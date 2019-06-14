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Политика
Выборы мэра Новосибирска – 2019
Игра

Посади своего мэра. Политическая игра от НГС

Выберите вслепую кандидата, который нравится вам больше всех, — и узнайте, кто он

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Сергей «Паук» Троицкий, лидер группы «Коррозия металла», в 2014 году пытался составить конкуренцию Анатолию Локтю. В этот раз о своём желании выдвигаться он пока не заявлял

Фото: korroziametalla.ru

В Новосибирске готовятся к выборам мэра, которые пройдут в сентябре. В этой гонке предварительно решили участвовать больше десятка кандидатов — депутаты, общественники, политики, колумнисты и блогеры. Среди них есть те, кто успел запомниться новосибирцам, хотя и хватает таких, о ком вы можете слышать впервые. НГС собрал имена тех, кто так или иначе говорил о своих намерениях выдвинуться в кандидаты, и предлагает читателям сделать свой выбор — только не по имени, а по их короткому резюме. 

Окончил военное училище, потом отучился на юриста. После этого запустил собственный бизнес в сфере автоуслуг. Несмотря на то что год назад отметил 40-летие, любит молодёжь — однажды организовал рэп-фестиваль и даже сам выступил на нём, исполнив речитатив собственного сочинения.

    Одна из трёх женщин в нашем списке. Коренная жительница Академгородка, её родители работали в науке. 15 лет работала в бизнесе, а потом резко ушла в политику и общественную деятельность. Последние два года декларировала нулевой доход. Имеет троих детей, активно пользуется соцсетями.

      60 лет, родился в Новосибирске, но долгое время работал в Москве. Зато когда вернулся обратно, очень породнился с новосибирцами. Известен своими яркими высказываниями, хоть и не всегда понятными. 

        67 лет. Долгое время занимался бизнесом, связанным с производством алкоголя. Верующий, своё решение о выдвижении на выборы обсуждал с митрополитом. 

          36 лет. Завсегдатай разных городских митингов, однажды даже угодил в больницу после голодовки. Активно пользуется соцсетями, а в своём видеоблоге рассказывает о коррупции новосибирских чиновников. 

            52 года, прошёл путь от штукатура-маляра до директора строительной фирмы. Стоял у истоков и доработал до председателя совета директоров застройщика одного из крупнейших микрорайонов города.

              Вторая женщина, самый молодой кандидат в нашем списке и самый молодой парламентарий в Заксобрании — ей нет ещё и 30. Уроженка Кемерово. Недавно пыталась добиться того, чтобы новосибирцам списали долги за «коммуналку», как это сделали в Чечне, но ничего не вышло.

                66 лет, бизнесмен, занимается строительством. На прошлых выборах мэра поддерживал соперника Анатолия Локтя, а на последних губернаторских стал доверенным лицом Андрея Травникова. 

                  О нём известно немного. Ему 58 лет, живёт в Академгородке. Тесно связан с новосибирским избиркомом. Известный оппозиционер описал его как «опытного аппаратного работника, работавшего ещё в райисполкоме при советской власти». Сам о своём выдвижении написал в Facebook, туда же репостит городские новости про проблемы в ЖКХ и про чиновников-коррупционеров.

                    Ещё одна женщина, преподаватель истории по образованию. После университета сразу ушла в политику, работала в разных структурах мэрии и правительства. Известна своими резкими высказываниями о банкетах за бюджетные деньги и дорогих служебных машинах чиновников.

                      59 лет, уроженец Маслянинского района. Много работал в Москве. Активно участвует в выборах, в разное время поддерживал Михаила Ходорковского на выборах в Госдуму, Михаила Прохорова на президентских выборах, Анатолия Локтя на мэрских выборах. Сам трижды пытался участвовать в выборах новосибирского губернатора, на одних из которых набрал всего на 2% меньше голосов, чем победитель. Женат, есть двое детей, а ещё брат-близнец.

                        37 лет, уроженец Киргизии, если верить странице во «ВКонтакте». Выпускник гуманитарного факультета НГУ и даже обладатель научной степени в Институте истории СО РАН. Возглавляет одно из городских агентств недвижимости.

                          Поздравляем! Вы прошли тест и нашли для себя (или не нашли) лучших кандидатов в мэры. НГС решил отказаться от классического подведения итогов голосования, чтобы избежать подозрений в симпатии к тому или иному политику и тем более в накрутках результатов.

                          Кстати, недавно НГС почитал биографии известных новосибирских чиновников — попробуйте угадать, кем они раньше работали (логика здесь бессильна).

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                          Кирилл Шматков

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                          выборымэр Новосибирска

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                          Как то так.
                          14 июн 2019 в 08:16

                          От Травникова нам,ни горячо,ни холодно.Хотя многие утверждали,что от назначения свыше, преференции будут.Локоть в воровстве не замазан и дети,что удивительно,не(гениальные бизнесмены)и живут в Новосибирске.Я буду голосовать за Локтя.

                          Бизнес-план
                          14 июн 2019 в 08:16

                          Локоть показал и доказал свою не состоятельность. Нужен новый.

                          Артистка
                          14 июн 2019 в 08:05

                          Хуже, чем ныне действующий быть не может. Спасибо, следующий.