Почему кошки пьют воду из-под крана: ветеринар — о правильном питании питомцев

Продолжаем разбираться в том, как ухаживать за домашними животными. Сегодня поговорим о правильном питании. Да-да, для собак и кошек, в общем-то, тоже существует такое понятие. Мы попросили ветеринарного врача Наталью Черемицыну ответить на основные вопросы о том, как нужно кормить и поить питомцев.

Еда со стола или специальный корм? — Я сторонник сбалансированного питания. Готовые рационы отвечают этим потребностям, у них баланс уже соблюден, независимо от класса корма, в нем нутриенты в том количестве, в котором они необходимы. Единственное, сейчас появилась новая линейка кормов-холистиков, в них, на мой взгляд, превышено количество белка.

У натурального кормления тоже есть свои плюсы, его можно сбалансировать, но сделать это достаточно сложно. Намного сложнее, чем насыпать в миску корм. Нужно посовещаться с диетологом, осмотреть животное, взвесить его, выбрать рацион, исходя из его физиологических потребностей. У каждого животного они свои, как и у нас. Например, у спортсменов и не спортсменов разные потребности в питании.

Часто бывает, что владелец выбирает натуральное питание для питомца интуитивно или вообще ориентируется на животное: считает, что кошка или собака сама знает, что она хочет есть. В итоге через несколько лет у животного могут начаться проблемы со здоровьем, но владельца будет сложно убедить, что это связано с питанием.

Сильно большого разнообразия в питании, как человеку, животным не нужно, очень важно именно соблюсти баланс белков, жиров и углеводов. Если сравнивать с человеком, то мы говорим про понятие правильного питания. Корм сухой или влажный?

— Я рекомендую комбинировать рационы, потому что у каждого свои плюсы и минусы. Влажный корм полезен для мочевыделительной системы. Когда животное сидит только на сухом корме и мало пьет, это может побуждать его почки концентрировать высокоплотную мочу и приводит к появлению песка или солей.

Сухой рацион полезен для гигиены полости рта, снимает налет с с зубов, обеспечивает здоровье десен. Будет полезно комбинировать: примерно 60–75% сухого корма и 25–40% влажного корма. Если это профессиональный рацион, в идеале использовать одну и ту же марку. Как определить, подходит рацион или нет? В первую очередь, по внешнему состоянию питомца. Он должен хорошо выглядеть, с нормальной кондицией тела, шерсть блестящая, глазки ясные, никаких выделений не видно, хорошо ест, нет рвоты и поноса, стул оформленный. Важно смотреть, чтобы стул хорошо убирался, например, у собаки на улице не оставлял следов. Я так определяю, когда гуляю со своими собаками, какой рацион у других собак. При сбалансированном питании не составляет труда убрать кал за питомцем в пакетик.

Ужин для собак — подопечных Центра реабилитации животных Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Сколько корма давать? — Некоторые кошки предпочитают есть часто и небольшими порциями, это связано с их образом жизни (охота на маленьких животных, птиц). Мы рекомендуем обеспечивать им такой режим в домашних условиях. Пусть сухой корм стоит в свободном доступе, и кот сам контролирует, сколько он ест. Если он при этом не набирает избыточную массу, в принципе, можно это позволить. А влажный корм — это такое общение, многим владельцам доставляет удовольствие то, что они отрывают пакет, кладут еду котику, ему нравится, он кушает.

У собак другая ситуация, у них корм в свободном доступе стоять не должен. Собак рекомендуется кормить 1–2 раза в сутки, причем для каждой своя норма. Если вы видите, что животное регулярно пропускает утреннее кормление, то целесообразно перевести его на кормление 1 раз в сутки. В отличие от кошек, собаки питаются один раз, но хорошо, плотно и потом могут долго не кушать, это не вредно для их здоровья. Можно покупать недорогой корм в супермаркете? — У людей разные финансовые возможности, не все могут позволить себе кормить животное дорогими кормами. В принципе, ничего страшного, если это будет корм масс-маркета, важнее, чтобы он подходил именно животному. Опять же, если питомец хорошо себя чувствует, при осмотре ветеринарный врач не отмечает никаких отклонений в здоровье, то почему нет. Значит, рацион подходит. У меня есть несколько пациентов, которым подходит рацион масс-маркета, они прекрасно и долго живут. Сколько воды наливать? — У собаки чистая вода должна быть в свободном доступе, достаточно менять ее раз в сутки. Покупать специально, например, бутилированную воду для собаки не нужно, я считаю, можно налить ей ту же воду, что пьете сами.

У кошек все сложнее. Это саванные животные, они жили в пустыне и привыкли накапливать воду: мало пить, редко мочиться. Именно поэтому они в группе риска по заболеваниям мочевыводительной системы. Часто в доме, где живет кошка, можно видеть, что возле кормушки стоит маленькая мисочка. Владелец думает: пьет же, значит, все в порядке. Но в большинстве случаев у таких животных мы видим высокую плотность мочи в анализе. Нужно поощрять потребление кошкой жидкости, поставить несколько поилок большого размера. Очень важно, чтобы они были не маленькие. Когда кошка пьет, ее усы должны оставаться на поверхности. Если они опустятся в узкую миску, она уже не будет чувствовать своими вибриссами, где находятся другие члены семьи, и не будет чувствовать себя в безопасности. Также кошек привлекает поилка-фонтанчик, проточная вода. Многие котики любят пить из крана, некоторые ждут, когда владелец придет домой, чтобы пить именно такую воду. Таким кошкам подойдет фонтанчик, который работает от розетки круглосуточно.