Посади своего мэра. Политическая игра от НГС

В Новосибирске готовятся к выборам мэра, которые пройдут в сентябре. В этой гонке предварительно решили участвовать больше десятка кандидатов — депутаты, общественники, политики, колумнисты и блогеры. Среди них есть те, кто успел запомниться новосибирцам, хотя и хватает таких, о ком вы можете слышать впервые. НГС собрал имена тех, кто так или иначе говорил о своих намерениях выдвинуться в кандидаты, и предлагает читателям сделать свой выбор — только не по имени, а по их короткому резюме.