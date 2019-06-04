Директор вызвал в сауну: самые необычные офисы Новосибирска (в некоторых хочется остаться жить)

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
В конце мая на портале N1.RU появилось объявление о продаже большого офиса на улице Галущака, 2А: в нём для руководства сделали не только отдельную парковку, но и зимний сад, и установили там телескоп — вероятно, чтобы удобнее было рассматривать соседние светящиеся многоэтажки. Корреспондент НГС изучила около тысячи объявлений о продаже офисов и коммерческих зданий и нашла самые интересные: с кедровыми бочками и бильярдом для уставших менеджеров, художественными полами и необычной мебелью.
В мае на портале N1.RU появилось объявление о продаже офисного здания. Помимо достаточно высокой цены — за него запросили больше 200 миллионов рублей — оно примечательно оформлением: например, в нём есть зимний сад и телескоп.
Надо сказать, необычный офис оказался не единственным, оснащённым техникой для наблюдений за звёздами (или соседями). В частности, телескоп есть в коммерческом здании площадью 450 кв. м на улице Волховская, 49, и место ему нашлось не в зимнем саду, а в настоящем каминном зале. Правда, здание больше похоже на коттедж, который для верности решили продавать сразу в нескольких рубриках — иначе как объяснить очевидную детскую с заполненным игрушками стеллажом. Продавец предлагает использовать коттедж как гостиницу с сауной (для неё оборудован банный комплекс в цоколе) или офис для работы с клиентами и просит за него 16,5 миллиона.
Сауны и бассейны в офисах оказались вообще не редким приложением к рабочим местам. Год назад искали арендаторов для здания с бассейном, сейчас на продаже таких зданий несколько. Здание на Батарейной, 18 за 16,5 миллиона сперва кажется совершенно типичным мини-бизнес-центром: на фото красуются заставленные столами помещения, столы в помещениях завалены явно деловыми бумагами, на стеллажах — папки-скоросшиватели. А затем рабочие будни вдруг сменяются пресловутым бассейном и комнатой, больше похожей на бальный зал, чем на open-space для менеджеров. Бассейн, уточняют в объявлении, ещё и с автоматическим подогревом — то что нужно в конце рабочего дня.
Для сотрудников офиса на Писарева, 102/1 бассейн в сауне заменили огромной бочкой с приставной лесенкой. А под лестницей есть ещё один искусственный водоём — но уже для карпов, не для секретарей. Целое здание с подвалом площадью 60 кв. м стоит 38 миллионов — здесь продавец предлагает открыть медицинский центр или стоматологию.
Пространство под лестницей оборудовали и в офисном здании на улице Залесского, 7/2 — здесь, под огромным чёрным фонарём, судя по всему, обедают сотрудники. Часть здания, не оформленного как офис, используется как производственное помещение и сдана в аренду, но владельцы готовы продать здание вместе с арендаторами — за 9,9 миллиона рублей.
В этом офисе на Горском, 69/1 лестницы вообще-то не было, но её построили — чтобы оборудовать небольшой склад и обустроить зону для встреч и переговоров. Помещение владельцы описывают как «обычную бетонную коробку, из которой собственники создали атмосферную мастерскую в лофт-стиле». За атмосферу отвечают велосипед на стене и огромный венок для декора, за лофт — кирпичи и трубы. Всего в офисе две комнаты и санузел, общая площадь — 53,7 кв. м, его продают за 3,9 миллиона рублей.
Зона встречи гостей и клиентов по идее самая важная — в неё (и ещё в кабинет директора) обычно вкладывают максимум фантазии. В этом офисе в Советском районе упор делали, судя по всему, на голубое небо фотообоев — этот цвет перекочевал на мебель и потолок, в котором, как в воде в аквариуме, отражаются многочисленные растения. В офисе площадью больше 600 кв. м за 37,5 миллиона «всё продумано до мелочей», уверяет продавец.
На Красном проспекте, 232 за 16 миллионов рублей можно купить офис, очень похожий, кажется, на винные подвалы. За арочными сводами не хватает только ровных рядов бочек и стеллажей с аккуратно сложенными бутылками. Помещение площадью 292 кв. м подходит для офиса компании, представительства, банка и медицинского центра, считает продавец.
Если предыдущий офис напоминает о каменных постройках средневековой Италии, то в офисе на Восходе, 14/1 явно опирались на японский стиль: кажется, сейчас перегородка сдвинется и из-за неё красивая гейша принесёт вам саке. Но в перегородке оказывается распашная дверь, а само помещение — офисом «высокого класса» за 4,65 миллиона рублей, а не приличным домом в районе Окинавы. Хотя в объявлении указано, что раньше здесь размещалась иностранная компания — кто знает, может, японская. Сейчас арендаторы платят за помещение 55 тысяч рублей в месяц.
Помещение на улице Новогодней, 24/2 хотя и предлагается для торговли, офиса или салона красоты, обустроено очень тематически: на 167 кв. м больше десятка пилонов, а в фойе посетителей встречает кресло в виде огромной туфли. Продают танцевальную студию за 7,4 миллиона рублей.
Такие тематически обставленные помещения среди офисов попадаются довольно часто. Например, если вам нужно помещение для большого количества сотрудников с зоной отдыха, вполне может подойти подвал на улице Дуси Ковальчук, 250, в котором работал квест «Выход»: здесь очень много комнат, а в фойе здесь даже не диваны, а настоящие лежанки. Правда, окон на площади почти в 300 квадратов нет совсем, а высота потолка составляет всего 2,2 м. Стоит подвал 3,8 миллиона.
А вот в здании в Дзержинском районе окон, наоборот, очень много: в одной только библиотеке на втором этаже их не меньше пяти. Ещё в здании есть каминный зал с зоной отдыха, спортзал и телевизионный зал. Помимо логичных гостиницы или медицинского центра здесь предлагают открыть, например, частную школу: на 840 кв. м трёхэтажного здания место найдётся всем. Просят за него 22 миллиона.
Сложно понять, что было в этом помещении на Тайгинской, 13/1 раньше, но работали здесь явно люди с художественными наклонностями: пол, умышленно или случайно, очень напоминает горные пейзажи Николая Рериха. И обойдётся такое помещение недорого — всего 700 тысяч за офис площадью 31,1 кв. м.
Вообще, хотя в сегодняшних объявлениях не заметно буйство роскоши «нулевых» и начала «десятых», когда среди вариантов было больше резной мебели, чем пустых углов, не можешь не думать о том, что бизнесмены вкладывают в свои офисы немало души и собственных увлечений. Вот и в офисе на Дачной, 19 под зону отдыха с кухней выделили, кажется, самое большое помещение и поставили там бильярдный стол. Спрятано это всё довольно основательно: за бронированной дверью и бронированными окнами. Вместе с бильярдом и кожаной мебелью (на которой на фото в разных позах располагаются девушки модельной внешности — вероятно, местные сотрудницы) офис продают за 13 миллионов, но без мебели готовы отдать и за 10, и даже ещё поторговаться.