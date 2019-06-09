«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — встану прямо на перекрестке, пусть объезжают и обходят

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6 мая 2019
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В новом, 130-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на перекрестке, прогулки на автомобиле по парку отдыха и нравы, царящие во дворах Академгородка.
Оказывается, можно стоять прямо на перекрестках. Если у вас Lexus с номерами ООО. «Мастер парковки, пересечение Крылова и Каменской. Центральный рынок», — сообщают очевидцы.
«Товарищ припарковал свое авто у остановки по улице Фрунзе на тротуаре, невозможно ни пройти, ни проехать с коляской», — пишет нам читательница Елена.
«На аллее в Саде Дзержинском», — информирует Любовь.
Встать враскоряку, лишь бы не по правилам.
«Кошурникова, 3, вдоль всего двора (метров 100) парковочный карман. Даже наличие места в парковочном кармане не остановило "витаровода" встать рядом с коллегой по умственному развитию. Видимо, хамы притягиваются друг к другу», — живописует Роман.
BMW поближе к окнам.
Такой большой джип может и плитку тротуарную повредить.
«Такая картина ежедневно у подхода к пешеходному переходу к детскому садику по адресу улица А.Лежена, 21. Газон и подход к переходу полностью оккупировали автомобили. Колесами разводят непролазную грязь в переходный период и создают опасную ситуацию — пешеходы вынуждены неожиданно появляться на дороге из-за машин. Ситуация очень неприятная, ведь много детей ходит здесь через дорогу, каждый день повышенная опасность», — жалуется читательница Екатерина.
Очередной уничтожитель зелени в городе.
Дорожка для слепых? Не, не слышал. И не видел.
Еще один встал враскоряку на два инвалидных места.
А вот какие нравы царят в высокоинтеллектуальном Академе. «Вчера очередной автохам запарковал свое авто прямо на тротуаре у дома 12 по улице Терешковой в Академгородке. И люди вынуждены обходить его сарай по лужам, хотя парковка в десяти метрах. Но ему так удобнее», — пишет Александр.
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