Баба Зоя и все-все-все: 11 мини-фильмов о героях «Народной премии НГС»

Режиссёр Ирек Ибатулин снял ролики об известных новосибирцах

Видеоролики об известных новосибирцах показали на «Народной премии НГС» 
Видеоролики об известных новосибирцах показали на «Народной премии НГС» 


Режиссер Ирек Ибатулин снял мини-фильмы об 11 известных новосибирцах, которые становились героями публикаций НГС — это люди, без которых уже сложно представить наш город, именно они вчера, 31 мая, вручали статуэтки победителям «Народной премии НГС» на сцене НОВАТа. Ирек Ибатулин рассказал журналисту НГС о том, как прошли съемки видеороликов и кто из героев запомнился ему больше всего. 


Новосибирский режиссёр и продюсер Ирек Ибатулин не раз становился победителем и призёром международных конкурсов: в 2017 году он получили серебряную медаль на фестивале телевидения в Нью-Йорке за фильм о детях с нарушениями зрения «Услышать просто». 


В этот раз режиссёр снял 11 мини-фильмов о героях народной премии НГС. По словам Ирека Ибатулина, он и его команда хотели показать, что на первом месте у этих людей стоят не деньги, а любимое дело. 


«Проект был сам по себе очень интересный. Ролики все и истории не про деньги, а про жизнь и призвание людей. Когда мы соглашались на этот проект — это и для нас была история не про деньги, а про интересных людей, [возможность] познакомиться с ними, пообщаться и сделать мини-истории, что, я надеюсь, сделать получилось. Что удивило — все эти люди занимаются своими делами, потому что им это нравится», — рассказал Ирек Ибатулин. 


Кузнец Денис Кузнецов открыл дело, потому что «часто бил морды начальникам»: первый заказ пришлось украсть у конкурента


Герой одного из видеороликов — новосибирец Денис Кузнецов, кузнец и владелец мастерской Bronze Berloga, которая делает и отправляет по всему миру ножи, топоры и другие изделия: всего за три года существования компания сделала около 3 тысяч изделий. В его кузнице работают 12 человек, а на страничке в Instagram около 120 тысяч подписчиков. Но, прежде чем стать успешным, ему пришлось многое пройти.


К художнице Анастасии Отришко относятся по разному: кому-то нравится её творчество, а кто-то выражает непонимание


Анастасия Отришко — одна из самых обсуждаемых художниц Новосибирска, она пишет свои автопортреты в стиле ню и продаёт их за десятки тысяч рублей. Споры вокруг её полотен не умолкают: обычный китч это или дерзкое современное искусство? В ролике скандальная художница показала свою мастерскую и рассказала, как пришла к такому необычному стилю.



Татьяна Кожевина — единственная девушка-авиамеханик за Уралом


Сибирячка Татьяна Кожевина — единственная девушка-авимеханик за Уралом. В феврале она становилась героиней статьи на НГС.SHE, тогда девушка рассказала о трудностях своей профессии, о повышенном внимании со стороны коллег и авиакатастрофах.


Каждый житель Академгородка знает бабу Зою


Все, кто бывал в новосибирском Академгородке, знают нарядную, яркую и очень громкую певицу с балалайкой и бубном — 81-летняя Зоя Григорьевна Попова давно уже стала одним из народных символов научного городка и Новосибирска в целом. Но мало кто знает, что бабе Зое пришлось пережить в жизни много горя и нищеты, но она смогла добиться любви тысяч людей. 


Нина Малышкина водит один троллейбус 32 года 


Жительница Новосибирска Нина Малышкина 32 года назад приняла легендарный троллейбус марки ЗиУ-9 новеньким и с тех пор с ним не расстается. Эту удивительную женщину знает каждый пассажир. 


Константин Емельянов начал учить особенных детей 3 года назад, когда к нему в спортивный центр пришла мама с ребёнком-аутистом


Герои премии НГС — это не просто люди, но и настоящие сибирские супермены: новосибирец Константин Емельянов — тренер по карате с 18-летним стажем, но его труд уникален тем, что он занимается обучением особенных детей с аутистическим расстройством. Сейчас Емельянов готовит программу, чтобы спортсмены по всей России могли заниматься с особенными детьми.


Когда другие пассажиры растерялись, Котляров оказал кондуктору доврачебную помощь


Вместе с Константином Емельяновым на сцену НОВАТа вышел пожарный Максим Котляров — в марте новосибирец спас кондуктора трамвая во время эпилептического приступа: когда другие пассажиры растерялись, Котляров скоординировал их действия и оказал первую помощь до прибытия врачей.


В 2018 году доктор Орлов спас жизнь жительнице Волгограда


Новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов летом 2018 года летал в Волгоград, где сделал сложную операцию Светлане Сидоровой — о лечении для неё просил 12-летний сын Иван. Мальчик расклеил в городе объявление «Помогите вылечить маму». Трогательным моментом церемонии вручения «Народной премии» стала встреча врача со свей пациенткой и её сыном — мальчик подарил хирургу мини-копию доктора Орлова


Алексей Камерзанов путешествует по Африке 


Все герои «Народной премии НГС» совершенно разные: у них не похожи ни образы жизни, ни увлечения. Новосибирец Алексей Камерзанов не боится опасности и тяжёлых условий — он известный путешественник и организатор кругосветной экспедиции «Мир наш». Совсем недавно сибиряк вернулся из поездки в Африку: там он добрался до водопада и гладил львов


Работы Владимира Анискина даже бывали в космосе 


Владимира Анискина называют сибирским Левшой, а всё потому, что он — микроминиатюрист. В этом году новосибирец попал в Книгу рекордов России, выполнив самую маленькую копию памятника «Чижик-Пыжик» в стране. А в прошлом десять работ мастера микроминиатюр побывали в космосе на международной космической станции.


За первые пять месяцев бизнес окупился, а сейчас Миша думает над тем, как превратить свое дело в сеть


Школьнику из Новосибирска Михаилу Данилину 17 лет, но он уже бизнесмен: около года назад он решил открыть возле гимназии № 4, в которой учится, точку с кофе под названием Melissa. За первые пять месяцев бизнес окупился, а сейчас Михаил думает над тем, как превратить свое дело в сеть.


Церемония вручения «Народной премии НГС» состоялась в пятницу, 31 мая, в Новосибирском театре оперы и балета, которую вёл Иван Ургант: НГС рассказывал о происходящем в режиме онлайн. 13 лучших новосибирских бизнес-проектов получили свои награды.

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