Детство разыгралось: как выглядят детские площадки в новых ЖК (даже взрослым захочется остаться)

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6 мая 2019
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Эксперты говорят, что детям интересно играть с ландшафтом. В «Ясном береге» уже сделали холмы
Фото: предоставлено компанией «АКВА СИТИ»
Лето — определённо детское время: со школой покончено хотя бы на три месяца, впереди игры и веселье. Кого-то родители отвезут на море, кого-то — отправят в лагерь, кого-то — к бабушкам, а кому-то придётся развлекаться во дворе. Так что содержание этого самого двора — штука очень важная. НГС выяснил, как обустраивают зоны для детей в новых жилых комплексах и микрорайонах, а психолог рассказала, что для детей во дворе самое важное.
Формально критерии детской площадки в нормах не прописаны: главное, чтобы она была. Поэтому кто-то из застройщиков ставит типовые комплексы, а кто-то разрабатывает их для каждого двора отдельно и делает на заказ.
В компании «Сибакадемстрой» (группа «Брусника») к началу лета даже провели исследование с психологами архитектурно-ландшафтного бюро «AФА» и вывели «формулу детской площадки»: во дворе должно быть всё необходимое, чтобы двигаться, играть, рисковать (в меру, конечно), экспериментировать, общаться, изучать природу, учиться сотрудничать и отдыхать.
Чтобы разнообразить двор, застройщик, в частности, советует работать с ландшафтом и покрытиями: резина хоть и безопасна, но неинтересна — куда лучше галька, песок или щепа. Правда, пока новый подход застройщик реализовал только в Москве. Во дворах, например, «Европейского Берега», компания пока, как и прежде, строит хорошие, но уже привычные детские площадки с качелями, горками и сетками-лазилками.
По словам гендиректора застройщика Игоря Белокобыльского, дворы нужно проектировать отдельно: типовые решения недостаточно креативны и при этом переоценены.
— Современные типовые решения не оправдывают ожидания детей, — уверен он.
Новшества обещают в строящемся ЖК «Эволюция». В одном из последних сданных жилых комплексов компании, «Северной короне», двор поделили на две зоны: для малышей и для детей постарше — где игровой комплекс и выше, и больше похож на лабиринт с лесенками и горками.
Рядом с такими, отвечающими требованиям к риску, комплексами (да и в принципе на территории) обычно всегда дежурят родители — даже если их детям от 6 лет и больше. Белокобыльский к гиперопеке относится с неодобрением, но детские площадки сами по себе не виноваты, добавляет он: «Это в головах».
Впрочем, гендиректор «Стрижей» отметил, что если комплекс закрытый, детей гораздо спокойнее отпускают гулять одних. По наблюдениям Владислава Бурмистрова, исполнительного директора компании «АКВА СИТИ», которая строит ЖК «Ясный берег», в закрытом комплексе дети спокойно гуляют сами. В этом преимущество комплексной застройки: дворы можно сделать больше и интереснее, так что детям не захочется убегать за забор.
Сейчас площадь единого двора-парка в комплексе составляет 4 га: основой территории стала детская гоночная трасса, на которую «нанизаны» игровые зоны для детей разного возраста, спортивная зона и универсальная площадка с трибуной и Wi-Fi.
— Это не совсем детские площадки — это единая территория. Чисто детские площадки для раннего возраста — это яркие цвета и акценты, большая песочница, большое количество качелей. Но дети гуляют со взрослыми, и взрослые не должны оказываться в детском саду, им рядом с этой средой находиться сложно, — объясняет Бурмистров.
В «Ясном береге» постарались разнообразить и ландшафт (например, сделали зелёные холмы из газонов и резинового покрытия), и сами игровые комплексы. Здесь есть и ожидаемые песочницы и качели, и необычные элементы — например, куб с висящими цепями и лабиринт с окошками и дверками.
Компания «АКД», которая одной из первых стала превращать дворы в концептуальные пространства, сейчас строит их в Кольцово. Как рассказала директор по маркетингу компании Юлия Домникова, каждый новый двор «АКД» проектирует, опираясь на отзывы жителей уже построенных домов и собственный опыт: большая часть сотрудников компании — люди семейные.
— Пользователи площадки условно делятся на маленькие группы, начиная от простых любителей подышать и погулять, мам с колясками, и заканчивая подростками, — объясняет Домникова. — Наша задача на начальном этапе — придумать, что каждый из них может делать, какую активность найти.
