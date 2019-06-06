Тест для умников: проверь, насколько ты умнее комментаторов НГС

6 июня в России считают Днём русского языка — его отмечают в день рождения поэта Александра Пушкина, которому сегодня исполнилось 220 лет. Каждый день читатели НГС оставляют сотни комментариев к статьям и новостям, и во многих можно заметить досадные ошибки и опечатки. НГС уже проверял грамотность читателей на основе ошибок журналистов, а теперь сделал тест с популярными ошибками у комментаторов — некоторые всего двумя строчками заставляют филологов хвататься за валидол. Проверьте, насколько вы грамотнее типичного комментатора НГС (мы сохранили орфографию и пунктуацию авторов комментариев).
Проверьте, насколько вы грамотнее журналистов НГС, — пройдите тест с самыми распространёнными ошибками наших авторов.