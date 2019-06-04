«Меня распирала гордость»: 10 новосибирцев — о том, как они оказались на одной сцене с Ургантом

Итоги второй «Народной премии НГС» уже подведены, а мы опубликовали финальный репортаж с рассказом о том, как проходила церемония награждения, которую вёл Иван Ургант. Журналист НГС.БИЗНЕС поговорила с руководителями лучшего по версии новосибирцев бизнеса и узнала, о чём они думали, когда стояли на сцене, куда планируют поставить свою награду и насколько их поразило само мероприятие.

Кристина Афонина, сооснователь сети салонов красоты NABS:



Кристина Афонина планирует передавать статуэтку из салона в салон, чтобы все могли разделить эту победу Фото: Александр Ощепков

«Эмоции переполняют! Мы благодарим каждого за выбор NABS! Очень приятно было получить самыми первыми награду со сцены оперного театра. Спасибо НГС за премию и возможность развивать свой бизнес ещё успешней и достигать новых горизонтов! Статуэтка будет находиться в каждом салоне (их сейчас всего пять в городе) примерно по месяцу, чтобы клиенты и команда могли разделить с нами эту победу».



Владимир Хританков, генеральный директор компании «Карачинский источник»:



Владимир Хританков пошутил, что награда сделана из чистого золота, отчего она ещё более ценная Фото: Алексей Цилер

«Во-первых, мероприятие очень нужное и полезное: поскольку в зале было очень много начинающих предпринимателей, которые должны чувствовать и видеть внимание к себе. Было очень приятно, что и губернатор был, и мэр, — это поднимает статус. У меня впечатления самые-самые положительные.

На сцене я думал о том, что коллектив, в котором я работаю, заслужил того, чтобы я стоял на сцене. Это заслуга коллектива, потому что каждый на производстве делает своё дело. Мне было приятно представлять коллектив, я немного рассказал, чем мы занимаемся. Я считаю, это полезно было слушать начинающим предпринимателям, которые не должны замыкаться в своей работе только городом Новосибирском или областью, они должны смотреть шире — рынок России и не только. Это непростое дело, но всё равно, чтобы двигаться, необходимо делать первые шаги.

Награду я пока ещё в Новосибирске оставил, но информацию о том, что нам вручили высокий приз, дорогой приз — практически из чистого золота, передал. Он будет стоять у нас в Карачах, на заводе, на почётном месте. У нас есть стенд с наградами».



Евгения Головкова, управляющий партнёр сети кондитерских Kuzina:

Евгения Головкова сравнила церемонию награждения НГС с «Оскаром» Фото: Ольга Бурлакова

«Мероприятие было организовано отлично — "мини-Оскар". На сцене я испытывала гордость за свою команду и продукт: многие достойные конкуренты могли бы стоять на этой сцене, однако признание горожан досталось нам, а это много значит. Это подтверждение того, что мы ориентированы на наших гостей. Статуэтку разместим в нашей кондитерской — будем передавать её каждый месяц [в разные кофейни сети]».

Игорь Белокобыльский, генеральный директор группы компаний «Стрижи»:



Игорь Белокобыльский на сцене думал о том, чтобы предложить художнице Анастасии Отришко приобрести квартиру с видом на сосны — девушка сказала, что её окна выходят на ТЭЦ Фото: Алексей Цилер

«Мероприятие приятно поразило своей организацией. Очень приятно получить именно эту награду. Стоя на сцене, я думал: "А не предложить ли художнице, которая вручала приз в нашей номинации, приобрести квартиру с видом на сосны?".

За семь лет у нас скопилась внушительная коллекция призов и наград, и как раз сейчас мы думаем, куда бы их все скомпоновать. Ведь часть из них — в офисе на Кубовой, часть — в офисе на Красном проспекте, часть — в отделе маркетинга. Мы дорожим всеми нашими победами и наградами, посему отведём для них почётное место, но награда премии НГС, конечно, будет выделяться среди них. Будет стоять на особом месте».



