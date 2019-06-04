Батарейка между ног: электросамокаты и электроколёса заменяют новосибирцам метро и автобусы

Модная ныне электрификация проникает не только в автомобильную индустрию, но и в сферу более легкого, прогулочного транспорта. Буквально за пару лет стали массовыми электросамокаты, электровелосипеды, появилось множество моделей гироскутеров, футуристичные моноколёса. Можно ли хотя бы на лето заменить обычный транспорт этими «электроштуками» и какие преимущества это даст — в обзоре НГС.АВТО. Электросамокат представляется наиболее оптимальным изделием для будничных летних поездок по городу. Он компактен, его можно сложить и занести в офис, можно спокойно передвигаться по тротуарам, не мешая прохожим своими габаритами.

Фото: Скриншот «Яндекс.Маркет»

Стоимость взрослого самоката, по данным «Яндекс.Маркета», начинается от 15 000 рублей и достигает 100 000 рублей. Бюджетные варианты позволяют передвигаться со скоростью 30–35 км/ч, полностью заряжаются 2–4 часа (в зависимости от емкости аккумулятора), а запас хода у них на одной зарядке составляет 20–30 километров. То есть если работа не слишком далеко, заряда может хватить на дорогу туда/обратно. Есть вариант с подзарядом в офисе. Наконец, при полном разряде никто не мешает вам дотолкать себя и самокат до дома ногами. Вряд ли самокат может заменить транспорт на дальних расстояниях, при поездках с другого берега. Не хватит заряда, да и ехать по шумным загазованным магистралям не слишком полезно для здоровья. Но если вы дислоцируетесь, например, на правом берегу: работаете в центре, живёте где-нибудь на Кропоткинском жилмассиве (средняя удаленность, 5 километров до площади Ленина), то передвижение будет вполне комфортным. Ехать лучше через дворы, по тротуарам, через зеленые зоны. Можно сочетать электротягу и физическую нагрузку (в ручном, точнее, ножном режиме).

Электротяга может оказаться вполне выгодной. Например, за автобус и метро (если ездите с пересадкой) ежедневно вы платите около 100 рублей (путь туда/обратно). За лето при пятидневке набегает порядка 6500 рублей. Это, конечно, не отбивает все затраты на самокат, но составляет почти половину его стоимости. Затраты же на бензин для личного автомобиля или плата за такси будут гораздо больше. Электровелосипед тоже позволяет сочетать электротягу и физическую нагрузку. Можно покрутить педали на комфортной ровной дороге в свое удовольствие и включить электромотор при подъеме в горку (многие не любят ездить в горку). Такой велосипед стоит довольно дорого — от 50 000 рублей. Зато он может много проехать на одной зарядке до 70 километров, поскольку аккумуляторы здесь более емкие. Но и заряжать батарейку придется дольше — 6 часов.

Фото: Скриншот «Яндекс.Маркет»

Электровелосипед сохраняет все проблемы обычного велосипеда, кроме того, он больше весит за счет батареи и мотора. На габаритном велосипеде сложно маневрировать по тротуарам между прохожими, не всегда его можно занести в офис, с ним проблематично зайти в магазин, метро, автобус. Однако большие колеса велосипеда позволяют преодолевать сложные дороги, песок, грунтовку, но это уже больше для путешествий и отдыха.

Электромотор для велосипеда — есть и такое. Если велосипед уже есть, можно купить комплект с двигателем и аккумулятором — он обойдется примерно в 25 000 рублей.

Фото: Скриншот «Яндекс.Маркет»

Мотор и батарея крепятся на раму, есть варианты с мотор-колесом (устанавливается на заднюю ось). В комплект входит все необходимое для монтажа, органы управления, индикаторы. Гироскутер в бюджетном варианте можно найти за 7000 рублей, ездить на нем на одной зарядке 10 километров и заряжать 2 часа. Устройство скорее подходит для неспешного катания в парке. Ну или для поездки на работу, если совсем рядом.

Фото: Александр Ощепков

Гироскутер не слишком расторопен, он не сможет преодолевать средние неровности, какие-то бордюры, поэтому нужно часто останавливаться и наклоняться, чтобы поднять и перенести аппарат. Зато можно слушать музыку через встроенные колонки Bluetooth. Если сядет батарейка, придется брать гироскутер под мышку и топать ногами по старинке. Моноколесо — более проходимый и скоростной вариант гироскутера. Стоит 25 000 – 100 000 рублей. Бюджетные колеса развивают скорость до 18 км/ч, проезжают на зарядке до 20 километров, заряжаются 2–3 часа.

Фото: Скриншот «Яндекс.Маркет»

Дорогие колеса разгоняются до 40 км/ч, проезжают 70 километров, заряжаются 6 часов. Моноколесо проще переносить — есть удобная ручка. Моноколесо более устойчиво на ходу, но и учиться ездить на нем надо дольше. При полном разряде — только пеший ход.

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