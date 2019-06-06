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  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

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    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

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Тест для умников: проверь, насколько ты умнее комментаторов НГС

Сегодня — День русского языка. Проверим, как хорошо вы его знаете!

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Комментаторы на НГС не привыкли смотреть в словари перед тем, как высказаться. Иногда они не смотрят даже в материалы, которые комментируют

Фото: Александр Ощепков / НГС

6 июня в России считают Днём русского языка — его отмечают в день рождения поэта Александра Пушкина, которому сегодня исполнилось 220 лет. Каждый день читатели НГС оставляют сотни комментариев к статьям и новостям, и во многих можно заметить досадные ошибки и опечатки. НГС уже проверял грамотность читателей на основе ошибок журналистов, а теперь сделал тест с популярными ошибками у комментаторов — некоторые всего двумя строчками заставляют филологов хвататься за валидол. Проверьте, насколько вы грамотнее типичного комментатора НГС (мы сохранили орфографию и пунктуацию авторов комментариев).

Начнём с самой популярной ошибки: -тся и -ться. Правильно ли здесь «Король НГСа» написал слово «тратятся»?

Начнём с самой популярной ошибки: -тся и -ться. Правильно ли здесь «Король НГСа» написал слово «тратятся»?
  • Здесь нужен мягкий знак, пусть «Король» учит правила!Надо сказать, что у «Короля НГСа» в целом грамотные комментарии. А вам бы правило узнать не помешало, но там всё просто: спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол: «Что делать?» или «Что делают?». Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.
  • Да нет, вроде всё верно.Да, для «Короля НГСа» это лишний повод погордиться собой.

Пора разобраться раз и навсегда: как пишется «что(ли)»?

Пора разобраться раз и навсегда: как пишется «что(ли)»?
  • Через дефис, конечно.Через дефис пишутся только частицы -то, -либо и -нибудь («что-то», «кто-нибудь»). А всё остальное — раздельно.
  • Всегда пишу слитно.Частицы слитно никто не пишет. Запоминайте: частицы -то, -либо и -нибудь пишут через дефис, а всё остальное — раздельно.
  • Всё, что с «ли», пишется раздельно.Верно, через дефис пишутся только частицы -то, -либо и -нибудь. Всё остальное — раздельно.

Комментатор поставил здесь только одну скромную запятую. А сколько их всего здесь должно быть?

Комментатор поставил здесь только одну скромную запятую. А сколько их всего здесь должно быть?
  • Я насчитал четыре.«По-моему, если мост разрушается, его надо закрывать. А если нет альтернативы, то строить новый, пока этот на ремонте». Если вы именно так думали, то всё прекрасно.
  • Я насчитал только две.А должно быть четыре. «По-моему, если мост разрушается, его надо закрывать. А если нет альтернативы, то строить новый, пока этот на ремонте».

В этом комментарии есть и другие ошибки, но ключевая и распространённая — с ударной гласной. Как правильно написать слово клоч_к?

В этом комментарии есть и другие ошибки, но ключевая и распространённая — с ударной гласной. Как правильно написать слово клоч_к?
  • Клочёк.Записывайте: в суффиксах существительных после шипящих «ч», «ш», «щ» и «ж» под ударением пишется «о», без ударения — «е». Так что «клочок», «стишок» и «творожок».
  • Клочок.Именно, а ещё «стишок», «волчок» и «творожок».

Мы решили проверить не только орфографию. Вы знаете, что такое лог?

Мы решили проверить не только орфографию. Вы знаете, что такое лог?
  • Большой овраг, это же очевидно.Ну вдруг вы не знали.
  • Это такая высокая и жёсткая трава.Не угадали, но зато теперь вы знаете. НГС просвещает!

Как вам такое?

Как вам такое?
  • «Неужели» слитно, всё правильно.Да, это же наречие.
  • «Неуже ли» — «ли» же раздельно надо.Нам приятно, что вы ещё помните про частицу «ли», но это немного не тот случай. Это всё наречие целиком.
  • «Не уже ли». Как можно по-другому? Можно слитно, и даже нужно. Это же наречие.

Вопрос из области орфоэпии. Вы знаете, куда поставить ударение в слове «черпать»?

Вопрос из области орфоэпии. Вы знаете, куда поставить ударение в слове «черпать»?
  • ЧерпАть, начерпАла.Запомните, что правильно «чЕрпать». На филфаке говорят, что грамотная речь — лакмусовая бумажка интеллигентного человека.
  • ЧЕрпать, начЕрпала.На филфаке говорят, что грамотная речь — лакмусовая бумажка интеллигентного человека.

Тоже частая ошибка в комментариях. Как всё-таки правильно?

Тоже частая ошибка в комментариях. Как всё-таки правильно?
  • «По-моему» пишется через дефис, все это знают.Увы, далеко не все, но да.
  • «По моему» всегда писалось раздельно. Наречия с приставкой по- и суффиксами -ему и -ому (а ещё -ски, -цки и -ьи) пишутся с дефисом. Такое правило, так что «по-моему», «по-русски» и «по-кошачьи».

Как правильно здесь нужно было расставить запятые? 

Как правильно здесь нужно было расставить запятые? <br />
  • Тут вроде всё в порядке.Очень мимо!
  • «Мэрия хоть чуть-чуть бы подгоняла, и результат был бы другим. Пока всё закончат, можно будет начинать сначала». Всё верно!
  • «Мэрия, хоть чуть-чуть бы подгоняла и результат был бы другим. Пока всё закончат, можно будет, начинать сначала».Очень мимо!

Задание для настоящих комментаторов НГС: сколько слов любительница извратиться над русским языком NataLka написала без ошибок в орфографии? Предлоги не считаются. 

Задание для настоящих комментаторов НГС: сколько слов любительница извратиться над русским языком NataLka написала <b class="_">без </b>ошибок в орфографии? Предлоги не считаются. <br /><br />
  • Вижу только одно.Их больше: «глазом», «открывают» и «разводилово».
  • Вроде два.Их больше: «глазом», «открывают» и «разводилово».
  • Три. Кажется, это рекорд для неё.За рекорд ручаться не будем, но три — это действительно много.

Проверьте, насколько вы грамотнее журналистов НГС, — пройдите тест с самыми распространёнными ошибками наших авторов.

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КОММЕНТАРИИ (104)

ну вот так
6 июн 2019 в 08:32

Если честно, достали эти ваши короли и наталки. Хочется почитать комментарии реальных людей, а не ваших выдуманных троллей.

8978
6 июн 2019 в 08:27

офигенно русское слово "разводилово" :) Насмешили

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NataLka
6 июн 2019 в 08:44

Ыааа.. завидуйти молча!!! Спасибо те, кысанька, шта ты читаишь мои камменты, шта те интиресна какая я на самом деле...и я тя тож - ЛЮ!!!!