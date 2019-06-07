Эрогенные зоны страны: изучаем карту России по красоткам, попавшим в топ-100 Miss Maxim

В конкурсе мужского журнала Maxim (как и наш сайт, входит в сеть Hearst Shkulev Media) осталось 100 претенденток, которые на очном кастинге в Москве поборются за право попасть в десятку лучших. Фотосессия стартует сегодня и продлится три дня. Участницы съехались со всей страны: от Калининграда до Владивостока. 74.ru составил карту сексуальности по количеству представительниц в топ-100 конкурса.

Всего на этом этапе будут представлены 35 российских городов, Рига и Алматы. Наибольшее представительство у столицы — 27 девушек. Следом идут Екатеринбург с двенадцатью красотками и Санкт-Петербург с одиннадцатью. В списке городов представляем по одной девушке, занявшей самую высокую позицию по итогам народного голосования. 7, 8 и 9 июня кастинг будет транслироваться на странице журнала Maxim в Instagram.