конфликтную ситуацию.

Тема подарков учителям — очень щепетильная. Нам говорят, что это расценивается как взятка и презенты принимать запрещено. Но приятно, когда тебе дарят букет цветов или коробку конфет. Шикарных подарков, честно скажу, не получала, мне не дарили дорогие часы или сертификаты в спа-салоны, но букет на праздник — всегда. Бывает, что дети дарят подарок от семьи — цветочек или шоколадку.

Я работаю уже много лет, но каждое родительское собрание для меня стресс и не потому, что придётся краснеть за плохие результаты работы, а потому, что придётся говорить о деньгах. Помню, как в первые дни работы я никак не могла собраться с силами и попросить сдать сумму в фонд школы. Сейчас, конечно, я знаю, как преподнести информацию.



В нашей школе ежегодный сбор — тысяча рублей. В других собирают и по 2,5 тысячи. У нас нет большой давки на родителей, но директор школы всегда просит обеспечить стопроцентную собираемость добровольных взносов. Честно говоря, я боюсь наседать на родителей, потому что все подкованные — сразу пишут в прокуратуру или привлекают журналистов. Стараюсь объяснить, что деньги нужны на ремонт холла, фасада, коммуникации, чтобы нашим же детям было комфортно. У меня ребёнок учился в другой школе. Помню, как меня доставали звонками из родительского комитета, заставляя сдать две тысячи рублей. Но я-то знаю, что это добровольный взнос. В результате ничего не платила, ребёнок спокойно учился дальше, никто на нём не отыгрывался.

У меня в классе 30 учеников. Получается, что лично каждому я могу уделить только полторы минуты времени! Всё остальное время уходит на текучку, бумажную работу. Нужно заполнить тот же сетевой дневник, проверить домашнее задание, написать отчёты. В конце каждой четверти и учебного года на каждого ребёнка заполняется портфолио, или личное дело, а это по пять-шесть страниц на ученика — от уровня воспитанности до роста успеваемости.

Сейчас учителя приравняли к человеку, который оказывает образовательную услугу, то есть я должна выдать положенный материал и всё. Конечно, когда я поступала в педагогический, то думала, что общения с детьми будет больше. Несмотря на все трудности, я не хочу уходить в другую сферу, потому что люблю свою работу и детей. Они не злопамятные, даже если я прикрикнула, поставила плохую оценку, они всё равно относятся ко мне с теплом. Сейчас у меня детки постарше, они стесняются подходить, поэтому на переменке подкладывают записочки. Приходишь на урок, а там листочек «Елена Николаевна, мы вас любим». Это обязывает сильнее всякого трудового договора. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

