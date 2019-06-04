Директор вызвал в сауну: самые необычные офисы Новосибирска (в некоторых хочется остаться жить)

В конце мая на портале N1.RU появилось объявление о продаже большого офиса на улице Галущака, 2А: в нём для руководства сделали не только отдельную парковку, но и зимний сад, и установили там телескоп — вероятно, чтобы удобнее было рассматривать соседние светящиеся многоэтажки. Корреспондент НГС изучила около тысячи объявлений о продаже офисов и коммерческих зданий и нашла самые интересные: с кедровыми бочками и бильярдом для уставших менеджеров, художественными полами и необычной мебелью.

В мае на портале N1.RU появилось объявление о продаже офисного здания. Помимо достаточно высокой цены — за него запросили больше 200 миллионов рублей — оно примечательно оформлением: например, в нём есть зимний сад и телескоп.



Надо сказать, необычный офис оказался не единственным, оснащённым техникой для наблюдений за звёздами (или соседями). В частности, телескоп есть в коммерческом здании площадью 450 кв. м на улице Волховская, 49, и место ему нашлось не в зимнем саду, а в настоящем каминном зале. Правда, здание больше похоже на коттедж, который для верности решили продавать сразу в нескольких рубриках — иначе как объяснить очевидную детскую с заполненным игрушками стеллажом. Продавец предлагает использовать коттедж как гостиницу с сауной (для неё оборудован банный комплекс в цоколе) или офис для работы с клиентами и просит за него 16,5 миллиона.



Фото: N1.RU

Сауны и бассейны в офисах оказались вообще не редким приложением к рабочим местам. Год назад искали арендаторов для здания с бассейном, сейчас на продаже таких зданий несколько. Здание на Батарейной, 18 за 16,5 миллиона сперва кажется совершенно типичным мини-бизнес-центром: на фото красуются заставленные столами помещения, столы в помещениях завалены явно деловыми бумагами, на стеллажах — папки-скоросшиватели. А затем рабочие будни вдруг сменяются пресловутым бассейном и комнатой, больше похожей на бальный зал, чем на open-space для менеджеров. Бассейн, уточняют в объявлении, ещё и с автоматическим подогревом — то что нужно в конце рабочего дня.



Фото: N1.RU

Для сотрудников офиса на Писарева, 102/1 бассейн в сауне заменили огромной бочкой с приставной лесенкой. А под лестницей есть ещё один искусственный водоём — но уже для карпов, не для секретарей. Целое здание с подвалом площадью 60 кв. м стоит 38 миллионов — здесь продавец предлагает открыть медицинский центр или стоматологию.



Фото: N1.RU

Пространство под лестницей оборудовали и в офисном здании на улице Залесского, 7/2 — здесь, под огромным чёрным фонарём, судя по всему, обедают сотрудники. Часть здания, не оформленного как офис, используется как производственное помещение и сдана в аренду, но владельцы готовы продать здание вместе с арендаторами — за 9,9 миллиона рублей.



Фото: N1.RU

В этом офисе на Горском, 69/1 лестницы вообще-то не было, но её построили — чтобы оборудовать небольшой склад и обустроить зону для встреч и переговоров. Помещение владельцы описывают как «обычную бетонную коробку, из которой собственники создали атмосферную мастерскую в лофт-стиле». За атмосферу отвечают велосипед на стене и огромный венок для декора, за лофт — кирпичи и трубы. Всего в офисе две комнаты и санузел, общая площадь — 53,7 кв. м, его продают за 3,9 миллиона рублей.

Фото: N1.RU

Зона встречи гостей и клиентов по идее самая важная — в неё (и ещё в кабинет директора) обычно вкладывают максимум фантазии. В этом офисе в Советском районе упор делали, судя по всему, на голубое небо фотообоев — этот цвет перекочевал на мебель и потолок, в котором, как в воде в аквариуме, отражаются многочисленные растения. В офисе площадью больше 600 кв. м за 37,5 миллиона «всё продумано до мелочей», уверяет продавец.

Фото: N1.RU

На Красном проспекте, 232 за 16 миллионов рублей можно купить офис, очень похожий, кажется, на винные подвалы. За арочными сводами не хватает только ровных рядов бочек и стеллажей с аккуратно сложенными бутылками. Помещение площадью 292 кв. м подходит для офиса компании, представительства, банка и медицинского центра, считает продавец.

Фото: N1.RU

Если предыдущий офис напоминает о каменных постройках средневековой Италии, то в офисе на Восходе, 14/1 явно опирались на японский стиль: кажется, сейчас перегородка сдвинется и из-за неё красивая гейша принесёт вам саке. Но в перегородке оказывается распашная дверь, а само помещение — офисом «высокого класса» за 4,65 миллиона рублей, а не приличным домом в районе Окинавы. Хотя в объявлении указано, что раньше здесь размещалась иностранная компания — кто знает, может, японская. Сейчас арендаторы платят за помещение 55 тысяч рублей в месяц.

Фото: N1.RU

Помещение на улице Новогодней, 24/2 хотя и предлагается для торговли, офиса или салона красоты, обустроено очень тематически: на 167 кв. м больше десятка пилонов, а в фойе посетителей встречает кресло в виде огромной туфли. Продают танцевальную студию за 7,4 миллиона рублей.

Фото: N1.RU

Такие тематически обставленные помещения среди офисов попадаются довольно часто. Например, если вам нужно помещение для большого количества сотрудников с зоной отдыха, вполне может подойти подвал на улице Дуси Ковальчук, 250, в котором работал квест «Выход»: здесь очень много комнат, а в фойе здесь даже не диваны, а настоящие лежанки. Правда, окон на площади почти в 300 квадратов нет совсем, а высота потолка составляет всего 2,2 м. Стоит подвал 3,8 миллиона.

Фото: N1.RU

А вот в здании в Дзержинском районе окон, наоборот, очень много: в одной только библиотеке на втором этаже их не меньше пяти. Ещё в здании есть каминный зал с зоной отдыха, спортзал и телевизионный зал. Помимо логичных гостиницы или медицинского центра здесь предлагают открыть, например, частную школу: на 840 кв. м трёхэтажного здания место найдётся всем. Просят за него 22 миллиона.

Фото: N1.RU

Сложно понять, что было в этом помещении на Тайгинской, 13/1 раньше, но работали здесь явно люди с художественными наклонностями: пол, умышленно или случайно, очень напоминает горные пейзажи Николая Рериха. И обойдётся такое помещение недорого — всего 700 тысяч за офис площадью 31,1 кв. м.

Фото: N1.RU