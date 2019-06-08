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Обзор

Арест начальства клиники Мешалкина, голубое озеро и крах «Спортивной»: главные события начала июня

Важные новости первой недели лета, которые вы могли пропустить

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Первую неделю лета сложно назвать простой. В понедельник силовики задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова и его супругу Ирину Бойцову, а судебное заседание, где решалась мера пресечения для Бойцовой, продлилось больше 6 часов. Также на этой неделе государственная экспертиза нашла недочёты в проекте станции метро «Спортивная» — теперь чиновники обязаны их исправить. Что ещё важного произошло с 3 по 7 июня — в обзоре НГС.

Ирину Бойцову арестовали до 3 августа

Фото: Александр Ощепков

Через два дня после задержания Центральный районный суд взял Ирину Бойцову под стражу на два месяца — до 3 августа. В отношении супругов возбуждено уголовное дело — их обвиняют в экономических преступлениях. По данным суда, у супругов есть недвижимость в Таиланде, оформленная на подставных лиц, — поэтому их отправили в СИЗО.

Станцию «Спортивная» намерены открыть к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года

Фото: Александр Ощепков

  • Всего в 10 минутах езды от пединститута под Новосибирском обнаружилось маленькое озеро с невероятно голубой водой, которая губит деревья и растения, а купаться здесь строго запрещено — сюда сливают отходы ТЭЦ-5. НГС побывал на побережье красивого озера.

Вода в золоотвале содержит соли кальция и оксиды металлов

Фото: Александр Ощепков

Фото: Александр Ощепков

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КОММЕНТАРИИ (3)

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elka                 
8 июн 2019 в 09:10

Сколько лет живу в Новосибирске,но про «озеро» не знала!какое оно красивое!

мда
8 июн 2019 в 09:17

Местечковой, ...аудитории и других новостей не надо...

Точняк
8 июн 2019 в 09:11

Самая страшная профессия патологоанатом. Сам боюсь смерти, хотя директор говорит, что ничего страшного в этом нет