Формально наполнение площадки во дворе стандартное: качели, горки, песочницы, лавочки. Но если это горка — то не просто горка, а хобот мамонта, если лазилка — то череп динозавра. Или кого-то ещё — в зависимости от тематики двора. В «Спектре», помимо прочего, появились настоящие деревянные диваны и шезлонги, чтобы приятно провести время во дворе могли не только дети.
Тематическую площадку построили и во дворе комплекса «Флотилия»: раз уж зашла когда-то речь о море и кораблях, то тут появились и фрегат-фонтан с парусами из воды, и маяки, и буи, и игровые комплексы в виде кораблей. Без традиционных качелей-гнёзд здесь, впрочем, тоже не обошлось.
Сам двор из-за ландшафта и общего основания трёх домов находится выше уровня земли, так что потрогать ёлку тут можно, но за ней ждёт стеклянное ограждение. Сейчас готово две трети двора, а когда достроят третий дом комплекса, пространство будет общим.
Один большой парк строят для жителей «Переулка Бульварного»: получив совершенно ровный участок, ИСК «Русь» насыпала холмы и выкопала пруд с водопадом, построила мостики, а всё, что не замощено, укрыла газоном. Настоящая трава тут переходит в искусственную — ею заменили резиновое покрытие на детской площадке.
На самой площадке, впрочем, ничего сверхъестественного нет: игровой комплекс примерно такой же, как везде, те же качели, та же песочница. Но для детей постарше играть здесь, кажется, нет никакого смысла — во дворе и без неё есть куча интересных мест для игр.
Крупные застройщики признаются, что дворы могут составляться как из типовых, так и из сделанных на заказ элементов. При этом что-то ищут в России, что-то — за рубежом. Во дворе комплекса Flora&Fauna игровой комплекс из Дании. В компании говорят, что аналогичные устанавливают даже в Диснейленде. Пока местный двор рассчитан больше на малышей, со сдачей второго дома застройщик обещает построить зону и для тех, кто постарше: с тарзанками и водным комплексом.
Во дворе «Милк Хауса» сперва тоже оборудовали дизайнерскую площадку с импортными элементами, но признают, что жители её не оценили и попросили добавить и более привычную.
— Что бы ни писали урбанисты про монохромные оттенки и минимализм, практика показывает, что жильцам ближе классика — «веселенькие» цвета и стандартный набор «горка, качели, паутина», — комментируют в группе «СибирьИнвест».
Двор комплекса «ГринАрт» — самый большой из проектов застройщика, здесь уже можно было развернуться и игровых зон получилось много. Хотя, отмечает застройщик, подход примерно один везде: интересно должно быть не только детям, но и взрослым, так что возле домов ставят баскетбольные кольца и оборудуют зоны воркаута. По словам педагога-психолога Евгении Дороховой, это нужно и детям.
— Мой внук, ему 9 лет, с наслаждением работает на спортивных снарядах, — говорит эксперт. — Детские площадки, которые мы сейчас делаем для малышей, разумеется, выполняют свою функцию, но она зачастую малодинамичная. А мальчишки и девчонки сейчас построены на соревновательном принципе. Если есть возможность соревноваться в спорте — почему нет.
Как ни странно, большие спортивные зоны — отличительный признак микрорайонов экономкласса: много спортивных площадок, в частности, в проектах «КПД-Газстроя», «ВИРЫ-Строй», концерна «Сибирь». А когда-то обычное футбольное поле было дворовым максимумом, и, кажется, его вполне хватало.
— Вспомните площадки советского времени: нам ничего там не надо было. Все активности, как двигательные, так и командные, ребятишки получали на этих площадках. Летом, осенью и весной это была огороженная площадка, где можно как побегать, так и попрыгать, а зимой там играли в хоккей, — соглашается психолог.
Хотя только спортивной зоной, конечно, дворы доступных по цене жилмассивов не ограничиваются: здесь тоже начинают устанавливать современные игровые комплексы и внимательно относятся к благоустройству в целом. В ЖК «Венеция» на два дома один двор, зато здесь есть всё: и где погонять мяч, и где поиграть в теннис, и где повозиться малышне, и где поиграть тем, кто постарше.
Впрочем, конечно, чем дешевле жильё — тем сложнее рассчитывать на двор как в комплексе бизнес-класса. В «Просторном», например, ограничились неустаревающими простыми качелями и горками. Зато места здесь много, можно перезнакомиться со всеми соснами по периметру и поперебирать камушки — нужно только наклониться. Для развития мелкой моторики опять же полезно.