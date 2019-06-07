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Стиль и красота
Обзор

Эрогенные зоны страны: изучаем карту России по красоткам, попавшим в топ-100 Miss Maxim

В нашем фотообзоре — самые яркие представительницы 37 городов

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По результатам московского кастинга жюри выберет десять финалисток

Фото: Мaximonline.ru, Артемий Низовцев (коллаж)

В конкурсе мужского журнала Maxim (как и наш сайт, входит в сеть Hearst Shkulev Media) осталось 100 претенденток, которые на очном кастинге в Москве поборются за право попасть в десятку лучших. Фотосессия стартует сегодня и продлится три дня. Участницы съехались со всей страны: от Калининграда до Владивостока. 74.ru составил карту сексуальности по количеству представительниц в топ-100 конкурса.

Всего на этом этапе будут представлены 35 российских городов, Рига и Алматы. Наибольшее представительство у столицы — 27 девушек. Следом идут Екатеринбург с двенадцатью красотками и Санкт-Петербург с одиннадцатью. В списке городов представляем по одной девушке, занявшей самую высокую позицию по итогам народного голосования. 7, 8 и 9 июня кастинг будет транслироваться на странице журнала Maxim в Instagram.

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Москва — 27 участниц

Виктория Цуранова, 6 место

Фото: Мaximonline.ru

Екатеринбург — 12 участниц

Екатерина Кот, 2 место

Санкт-Петербург — 11 участниц

Евгения Левина, 3 место

Пермь — 3 участницы

Алина Горохова, 13 место

Краснодар — 3 участницы

Елена Макарова, 32 место

Новосибирск — 3 участницы

Ольга Есипенко, 44 место

Челябинск — 3 участницы

Мария Лепеть, 46 место

Нижний Новгород — 3 участницы

Ульяна Климина, 50 место

Ростов-на-Дону — 2 участницы

Мария Лиман, 1 место

Самара — 2 участницы

Анастасия Соловьёва, 53 место

Чита — 2 участницы

Светлана Андрусова, 63 место

Казань — 2 участницы

Анастасия Смородинова, 88 место

Каменск-Уральский

Мария Золотавина, 4 место

Великий Новгород

Октябрина Максимова, 9 место

Сочи

Иванна Хаврак, 15 место

Уфа

Кристина Селезнёва, 22 место

Омск

Майя Нгуен, 26 место

Владивосток

Наталия Тюкавкина, 27 место

Красноярск

Лариса Ульянова, 28 место

Липецк

Ангелина Просветова, 29 место

Симферополь

Полина Кадынская, 38 место

Волгоград

Елена Воронина, 41 место

Калининград

Анастасия Соколова, 43 место

Томск

Екатерина Хандогина, 55 место

Саратов

Татьяна Бровкина, 56 место

Алматы

Мария Лебедева, 57 место

Белгород

Галина Шабанова, 58 место

Владимир

Дарья Данилова, 59 место

Иваново

Юлия Попова, 65 место

Улан-Удэ

Элина Крутикова, 82 место

Реутов

Евгения Ярушникова, 84 место

Киров

Инна Кубышева, 90 место

Рига

Маргарита Петрова, 94 место

Тула

Елена Войцеховская, 96 место

Рязань

Татьяна Гурова, 98 место

Ульяновск

Наталья Сорокина, 99 место

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КОММЕНТАРИИ (64)

789
7 июн 2019 в 12:42

Открываешь нгс, и во всю страницу пошлые картинки, как на дешёвом рекламно-вирусном сайте. А вас дети и подростки наверняка тоже читают.
НГС, дно пробито.

мамашшка
7 июн 2019 в 12:45

Боже мой...главная страница городского сайта. Открываешь - голые бабы.

Шустрик
7 июн 2019 в 12:41

Не хочу брюзжать, но раньше девушек оценивали по красоте лица, доброте. женственности, хозяйственности, а сейчас по размеру филейной части тела и умению пошире раздвинуть ноги для фотосессии. И ведь это чьи-то дочери.