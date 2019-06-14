Посади своего мэра. Политическая игра от НГС

В Новосибирске готовятся к выборам мэра, которые пройдут в сентябре. В этой гонке предварительно решили участвовать больше десятка кандидатов — депутаты, общественники, политики, колумнисты и блогеры. Среди них есть те, кто успел запомниться новосибирцам, хотя и хватает таких, о ком вы можете слышать впервые. НГС собрал имена тех, кто так или иначе говорил о своих намерениях выдвинуться в кандидаты, и предлагает читателям сделать свой выбор — только не по имени, а по их короткому резюме.
Окончил военное училище, потом отучился на юриста. После этого запустил собственный бизнес в сфере автоуслуг. Несмотря на то что год назад отметил 40-летие, любит молодёжь — однажды организовал рэп-фестиваль и даже сам выступил на нём, исполнив речитатив собственного сочинения.
Одна из трёх женщин в нашем списке. Коренная жительница Академгородка, её родители работали в науке. 15 лет работала в бизнесе, а потом резко ушла в политику и общественную деятельность. Последние два года декларировала нулевой доход. Имеет троих детей, активно пользуется соцсетями.
60 лет, родился в Новосибирске, но долгое время работал в Москве. Зато когда вернулся обратно, очень породнился с новосибирцами. Известен своими яркими высказываниями, хоть и не всегда понятными.
67 лет. Долгое время занимался бизнесом, связанным с производством алкоголя. Верующий, своё решение о выдвижении на выборы обсуждал с митрополитом.
36 лет. Завсегдатай разных городских митингов, однажды даже угодил в больницу после голодовки. Активно пользуется соцсетями, а в своём видеоблоге рассказывает о коррупции новосибирских чиновников.
52 года, прошёл путь от штукатура-маляра до директора строительной фирмы. Стоял у истоков и доработал до председателя совета директоров застройщика одного из крупнейших микрорайонов города.
Вторая женщина, самый молодой кандидат в нашем списке и самый молодой парламентарий в Заксобрании — ей нет ещё и 30. Уроженка Кемерово. Недавно пыталась добиться того, чтобы новосибирцам списали долги за «коммуналку», как это сделали в Чечне, но ничего не вышло.
66 лет, бизнесмен, занимается строительством. На прошлых выборах мэра поддерживал соперника Анатолия Локтя, а на последних губернаторских стал доверенным лицом Андрея Травникова.
О нём известно немного. Ему 58 лет, живёт в Академгородке. Тесно связан с новосибирским избиркомом. Известный оппозиционер описал его как «опытного аппаратного работника, работавшего ещё в райисполкоме при советской власти». Сам о своём выдвижении написал в Facebook, туда же репостит городские новости про проблемы в ЖКХ и про чиновников-коррупционеров.
Ещё одна женщина, преподаватель истории по образованию. После университета сразу ушла в политику, работала в разных структурах мэрии и правительства. Известна своими резкими высказываниями о банкетах за бюджетные деньги и дорогих служебных машинах чиновников.
59 лет, уроженец Маслянинского района. Много работал в Москве. Активно участвует в выборах, в разное время поддерживал Михаила Ходорковского на выборах в Госдуму, Михаила Прохорова на президентских выборах, Анатолия Локтя на мэрских выборах. Сам трижды пытался участвовать в выборах новосибирского губернатора, на одних из которых набрал всего на 2% меньше голосов, чем победитель. Женат, есть двое детей, а ещё брат-близнец.
37 лет, уроженец Киргизии, если верить странице во «ВКонтакте». Выпускник гуманитарного факультета НГУ и даже обладатель научной степени в Институте истории СО РАН. Возглавляет одно из городских агентств недвижимости.
Поздравляем! Вы прошли тест и нашли для себя (или не нашли) лучших кандидатов в мэры. НГС решил отказаться от классического подведения итогов голосования, чтобы избежать подозрений в симпатии к тому или иному политику и тем более в накрутках результатов.
Кстати, недавно НГС почитал биографии известных новосибирских чиновников — попробуйте угадать, кем они раньше работали (логика здесь бессильна).