Детство разыгралось: как выглядят детские площадки в новых ЖК (даже взрослым захочется остаться)

Лето — определённо детское время: со школой покончено хотя бы на три месяца, впереди игры и веселье. Кого-то родители отвезут на море, кого-то — отправят в лагерь, кого-то — к бабушкам, а кому-то придётся развлекаться во дворе. Так что содержание этого самого двора — штука очень важная. НГС выяснил, как обустраивают зоны для детей в новых жилых комплексах и микрорайонах, а психолог рассказала, что для детей во дворе самое важное.

Формально критерии детской площадки в нормах не прописаны: главное, чтобы она была. Поэтому кто-то из застройщиков ставит типовые комплексы, а кто-то разрабатывает их для каждого двора отдельно и делает на заказ.



В «Европейском Береге» в числе первых стали делать безопасные резиновые площадки Фото: предоставлено компанией «Сибакадемстрой»

В компании «Сибакадемстрой» (группа «Брусника») к началу лета даже провели исследование с психологами архитектурно-ландшафтного бюро «AФА» и вывели «формулу детской площадки»: во дворе должно быть всё необходимое, чтобы двигаться, играть, рисковать (в меру, конечно), экспериментировать, общаться, изучать природу, учиться сотрудничать и отдыхать.



В новосибирских проектах «Брусники» пока действуют по старинке — без щепы и многоуровневых дворов, но с лазилками Фото: предоставлено компанией «Сибакадемстрой»

Чтобы разнообразить двор, застройщик, в частности, советует работать с ландшафтом и покрытиями: резина хоть и безопасна, но неинтересна — куда лучше галька, песок или щепа. Правда, пока новый подход застройщик реализовал только в Москве. Во дворах, например, «Европейского Берега», компания пока, как и прежде, строит хорошие, но уже привычные детские площадки с качелями, горками и сетками-лазилками.

По словам гендиректора застройщика Игоря Белокобыльского, дворы нужно проектировать отдельно: типовые решения недостаточно креативны и при этом переоценены.

— Современные типовые решения не оправдывают ожидания детей, — уверен он.



В «Северной короне» детскую площадку разделили на две зоны по возрастам Фото: предоставлено ГК «Стрижи»

Новшества обещают в строящемся ЖК «Эволюция». В одном из последних сданных жилых комплексов компании, «Северной короне», двор поделили на две зоны: для малышей и для детей постарше — где игровой комплекс и выше, и больше похож на лабиринт с лесенками и горками.



Рядом с такими, отвечающими требованиям к риску, комплексами (да и в принципе на территории) обычно всегда дежурят родители — даже если их детям от 6 лет и больше. Белокобыльский к гиперопеке относится с неодобрением, но детские площадки сами по себе не виноваты, добавляет он: «Это в головах».



Двор «Ясного берега» — это 4 га с разными зонами Фото: предоставлено компанией «АКВА СИТИ»

Впрочем, гендиректор «Стрижей» отметил, что если комплекс закрытый, детей гораздо спокойнее отпускают гулять одних. По наблюдениям Владислава Бурмистрова, исполнительного директора компании «АКВА СИТИ», которая строит ЖК «Ясный берег», в закрытом комплексе дети спокойно гуляют сами. В этом преимущество комплексной застройки: дворы можно сделать больше и интереснее, так что детям не захочется убегать за забор.



Все зоны объединили детской гоночной трассой Фото: предоставлено компанией «АКВА СИТИ»

Сейчас площадь единого двора-парка в комплексе составляет 4 га: основой территории стала детская гоночная трасса, на которую «нанизаны» игровые зоны для детей разного возраста, спортивная зона и универсальная площадка с трибуной и Wi-Fi.

— Это не совсем детские площадки — это единая территория. Чисто детские площадки для раннего возраста — это яркие цвета и акценты, большая песочница, большое количество качелей. Но дети гуляют со взрослыми, и взрослые не должны оказываться в детском саду, им рядом с этой средой находиться сложно, — объясняет Бурмистров.



В «Ясном береге» есть и необычные игровые элементы вроде куба с цепями Фото: предоставлено компанией «АКВА СИТИ»

В «Ясном береге» постарались разнообразить и ландшафт (например, сделали зелёные холмы из газонов и резинового покрытия), и сами игровые комплексы. Здесь есть и ожидаемые песочницы и качели, и необычные элементы — например, куб с висящими цепями и лабиринт с окошками и дверками.



Дворы компании «АКД» — настоящие игровые лабиринты Фото: предоставлено компанией «АКД»

Компания «АКД», которая одной из первых стала превращать дворы в концептуальные пространства, сейчас строит их в Кольцово. Как рассказала директор по маркетингу компании Юлия Домникова, каждый новый двор «АКД» проектирует, опираясь на отзывы жителей уже построенных домов и собственный опыт: большая часть сотрудников компании — люди семейные.

— Пользователи площадки условно делятся на маленькие группы, начиная от простых любителей подышать и погулять, мам с колясками, и заканчивая подростками, — объясняет Домникова. — Наша задача на начальном этапе — придумать, что каждый из них может делать, какую активность найти.



