Арест начальства клиники Мешалкина, голубое озеро и крах «Спортивной»: главные события начала июня

Первую неделю лета сложно назвать простой. В понедельник силовики задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова и его супругу Ирину Бойцову, а судебное заседание, где решалась мера пресечения для Бойцовой, продлилось больше 6 часов. Также на этой неделе государственная экспертиза нашла недочёты в проекте станции метро «Спортивная» — теперь чиновники обязаны их исправить. Что ещё важного произошло с 3 по 7 июня — в обзоре НГС.
Через два дня после задержания Центральный районный суд взял Ирину Бойцову под стражу на два месяца — до 3 августа. В отношении супругов возбуждено уголовное дело — их обвиняют в экономических преступлениях. По данным суда, у супругов есть недвижимость в Таиланде, оформленная на подставных лиц, — поэтому их отправили в СИЗО.