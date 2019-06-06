Переночевать у морюшка: туры за границу из Новосибирска всего на два дня (не нужен даже отпуск)

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6 мая 2019
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Как оказалось, за границу можно выгодно слетать из Новосибирска на два дня минимум за 9 тысяч — но это будет Казахстан
Фото: Александр Ощепков
Несмотря на то что лето вроде бы пришло, новосибирцы не спешат убирать подальше тёплые вещи. Для тех, кто устал от такой переменчивой погоды и хочет наконец получить свою порцию витамина D, или тех, кто не может уйти в отпуск на неделю или две, журналист НГС.БИЗНЕС узнала, какие наиболее бюджетные варианты отдыха за границей на два дня предлагают турагентства и сервисы по поиску авиабилетов.
«Если мы будем говорить, что у нас за границу в среднем дальность полёта — 5–7 часов, то мы понимаем, что большая часть и затрат, и времени уйдёт как раз на перелёты. Но, безусловно, мы можем попросить у оператора тур любой продолжительности», — обнадеживает исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно отмечает, что новосибирцы редко спрашивают варианты на два дня, потому что за эту же стоимость можно отдохнуть 7–9 ночей.
По словам эксперта, самые дешёвые туры на два дня в Мекке российского туриста — в Турции.
Например, «всё включено» с вылетом на две ночи 19 июня в трёхзвёздочный отель на одного человека при размещении в двухместном номере стоит 21 700 рублей, в четырёхзвёздочном отеле — 22 470, пятизвёздочном — 24 333.
«Турция — самый дешёвый вариант на два дня. Если ставить вылет в пятницу, то цены будут выше, чем если улетать в субботу или воскресенье, поэтому туры именно выходного дня дороже. Но есть варианты вылетов в понедельник, вторник, среду, например, у которых цена вылетов будет уже другой», — замечает Сахно.
Генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина тоже говорит, что из заграничных вариантов на два дня у них есть только побережье Антальи.
«На два дня мы кроме Турции ничего не предлагаем. Это связано с тем, что частота полётов большая: можно и на выходные, и с четверга или с пятницы по воскресенье. Можно выбирать любую продолжительность — от одной ночи до двух, трёх, четырёх. Спросом больше всего пользуются туры с четверга по воскресенье. На два дня берут, если совсем какие-то горящие спецпредложения выпадают, чтобы было на двоих в районе 40–42 тысяч рублей. Тогда это будет пользоваться спросом», — уверена Безрядина.
Помимо Турции, Анастасия Сахно советует присмотреться к турам на Кипр: например, 13 июня на две ночи — 29 980 рублей. Директор агентства путешествий Discovery Екатерина Невская рассказала, что у них Кипр на две ночи на одного человека стоит от 14 500 рублей, Турция — 21 900, а самый бюджетный вариант — Абхазия, 11 800 рублей.
Заместитель генерального директора ООО «География Н» Антон Захаркин подтвердил популярность коротких туров в Абхазию.
Вылеты на чартерных рейсах из Новосибирска бывают по четвергам и воскресеньям.
«Перелёт до Адлера, а оттуда вас забирает трансфер и везёт до отеля. Примечательно, что для въезда в Абхазию не нужен загранпаспорт: въезд по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей. Но должникам путь всё равно закрыт: на пограничном контроле вас "пробивают" по базе должников, которым закрыт выезд за границу. Тур с проживанием в простеньком отеле на три ночи можно было поймать за 16 тысяч на двоих», — комментирует Захаркин.
По словам Антона Захаркина, в стоимость таких туров входили авиаперелёт, проживание, трансфер и медицинская страховка. Сейчас начинается сезон, и, по его мнению, за такую цену уже мало шансов купить тур.
Если рассматривать не туры, а авиабилеты, то, по данным сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, довольно привлекательные цены на билеты в Тбилиси (Грузия) — от 23 200 рублей с продолжительностью полёта от семи часов.
«Тбилиси — одно из главных туристических направлений этого лета. И неудивительно: город невероятно красив и гостеприимен. Сюда едут гулять, фотографировать и, конечно, много и вкусно есть: сложно уйти из кафе, не перепробовав все местные блюда. После застолья можно и на экскурсии: осмотреть старый центр, соборы и крепости. А закончить вечер приятнее всего в знаменитых Серных банях», — описывает город директор по маркетингу сервиса для планирования путешественников OneTwoTrip Алексей Теплов.
От 24 100 рублей начинаются цены на авиабилеты в Баку (Азербайджан) с вариантами четырёх часов без пересадок или от девяти с пересадками, где, как подчёркивают эксперты сервиса OneTwoTrip, можно посмотреть разные достопримечательности.
PR-директор Aviasales.ru Янис Дзенис отмечает, что самой недорогой европейской страной, по их данным, оказалась Франция, куда можно улететь за 14 тысяч рублей. И он тоже упомянул популярность Грузии, билеты в которую можно взять за 20 тысяч.
А самые дешёвые варианты отдыха за границей на два дня нашлись у сервиса путешествий Туту.ру: в июне можно выгодно слетать в Казахстан, Киргизию и Китай. Цена авиабилета в Нур-Султан (Казахстан) туда и обратно с 11 по 13 июня — 8961 рублей; в Усть-Каменогорск (Казахстан) с 14 по 16 июня — 9398; в Ош (Киргизия) с 15 по 17 июня —13 459. В Китай, Урумчи, цена билетов достигает уже 21 116 рублей, с 12 по 14 июня.