В «Спектре» первой темой для двора стал доисторический период Фото: предоставлено компанией «АКД»

Формально наполнение площадки во дворе стандартное: качели, горки, песочницы, лавочки. Но если это горка — то не просто горка, а хобот мамонта, если лазилка — то череп динозавра. Или кого-то ещё — в зависимости от тематики двора. В «Спектре», помимо прочего, появились настоящие деревянные диваны и шезлонги, чтобы приятно провести время во дворе могли не только дети.



Во «Флотилии» тоже тематический двор — морской Фото: с сайта flotiliya.info

Тематическую площадку построили и во дворе комплекса «Флотилия»: раз уж зашла когда-то речь о море и кораблях, то тут появились и фрегат-фонтан с парусами из воды, и маяки, и буи, и игровые комплексы в виде кораблей. Без традиционных качелей-гнёзд здесь, впрочем, тоже не обошлось.



Корабли тут везде и в разных вариациях Фото: с сайта flotiliya.info

Сам двор из-за ландшафта и общего основания трёх домов находится выше уровня земли, так что потрогать ёлку тут можно, но за ней ждёт стеклянное ограждение. Сейчас готово две трети двора, а когда достроят третий дом комплекса, пространство будет общим.



Двор «Переулка Бульварного» покрыт искусственной травой Фото: Александр Ощепков / НГС

Один большой парк строят для жителей «Переулка Бульварного»: получив совершенно ровный участок, ИСК «Русь» насыпала холмы и выкопала пруд с водопадом, построила мостики, а всё, что не замощено, укрыла газоном. Настоящая трава тут переходит в искусственную — ею заменили резиновое покрытие на детской площадке.



Здесь ближе, чем где-либо, именно природа — и деревья, и вода Фото: Александр Ощепков / НГС

На самой площадке, впрочем, ничего сверхъестественного нет: игровой комплекс примерно такой же, как везде, те же качели, та же песочница. Но для детей постарше играть здесь, кажется, нет никакого смысла — во дворе и без неё есть куча интересных мест для игр.



В комплексе Flora&Fauna поставили импортный игровой комплекс — такие же стоят в Диснейленде Фото: Александр Ощепков / НГС

Крупные застройщики признаются, что дворы могут составляться как из типовых, так и из сделанных на заказ элементов. При этом что-то ищут в России, что-то — за рубежом. Во дворе комплекса Flora&Fauna игровой комплекс из Дании. В компании говорят, что аналогичные устанавливают даже в Диснейленде. Пока местный двор рассчитан больше на малышей, со сдачей второго дома застройщик обещает построить зону и для тех, кто постарше: с тарзанками и водным комплексом.



«СибирьИнвест» считает, что новосибирцам дизайнерские детские площадки не пришлись по вкусу Фото: предоставлено группой «СибирьИнвест»

Во дворе «Милк Хауса» сперва тоже оборудовали дизайнерскую площадку с импортными элементами, но признают, что жители её не оценили и попросили добавить и более привычную. — Что бы ни писали урбанисты про монохромные оттенки и минимализм, практика показывает, что жильцам ближе классика — «веселенькие» цвета и стандартный набор «горка, качели, паутина», — комментируют в группе «СибирьИнвест».

Яркие детские площадки привлекают больше детей, чем монохромные Фото: предоставлено группой «СибирьИнвест»

Двор комплекса «ГринАрт» — самый большой из проектов застройщика, здесь уже можно было развернуться и игровых зон получилось много. Хотя, отмечает застройщик, подход примерно один везде: интересно должно быть не только детям, но и взрослым, так что возле домов ставят баскетбольные кольца и оборудуют зоны воркаута. По словам педагога-психолога Евгении Дороховой, это нужно и детям.

— Мой внук, ему 9 лет, с наслаждением работает на спортивных снарядах, — говорит эксперт. — Детские площадки, которые мы сейчас делаем для малышей, разумеется, выполняют свою функцию, но она зачастую малодинамичная. А мальчишки и девчонки сейчас построены на соревновательном принципе. Если есть возможность соревноваться в спорте — почему нет.

Особое место во дворах доступных микрорайонов занимают спортивные зоны Фото: Александр Ощепков / НГС

Как ни странно, большие спортивные зоны — отличительный признак микрорайонов экономкласса: много спортивных площадок, в частности, в проектах «КПД-Газстроя», «ВИРЫ-Строй», концерна «Сибирь». А когда-то обычное футбольное поле было дворовым максимумом, и, кажется, его вполне хватало. — Вспомните площадки советского времени: нам ничего там не надо было. Все активности, как двигательные, так и командные, ребятишки получали на этих площадках. Летом, осенью и весной это была огороженная площадка, где можно как побегать, так и попрыгать, а зимой там играли в хоккей, — соглашается психолог.

В «Венеции» обошлись без гондол — вместо них большой корабль Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Хотя только спортивной зоной, конечно, дворы доступных по цене жилмассивов не ограничиваются: здесь тоже начинают устанавливать современные игровые комплексы и внимательно относятся к благоустройству в целом. В ЖК «Венеция» на два дома один двор, зато здесь есть всё: и где погонять мяч, и где поиграть в теннис, и где повозиться малышне, и где поиграть тем, кто постарше.

В «Просторном» много места для игр и рекомендованное экспертами покрытие из щебня Фото: Густаво Зырянов / НГС