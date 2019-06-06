Тест для умников: проверь, насколько ты умнее комментаторов НГС

Здесь нужен мягкий знак, пусть «Король» учит правила!

Надо сказать, что у «Короля НГСа» в целом грамотные комментарии. А вам бы правило узнать не помешало, но там всё просто: спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол: «Что делать?» или «Что делают?». Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.