Охота за местами: как в Новосибирске устроить ребёнка в детский сад и не сойти с ума

В Новосибирске продолжают комплектовать детские сады. Многие родители уже получили желанные путёвки, тогда как остальные не знают, за что хвататься: куда идти, какие документы брать, можно ли законно обменяться с кем-нибудь путёвками. О том, как устроить ребёнка в детский сад в Новосибирске, — в инструкции НГС. В этом году путёвки в детский сад получат более 18 тысяч детей, рассказали корреспонденту НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на официальный запрос. До этого начальник департамента Рамиль Ахметгареев говорил, что путёвки получат рекордные для города 19,5 тысячи детей. Среди причин роста он отмечал большое количество семей, которые переехали в Новосибирск на ПМЖ из других регионов и стран.

Путёвки в детские сады в Новосибирске выдают с 1 марта до 31 августа. Проверить статус заявления на получение места можно двумя способами: на портале «Госуслуги» или на личном приёме в районных отделах образования. Их полный список здесь, в каждом свои дни приёма.

Мою заявку одобрили. Что делать дальше? Если заявка одобрена, то в течение месяца нужной прийти в отдел образования с документами: паспортом, свидетельством о рождении ребёнка (либо об усыновлении, установлении опеки), документами, подтверждающими новосибирскую прописку ребёнка или одного из родителей.

Фото: инфографика Дмитрия Гладышева / НГС

Если у родителей есть право на путёвку без очереди, его также нужно подтвердить документами, а если ребёнок имеет инвалидность и хочет ходить в специальную группу (комбинированной или компенсирующей направленности), нужно принести ещё и заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Если с документами всё в порядке, путёвку должны выдать в тот же день. Я не успел прийти за путёвкой, её заберут? Да. Если за месяц с того момента, как вам одобрили путёвку, вы не принесли документы в отдел образования, её могут отдать кому-нибудь другому в очереди. Тогда получить новую можно будет, только если где-нибудь останется свободное место. А если путёвку получили, но ребёнок без уважительной причины больше месяца в сад не приходил, то её вообще аннулируют.

Мне могут отказать в путёвке? Могут, но только если в желаемых детских садах не будет свободного места. Если так, то родителям должны предложить места в других детских садах, благо в Новосибирске их целых 270. От путёвки можно отказаться и самому. Это тоже надо сделать в течение месяца после того, как путёвку одобрили. Но ребёнок при этом останется стоять в очереди. Мне выдали путёвку в детсад, который меня не устраивает. Что делать? Если желаемый детсад находится в том же районе, что и тот, в который выдали путёвку, то надо прийти в районный отдел образования и написать заявление. Если он находится в другом районе — заявление нужно написать в департаменте образования мэрии. Ещё можно оставить заявку на муниципальном портале (там придётся зарегистрироваться).

Фото: инфографика Дмитрия Гладышева / НГС