Екатерина Горнаева, директор по маркетингу федеральной сети автосервисов Fit Service:



Екатерина Горнаева оценила организацию премии и испытывала гордость за свою компанию Фото: Ольга Бурлакова

«Нам особо приятно получить эту награду в родном нам городе Новосибирске. Она заняла почётное место среди прочих наград в нашем стеллаже славы. Когда я стояла на сцене, меня распирала гордость за компанию, за нашу команду и автомобилистов города Новосибирска, которые имеют возможность пользоваться услугами автосервиса с гарантиями на работы и запчасти и высоким уровнем сервиса. Организация и формат мероприятия — на очень достойном уровне. Не все федеральные премии могут похвастаться такой подготовкой».



Евгений Чижевский, директор фитнес-клуба Crossbox Kontora:

Фото: Ольга Бурлакова

«Мероприятие организовано очень круто! Был приятно удивлен. На самом деле первый раз был в НОВАТе, так как я не любитель оперы и балета. Но сама атмосфера и организация очень удивили, многим организаторам стоит поучиться уровню такой организации. Особенно понравился колоритный дирижёр на входе.

Награду, конечно, было очень приятно получить. Да на самом деле на сцене уже ни о чём не думали. А вот сидя в зале — думали, всё ли мы на максимум сделали или нет. Статуэтку поставили первым делом на стол в баре, когда отмечали всё это мероприятие нашей большой командой. На данный момент она у нас стоит в зале».

Ирина Подволоцкая, главный врач «ЕвроМед клиники»:



Ирина Подволоцкая заметила, что у неё было ощущение масштабности на церемонии Фото: Алексей Цилер

«Первое впечатление — ощущение масштабности. Присутствовать на таком мероприятии, даже в качестве зрителя, очень интересно — наверно, все присутствовавшие с этим согласятся. Ну а номинация усиливает эмоции, остроту восприятия значимости события.

Конечно, самые сильные эмоции — это счастье и благодарность за высокую оценку нашего труда и заботы о здоровье обращающихся к нам пациентов. При этом мы осознаём, что это высокая ответственность, так что впереди новые цели и серьёзная работа.

На сцене я думала о том, что в этот момент рядом должны были стоять все коллеги, что это, безусловно, победа всей большой команды клиники — врачей, медицинских сестёр, администраторов, маркетологов. Это тот случай, когда один в поле не воин. Наша клиника редко участвует в подобных мероприятиях, тем приятнее полученная оценка.

Честно говоря, ещё не задумывались о том, куда поставить награду. Точно — туда, где её смогут увидеть все сотрудники клиники. Выставлять награду напоказ — это как хвалиться заслугами, а в нашей работе, наверное, не почивать на лаврах, а работать ещё лучше. Мне кажется, это важнее для наших пациентов».



Николай Ярославцев рад, что удалось получить эту награду второй год подряд Фото: Ольга Бурлакова

«Ведущие создали прекрасную атмосферу праздника. Всегда приятно получать награды, а получить такую награду второй раз подряд вдвойне приятнее. Стоя на сцене, я подумал: "Чтобы получить признание новосибирцев в третий раз, нужно будет приложить гораздо больше усилий, чем в предыдущие годы". Будем работать!».

Елена Шурова, директор проекта термальные комплексы «Мира термы»:



Елена Шурова выходила на сцену дважды, по её словам, она волновалась Фото: Ольга Бурлакова

«"Народная премия НГС" стала для нас очень приятным событием. Мы ощутили новый прилив вдохновения и огромную мотивацию развиваться, становиться лучше и делать ещё больше для наших гостей. Особенно приятно было получить эту награду в номинации "Банный комплекс и SPA-центр", потому что решение о том, кто достоин её получить, принимали горожане. А народное признание и благодарность гостей — высшая награда для нашей команды. Мы не агитировали гостей отдать за нас голос, не использовали хитрых приёмов, чтобы увеличить их количество. Для нас голосование стало честной оценкой нашей работы за последние девять месяцев.

