«Папа сказал — будет выгодно»: в Новосибирске устроили ЕГЭ по китайскому для единственной школьницы

В Новосибирске 5 июня прошли ЕГЭ по иностранным языкам. Сотни школьников сдали тесты по английскому, немецкому, французскому, испанскому, а с этого года — ещё и по китайскому языку. На первый в основные сроки экзамен по языку Поднебесной пришла только одна школьница, и, как она сама признаётся, ей это очень помогло. О том, как прошёл первый ЕГЭ по китайскому языку в Новосибирске и каково сдавать экзамен почти в полном одиночестве, — в фоторепортаже НГС. Утро 5 июня для школы № 170 на левом берегу оказалось хлопотным — здесь сдают ЕГЭ сразу по нескольким иностранным языкам. По коридорам проносятся учителя и администрация, почти у порога — комиссия из областного министерства образования, а ещё несколько школьников, которые, собственно, пришли сдавать экзамены. Среди них — ученица одной из школ Бугринской рощи Анна Гребёнкина. Она первая в Новосибирске, кто сдаёт ЕГЭ по китайскому языку в основные сроки, а сегодня — вообще единственная.

Несмотря на то что на ЕГЭ пришла только одна участница, экзамен провели по всем правилам Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Надо сказать, что на экзамен по китайскому записалось 10 школьников из Новосибирска. Но один сдавать отказался, ещё один сдал его весной — в досрочный период, — а все остальные, кроме Ани, собрались сдавать китайский в резервные сроки в конце июня, потому что вместе с ним сдают английский, а все ЕГЭ по иностранным языкам в один день. Анна английский решила не выбирать. Несмотря на то что сегодня в ЕГЭ по китайскому участвует всего один человек, его организовали по полной: с проверкой на входе, списками и толпой наблюдателей и организаторов с бейджиками.

Работы по китайскому будут проверять в Москве Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Организация проведения не зависит от количества участников. Соблюдаются одни и те же требования, создаются одинаковые условия. Поэтому вне зависимости от того, сколько участников выбрали этот предмет и придут для участия, процедура соблюдается в соответствии со всеми требованиями <...>», — объяснили корреспонденту НГС в Новосибирском институте мониторинга образования (НИМИРО), который курирует проведение ЕГЭ в области.



В аудитории за Анной наблюдают два человека Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Анну внимательно досмотрели на входе: рамки, ручные металлодетекторы, видеокамеры — всё как положено, провожают в аудиторию и садят за первую парту. Школьница в аудитории одна, не считая двух наблюдателей-организаторов. На первый взгляд выглядит так, как будто её оставили после уроков. Она заметно скучает, хотя с одноклассниками было бы ненамного веселей — школьникам общаться до начала экзамена в аудитории обычно запрещают. Девушка оживает при виде фотографа — и не подозревала, что сегодня она звезда.

Китайский язык сдают в Новосибирске впервые — его включили в список экзаменов только в декабре Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ближе к старту экзамена, к 10:00, организаторы достают CD-диск с заданиями — уже несколько лет на всех ЕГЭ задания не присылают в закрытых пакетах, как было раньше, а распечатывают на принтере прямо в аудитории. Всё ради того, чтобы избежать слива ответов. Китайский — не исключение. С 10:00 двери в аудитории закрывают, а журналистов просят уйти. К слову, охранники школы № 170 настолько озаботились безопасностью, что корреспондентов НГС не хотели пускать даже на порог школы. Помогло знание правил проведения ЕГЭ и помощь руководства пункта проведения экзамена.

На письменный экзамен по китайскому дают три часа Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Госэкзамен по китайскому языку, как и по другим иностранным языкам, проходит в два этапа. Сегодня школьники сдали письменную часть, а послезавтра, 7 июня, будут сдавать устную. Баллы за оба дня сложат. Письменный экзамен состоит из четырёх разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». Всего 42 задания, которые нужно сделать за три часа. Все, что неудивительно, полностью написаны китайскими иероглифами, на русском здесь разве что пояснения. Среди заданий — «Укажите, какое сочетание тонов соответствует сочетанию тонов в слове», «Укажите, какое из данных предложений верно построено с точки зрения грамматики» и другие. Ответы тоже можно записать иероглифами — на бланках для сдающих китайский немного увеличили поля для записи ответов.

Послезавтра пройдёт ещё и устная часть ЕГЭ по китайскому и другим иностранным языкам Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В устной части всего три задания. В первом нужно прочитать надпись и задать пять вопросов по ней. Во втором — описать фотографию по плану. В третьем нужно сравнить две картинки, тоже по плану. Эту часть экзамена принимает компьютер — школьники наговаривают текст через микрофон специальной программе. Чтобы сдать ЕГЭ по китайскому, нужно за письменную и устную часть набрать хотя бы 22 балла. Так как участников на экзамене, мягко говоря, немного, работы будет проверять федеральная комиссия в Москве. Результаты станут известны не раньше 24 июня, написано на официальном портале ЕГЭ.

На ЕГЭ по французскому языку тоже пришла только одна школьница Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В соседних классах школьники сдавали другие иностранные языки. Больше всего человек ожидаемо выбрали английский — 11% от всех новосибирских участников ЕГЭ в области. А вот аудитория со сдающими французский почти ничем не отличается от «китайцев» — на него сегодня тоже пришла только одна школьница.

Анна справилась с ЕГЭ по китайскому за 2,5 часа Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Первые школьники начали выходить из аудиторий к 12:00 — спустя два часа после начала экзамена, а Анна всё закончила почти в 12:40. «Очень уже устала, — говорит школьница, выходя из школы. — Наверное, ожидания немного не оправдались. Там, где я занимаюсь, формат экзамена был немножко другой, меня это немножко сбило. Просто непривычно. Ещё смутило, что текст сначала читал русский — слышно было акцент, — потом китаянка. Где китаянка читала — было удобнее. Я считаю, что лучше бы китайцы читали все тексты [для экзамена]. Последнее задание только не сделала, потому что понимала, что не наберу нужное количество иероглифов. Там даётся предложение, задаётся вопрос, мы на него должны ответить и минимум 140 иероглифов написать. <...> Мне даже было комфортнее одной сдавать, никто не мешал».

Анна пошла на китайский по предложению отца и влюбилась в сложный язык после первого занятия Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Анна учит китайский язык два года, занимается дома, а также ходит в «Институт Конфуция» при НГТУ. «Интереса раньше никакого не было, [учить язык] мне предложил папа, он сказал: "Давай попробуем сходить на китайский. В дальнейшем это будет выгодно". Я была не уверена, думала: "Китайский? Он же сложный!". Скептически отнеслась, но потом сходила на первое занятие, и мне очень понравилось, я решила продолжать. На первом занятии, когда я пришла, меня поразило на доске большое количество иероглифов. Я даже как-то не ожидала, они оказались такими красивыми. Сама речь мне сначала резала уши, она резкая достаточно по сравнению с другими языками, но потом ты как-то в это вливаешься, и кажется, будто песня. В дальнейшем я бы хотела, чтобы [в моей специальности] обязательно был китайский. Думаю, переводы будут, но не как основное. Мне интересно именно общение, но пока ещё думаю», — поделилась Анна. Китайский язык внесли в список предметов для ЕГЭ в конце прошлого года. В НИМИРО отмечали, что китайский язык «востребован экономикой и самой жизнью».