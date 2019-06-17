17 июня понедельник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 72.70
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 72.70
Образование
Инструкция

Охота за местами: как в Новосибирске устроить ребёнка в детский сад и не сойти с ума

Путевки в этом году получат 18 тысяч человек — НГС рассказывает, как оказаться в их числе

Поделиться

2 843
13 Обсудить

Все новости

Все новости

Мест в детских садах по-прежнему не хватает на всех

Фото: архив НГС

В Новосибирске продолжают комплектовать детские сады. Многие родители уже получили желанные путёвки, тогда как остальные не знают, за что хвататься: куда идти, какие документы брать, можно ли законно обменяться с кем-нибудь путёвками. О том, как устроить ребёнка в детский сад в Новосибирске, — в инструкции НГС.

В этом году путёвки в детский сад получат более 18 тысяч детей, рассказали корреспонденту НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на официальный запрос. До этого начальник департамента Рамиль Ахметгареев говорил, что путёвки получат рекордные для города 19,5 тысячи детей. Среди причин роста он отмечал большое количество семей, которые переехали в Новосибирск на ПМЖ из других регионов и стран. 

Путёвки в детские сады в Новосибирске выдают с 1 марта до 31 августа. Проверить статус заявления на получение места можно двумя способами: на портале «Госуслуги» или на личном приёме в районных отделах образования. Их полный список здесь, в каждом свои дни приёма. 

Мою заявку одобрили. Что делать дальше?

Если заявка одобрена, то в течение месяца нужной прийти в отдел образования с документами: паспортом, свидетельством о рождении ребёнка (либо об усыновлении, установлении опеки), документами, подтверждающими новосибирскую прописку ребёнка или одного из родителей. 

Фото: инфографика Дмитрия Гладышева / НГС

Если у родителей есть право на путёвку без очереди, его также нужно подтвердить документами, а если ребёнок имеет инвалидность и хочет ходить в специальную группу (комбинированной или компенсирующей направленности), нужно принести ещё и заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Если с документами всё в порядке, путёвку должны выдать в тот же день. 

Я не успел прийти за путёвкой, её заберут?

Да. Если за месяц с того момента, как вам одобрили путёвку, вы не принесли документы в отдел образования, её могут отдать кому-нибудь другому в очереди. Тогда получить новую можно будет, только если где-нибудь останется свободное место. А если путёвку получили, но ребёнок без уважительной причины больше месяца в сад не приходил, то её вообще аннулируют. 

Мне могут отказать в путёвке?

Могут, но только если в желаемых детских садах не будет свободного места. Если так, то родителям должны предложить места в других детских садах, благо в Новосибирске их целых 270. От путёвки можно отказаться и самому. Это тоже надо сделать в течение месяца после того, как путёвку одобрили. Но ребёнок при этом останется стоять в очереди. 

Мне выдали путёвку в детсад, который меня не устраивает. Что делать?

Если желаемый детсад находится в том же районе, что и тот, в который выдали путёвку, то надо прийти в районный отдел образования и написать заявление. Если он находится в другом районе — заявление нужно написать в департаменте образования мэрии. Ещё можно оставить заявку на муниципальном портале (там придётся зарегистрироваться). 

Фото: инфографика Дмитрия Гладышева / НГС

Я видел, как родители обмениваются путёвками в социальных сетях, так можно?

Да. А ещё это можно сделать официально на том же муниципальном портале, система здесь показывает не только парные варианты, но и цепочки вариантов. 

По теме

ТЕКСТ

Кирилл Шматков

ТЕГИ

детские садыочередь в детские сады

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (13)

Конст
17 июн 2019 в 08:46

а может не отдавать ребенка в детсад? Не так не пробовали? сложно сильно?

муж должен зарабатывать деньги, а жена должна заниматься хозяйством и детьми, только так и ни как иначе!

Мать
17 июн 2019 в 08:36

Частный детский садик лучше. В бесплатных порой очень странный контингент собирается. Это ломает психику у детей

Кречет
17 июн 2019 в 08:29

Куда там до ребенка. Подскажите лучше, как не сойти с ума в нынешней стабильности.