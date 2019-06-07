Машины, которые мы потеряли: 5 вещей, на которых теперь экономят автопроизводители

Растет ли качество современных автомобилей или, наоборот, падает? Это сложный вопрос, поскольку, безусловно, автоиндустрия развивается и становится лучше, а с другой стороны — многие нововведения вызывают недоумение у потребителей: упрощение материалов, экономия на металле, снижение ресурса. Что раньше в автомобилях делали крепко и надежно и на чем сейчас пытаются сэкономить автопроизводители — авторедактор НГС Дмитрий Косенко попытался разобраться вместе с экспертом.

Безусловно, степень экономии и оптимизации зависит от многих факторов — бренд, класс автомобиля, ценовой сегмент. Но общие тенденции все же можно выделить.

Упрощение пластиковых материалов Поездив на десятках новых автомобилей, автор заметил тенденцию к упрощению пластиковых элементов отделки и органов управления в салоне авто. Например, довольно дорогие легковушки С-класса (1,5 млн рублей) и среднеразмерные кроссоверы (2 млн рублей) все как один страдают стремлением к дискриминации задних пассажиров — в отделке задних дверей используется дубовый пластик, в то время как впереди все сделано из мягких материалов.

Или вот одна и та же модель, одна и та же комплектация, одно поколение, только разные годы выпуска. Ford Focus 2012 и 2019 годов, топ-версия Titanium. Что должно было поменяться в производстве, чтобы материалы интерьера стали менее качественными как визуально, так и на ощупь?

Задним пассажирам недостает качественных материалов отделки Фото: Ольга Бурлакова

Руководитель сети автосервисов «7 ключей» Геннадий Евграшин отмечает, что изменились не только пластиковые детали отделки, но и функциональные элементы. «Видимо, преследуют цель сокращения срока службы новых машин, чтобы человек после 3 лет старался покупать новую машину на каких-то условиях. Кнопки ставят от более дешевых моделей, такое все стало — не одноразовое, конечно, но поскромнее, так скажем. Пластмассочки вот эти все, решёточки, фарки, бамперочки. Если раньше бампер был трехслойный, то сейчас хрупкий пластик. Расколется — и ты его не отремонтируешь, приходится заменять», — объясняет эксперт.

Замена кожи экокожей Искусственная кожа, красиво именуемая экокожей, в стародавние советские времена называлась дерматином. И сейчас эта синтетика все больше используется в отделке интерьеров, причем производители иногда скромно умалчивают о составе материала. Лучшие образцы экокожи довольно приятны на ощупь и практичны, но факт остается фактом — натуральности всё меньше. Экономия на металле кузова и замена его на пластик Убедиться, насколько тонким стал металл, можно, например, подойдя к какому-нибудь корейскому автомобилю. Постучите пальцем по крышке багажника или заднему крылу — и вы увидите, как играет вся плоскость кузовной детали. «Оперение — панели дверей, панели крыльев — всё тоненькое очень стало. Много пластмассы стало применяться в оперении, в кузовных деталях, панелях — передние крылья, крышки багажника», — рассказывает Геннадий Евграшин. Уменьшение толщины лакокрасочного покрытия «На краске экономят, сам слой краска-лак стал тоньше», — отмечает эксперт. И действительно, на многих новых авто сколы плодятся как на дрожжах, а через пару лет можно найти и «рыжики».

Облегчение и упрощение основных агрегатов Экономичные двигатели с наддувом не только экономят топливо, но требуют для своего производства меньше металла. А значит, такие двигатели больше подвержены износу и внезапным поломкам. То же самое и с экономичными трансмиссиями.

Легкие моторы экономят металл Фото: Ольга Бурлакова