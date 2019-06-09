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Город
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — встану прямо на перекрестке, пусть объезжают и обходят

Черный Lexus запарковался на перекрестке, а Land Cruiser Prado встал на дорожку для слепых

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В новом, 130-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на перекрестке, прогулки на автомобиле по парку отдыха и нравы, царящие во дворах Академгородка. 

Оказывается, можно стоять прямо на перекрестках. Если у вас Lexus с номерами ООО. «Мастер парковки, пересечение Крылова и Каменской. Центральный рынок», — сообщают очевидцы. 

«Товарищ припарковал свое авто у остановки по улице Фрунзе на тротуаре, невозможно ни пройти, ни проехать с коляской», — пишет нам читательница Елена. 

«На аллее в Саде Дзержинском», — информирует Любовь. 

Встать враскоряку, лишь бы не по правилам. 

«Кошурникова, 3, вдоль всего двора (метров 100) парковочный карман. Даже наличие места в парковочном кармане не остановило "витаровода" встать рядом с коллегой по умственному развитию. Видимо, хамы притягиваются друг к другу», — живописует Роман.

BMW поближе к окнам.

Такой большой джип может и плитку тротуарную повредить.

«Такая картина ежедневно у подхода к пешеходному переходу к детскому садику по адресу улица А.Лежена, 21. Газон и подход к переходу полностью оккупировали автомобили. Колесами разводят непролазную грязь в переходный период и создают опасную ситуацию — пешеходы вынуждены неожиданно появляться на дороге из-за машин. Ситуация очень неприятная, ведь много детей ходит здесь через дорогу, каждый день повышенная опасность», — жалуется читательница Екатерина.

Очередной уничтожитель зелени в городе. 

Дорожка для слепых? Не, не слышал. И не видел. 

Еще один встал враскоряку на два инвалидных места. 

А вот какие нравы царят в высокоинтеллектуальном Академе. «Вчера очередной автохам запарковал свое авто прямо на тротуаре у дома 12 по улице Терешковой в Академгородке. И люди вынуждены обходить его сарай по лужам, хотя парковка в десяти метрах. Но ему так удобнее», — пишет Александр.

Почитайте еще о дорожных проблемах Новосибирска, например о разрушениях Коммунального моста

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
9 июн 2019 в 00:19

Когда уже разработают мобильное приложение, как в Москве, для фотофиксации нарушений ПДД? Думаю, что многие будут этим пользоваться.

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elka
9 июн 2019 в 00:15

Бестолковая рубрика, потому как нет выхлопа, если бы шла инфа скольких из них штрафовали и насколько, то был бы результат .А так каждую неделю смотрим картинки хамов и с тем же уходим до след .недели.Таким хамам надо страховку портить (коэффициент надо ввести за парковку «зиг- заг») увеличение страховки в 5 раз для таких, сразу бы парковались как положено и где положено.

С левого берега
9 июн 2019 в 00:16

За дедушку с ходулями на последнем фото должно быть наказание!