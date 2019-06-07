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Авто
Проблема

Машины, которые мы потеряли: 5 вещей, на которых теперь экономят автопроизводители

На новых машинах металл гнется пальцем, а краска откалывается сама по себе

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Производители экономят на металле, краске, пластиках

Фото: Ольга Бурлакова

Растет ли качество современных автомобилей или, наоборот, падает? Это сложный вопрос, поскольку, безусловно, автоиндустрия развивается и становится лучше, а с другой стороны — многие нововведения вызывают недоумение у потребителей: упрощение материалов, экономия на металле, снижение ресурса. Что раньше в автомобилях делали крепко и надежно и на чем сейчас пытаются сэкономить автопроизводители — авторедактор НГС Дмитрий Косенко попытался разобраться вместе с экспертом. 

Безусловно, степень экономии и оптимизации зависит от многих факторов — бренд, класс автомобиля, ценовой сегмент. Но общие тенденции все же можно выделить. 

Упрощение пластиковых материалов 

Поездив на десятках новых автомобилей, автор заметил тенденцию к упрощению пластиковых элементов отделки и органов управления в салоне авто. Например, довольно дорогие легковушки С-класса (1,5 млн рублей) и среднеразмерные кроссоверы (2 млн рублей) все как один страдают стремлением к дискриминации задних пассажиров — в отделке задних дверей используется дубовый пластик, в то время как впереди все сделано из мягких материалов.

Или вот одна и та же модель, одна и та же комплектация, одно поколение, только разные годы выпуска. Ford Focus 2012 и 2019 годов, топ-версия Titanium. Что должно было поменяться в производстве, чтобы материалы интерьера стали менее качественными как визуально, так и на ощупь?

Задним пассажирам недостает качественных материалов отделки

Фото: Ольга Бурлакова

Руководитель сети автосервисов «7 ключей» Геннадий Евграшин отмечает, что изменились не только пластиковые детали отделки, но и функциональные элементы. «Видимо, преследуют цель сокращения срока службы новых машин, чтобы человек после 3 лет старался покупать новую машину на каких-то условиях. Кнопки ставят от более дешевых моделей, такое все стало — не одноразовое, конечно, но поскромнее, так скажем. Пластмассочки вот эти все, решёточки, фарки, бамперочки. Если раньше бампер был трехслойный, то сейчас хрупкий пластик. Расколется — и ты его не отремонтируешь, приходится заменять», — объясняет эксперт.

Замена кожи экокожей

Искусственная кожа, красиво именуемая экокожей, в стародавние советские времена называлась дерматином. И сейчас эта синтетика все больше используется в отделке интерьеров, причем производители иногда скромно умалчивают о составе материала. Лучшие образцы экокожи довольно приятны на ощупь и практичны, но факт остается фактом — натуральности всё меньше. 

Экономия на металле кузова и замена его на пластик

Убедиться, насколько тонким стал металл, можно, например, подойдя к какому-нибудь корейскому автомобилю. Постучите пальцем по крышке багажника или заднему крылу — и вы увидите, как играет вся плоскость кузовной детали. «Оперение — панели дверей, панели крыльев — всё тоненькое очень стало. Много пластмассы стало применяться в оперении, в кузовных деталях, панелях — передние крылья, крышки багажника», — рассказывает Геннадий Евграшин. 

Уменьшение толщины лакокрасочного покрытия

«На краске экономят, сам слой краска-лак стал тоньше», — отмечает эксперт. И действительно, на многих новых авто сколы плодятся как на дрожжах, а через пару лет можно найти и «рыжики». 

Облегчение и упрощение основных агрегатов

Экономичные двигатели с наддувом не только экономят топливо, но требуют для своего производства меньше металла. А значит, такие двигатели больше подвержены износу и внезапным поломкам. То же самое и с экономичными трансмиссиями. 

Легкие моторы экономят металл

Фото: Ольга Бурлакова

«Трансмиссии стали проще, роботы и вариаторы — они гораздо дешевле, чем полноценный автомат. В автомате много деталей, фрикционы, передачи, один гидротрансформатор чего стоит. Уже несколько лет идет этот даунсайзинг так называемый по двигателям. То есть с маленького объема стараются снять как можно больше лошадей за счет турбин. Конечно, это маленькие моторы, маленькие рубашки охлаждения. Облегчают, облегчают и облегчают. Мы же сами понимаем: чем меньше металла, тем дешевле», — заключает эксперт. 

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Дмитрий Косенко

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Дмитрий Косенко

ТЕГИ

новые автодвигательтрансмиссия

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КОММЕНТАРИИ (17)

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elka
7 июн 2019 в 08:41

Другими словами -цены на автомобили растут, затраты на их производство экономят в разрезе всех элементов ,а покупаем в итоге «нечто» в красивом фантике. .Оптимистичны-будущее автомобилиста и и выживание на трассах в этих фантиках при ДТП..

Алекс
7 июн 2019 в 08:47

Вот поэтому после 5 лет безаварийного вождения я избавился от авто, и езжу на такси. Благо, что оно сейчас копейки стоит. Никаких проблем с парковками, страховками, бензином, ремонтом, заменой резины, обслуживанием и т.д. Быстро перемещаюсь из точки А в точку Б. А те, кто обделен умом - пусть тратят МИЛЛИОНЫ на пластиковые ржавые ВЁДРА и мучается с ними.

металл
7 июн 2019 в 08:45

Про металл - беда, беда. Садиться за дешевую легковушку сейчас просто страшно. У знакомого несколько лет назад была Победа - не все её и помнят. Так вот, улетел в кювет и перевернулся на крышу. Крыша практически не погнулась! На такой машине можно смело въезжать в Туарег и бояться помятого бампера только. Вот это я понимаю металл!