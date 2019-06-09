9 июня воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 65.04
eur 73.26
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 65.04
eur 73.26
Город
Инструкция

Почему кошки пьют воду из-под крана: ветеринар — о правильном питании питомцев

Разбираемся, чем правильнее кормить кошек и собак: обычной едой или специальным кормом

Поделиться

782
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Определить, подходит рацион или нет, можно по тому, как выглядит питомец

Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Продолжаем разбираться в том, как ухаживать за домашними животными. Сегодня поговорим о правильном питании. Да-да, для собак и кошек, в общем-то, тоже существует такое понятие. Мы попросили ветеринарного врача Наталью Черемицыну ответить на основные вопросы о том, как нужно кормить и поить питомцев.

Еда со стола или специальный корм?

— Я сторонник сбалансированного питания. Готовые рационы отвечают этим потребностям, у них баланс уже соблюден, независимо от класса корма, в нем нутриенты в том количестве, в котором они необходимы. Единственное, сейчас появилась новая линейка кормов-холистиков, в них, на мой взгляд, превышено количество белка.

У натурального кормления тоже есть свои плюсы, его можно сбалансировать, но сделать это достаточно сложно. Намного сложнее, чем насыпать в миску корм. Нужно посовещаться с диетологом, осмотреть животное, взвесить его, выбрать рацион, исходя из его физиологических потребностей. У каждого животного они свои, как и у нас. Например, у спортсменов и не спортсменов разные потребности в питании.

Часто бывает, что владелец выбирает натуральное питание для питомца интуитивно или вообще ориентируется на животное: считает, что кошка или собака сама знает, что она хочет есть. В итоге через несколько лет у животного могут начаться проблемы со здоровьем, но владельца будет сложно убедить, что это связано с питанием.

Сильно большого разнообразия в питании, как человеку, животным не нужно, очень важно именно соблюсти баланс белков, жиров и углеводов. Если сравнивать с человеком, то мы говорим про понятие правильного питания.

Корм сухой или влажный?

— Я рекомендую комбинировать рационы, потому что у каждого свои плюсы и минусы. Влажный корм полезен для мочевыделительной системы. Когда животное сидит только на сухом корме и мало пьет, это может побуждать его почки концентрировать высокоплотную мочу и приводит к появлению песка или солей.

Сухой рацион полезен для гигиены полости рта, снимает налет с с зубов, обеспечивает здоровье десен. Будет полезно комбинировать: примерно 60–75% сухого корма и 25–40% влажного корма. Если это профессиональный рацион, в идеале использовать одну и ту же марку.

Как определить, подходит рацион или нет? В первую очередь, по внешнему состоянию питомца. Он должен хорошо выглядеть, с нормальной кондицией тела, шерсть блестящая, глазки ясные, никаких выделений не видно, хорошо ест, нет рвоты и поноса, стул оформленный. Важно смотреть, чтобы стул хорошо убирался, например, у собаки на улице не оставлял следов. Я так определяю, когда гуляю со своими собаками, какой рацион у других собак. При сбалансированном питании не составляет труда убрать кал за питомцем в пакетик.

Ужин для собак — подопечных Центра реабилитации животных

Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Сколько корма давать?

— Некоторые кошки предпочитают есть часто и небольшими порциями, это связано с их образом жизни (охота на маленьких животных, птиц). Мы рекомендуем обеспечивать им такой режим в домашних условиях. Пусть сухой корм стоит в свободном доступе, и кот сам контролирует, сколько он ест. Если он при этом не набирает избыточную массу, в принципе, можно это позволить. А влажный корм — это такое общение, многим владельцам доставляет удовольствие то, что они отрывают пакет, кладут еду котику, ему нравится, он кушает.

У собак другая ситуация, у них корм в свободном доступе стоять не должен. Собак рекомендуется кормить 1–2 раза в сутки, причем для каждой своя норма. Если вы видите, что животное регулярно пропускает утреннее кормление, то целесообразно перевести его на кормление 1 раз в сутки. В отличие от кошек, собаки питаются один раз, но хорошо, плотно и потом могут долго не кушать, это не вредно для их здоровья. 

Можно покупать недорогой корм в супермаркете?

— У людей разные финансовые возможности, не все могут позволить себе кормить животное дорогими кормами. В принципе, ничего страшного, если это будет корм масс-маркета, важнее, чтобы он подходил именно животному. Опять же, если питомец хорошо себя чувствует, при осмотре ветеринарный врач не отмечает никаких отклонений в здоровье, то почему нет. Значит, рацион подходит. У меня есть несколько пациентов, которым подходит рацион масс-маркета, они прекрасно и долго живут.

Сколько воды наливать?

— У собаки чистая вода должна быть в свободном доступе, достаточно менять ее раз в сутки. Покупать специально, например, бутилированную воду для собаки не нужно, я считаю, можно налить ей ту же воду, что пьете сами.

У кошек все сложнее. Это саванные животные, они жили в пустыне и привыкли накапливать воду: мало пить, редко мочиться. Именно поэтому они в группе риска по заболеваниям мочевыводительной системы. Часто в доме, где живет кошка, можно видеть, что возле кормушки стоит маленькая мисочка. Владелец думает: пьет же, значит, все в порядке. Но в большинстве случаев у таких животных мы видим высокую плотность мочи в анализе.

Нужно поощрять потребление кошкой жидкости, поставить несколько поилок большого размера. Очень важно, чтобы они были не маленькие. Когда кошка пьет, ее усы должны оставаться на поверхности. Если они опустятся в узкую миску, она уже не будет чувствовать своими вибриссами, где находятся другие члены семьи, и не будет чувствовать себя в безопасности. Также кошек привлекает поилка-фонтанчик, проточная вода. Многие котики любят пить из крана, некоторые ждут, когда владелец придет домой, чтобы пить именно такую воду. Таким кошкам подойдет фонтанчик, который работает от розетки круглосуточно.

Чем больше миска для кошки, тем лучше

Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

ТЕКСТ

Анна ЖИЛОВА

ТЕГИ

ветеринаркошки и собаки

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

гость
9 июн 2019 в 10:45

Бутылированную воду покупать животным?! Даже для себя в городе - лишняя трата денег. Из-под крана отличная вода. А вот за городом уже надо