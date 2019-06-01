Баба Зоя и все-все-все: 11 мини-фильмов о героях «Народной премии НГС»

Видеоролики об известных новосибирцах показали на «Народной премии НГС»





Режиссер Ирек Ибатулин снял мини-фильмы об 11 известных новосибирцах, которые становились героями публикаций НГС — это люди, без которых уже сложно представить наш город, именно они вчера, 31 мая, вручали статуэтки победителям «Народной премии НГС» на сцене НОВАТа. Ирек Ибатулин рассказал журналисту НГС о том, как прошли съемки видеороликов и кто из героев запомнился ему больше всего.





Новосибирский режиссёр и продюсер Ирек Ибатулин не раз становился победителем и призёром международных конкурсов: в 2017 году он получили серебряную медаль на фестивале телевидения в Нью-Йорке за фильм о детях с нарушениями зрения «Услышать просто».





В этот раз режиссёр снял 11 мини-фильмов о героях народной премии НГС. По словам Ирека Ибатулина, он и его команда хотели показать, что на первом месте у этих людей стоят не деньги, а любимое дело.





«Проект был сам по себе очень интересный. Ролики все и истории не про деньги, а про жизнь и призвание людей. Когда мы соглашались на этот проект — это и для нас была история не про деньги, а про интересных людей, [возможность] познакомиться с ними, пообщаться и сделать мини-истории, что, я надеюсь, сделать получилось. Что удивило — все эти люди занимаются своими делами, потому что им это нравится», — рассказал Ирек Ибатулин.





Кузнец Денис Кузнецов открыл дело, потому что «часто бил морды начальникам»: первый заказ пришлось украсть у конкурента





Герой одного из видеороликов — новосибирец Денис Кузнецов, кузнец и владелец мастерской Bronze Berloga, которая делает и отправляет по всему миру ножи, топоры и другие изделия: всего за три года существования компания сделала около 3 тысяч изделий. В его кузнице работают 12 человек, а на страничке в Instagram около 120 тысяч подписчиков. Но, прежде чем стать успешным, ему пришлось многое пройти.





К художнице Анастасии Отришко относятся по разному: кому-то нравится её творчество, а кто-то выражает непонимание





Анастасия Отришко — одна из самых обсуждаемых художниц Новосибирска, она пишет свои автопортреты в стиле ню и продаёт их за десятки тысяч рублей. Споры вокруг её полотен не умолкают: обычный китч это или дерзкое современное искусство? В ролике скандальная художница показала свою мастерскую и рассказала, как пришла к такому необычному стилю.









Татьяна Кожевина — единственная девушка-авиамеханик за Уралом





Сибирячка Татьяна Кожевина — единственная девушка-авимеханик за Уралом. В феврале она становилась героиней статьи на НГС.SHE, тогда девушка рассказала о трудностях своей профессии, о повышенном внимании со стороны коллег и авиакатастрофах.





Каждый житель Академгородка знает бабу Зою





Все, кто бывал в новосибирском Академгородке, знают нарядную, яркую и очень громкую певицу с балалайкой и бубном — 81-летняя Зоя Григорьевна Попова давно уже стала одним из народных символов научного городка и Новосибирска в целом. Но мало кто знает, что бабе Зое пришлось пережить в жизни много горя и нищеты, но она смогла добиться любви тысяч людей.





Нина Малышкина водит один троллейбус 32 года





Жительница Новосибирска Нина Малышкина 32 года назад приняла легендарный троллейбус марки ЗиУ-9 новеньким и с тех пор с ним не расстается. Эту удивительную женщину знает каждый пассажир.





Константин Емельянов начал учить особенных детей 3 года назад, когда к нему в спортивный центр пришла мама с ребёнком-аутистом





Герои премии НГС — это не просто люди, но и настоящие сибирские супермены: новосибирец Константин Емельянов — тренер по карате с 18-летним стажем, но его труд уникален тем, что он занимается обучением особенных детей с аутистическим расстройством. Сейчас Емельянов готовит программу, чтобы спортсмены по всей России могли заниматься с особенными детьми.







Когда другие пассажиры растерялись, Котляров оказал кондуктору доврачебную помощь





Вместе с Константином Емельяновым на сцену НОВАТа вышел пожарный Максим Котляров — в марте новосибирец спас кондуктора трамвая во время эпилептического приступа: когда другие пассажиры растерялись, Котляров скоординировал их действия и оказал первую помощь до прибытия врачей.





В 2018 году доктор Орлов спас жизнь жительнице Волгограда





Новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов летом 2018 года летал в Волгоград, где сделал сложную операцию Светлане Сидоровой — о лечении для неё просил 12-летний сын Иван. Мальчик расклеил в городе объявление «Помогите вылечить маму». Трогательным моментом церемонии вручения «Народной премии» стала встреча врача со свей пациенткой и её сыном — мальчик подарил хирургу мини-копию доктора Орлова.





Алексей Камерзанов путешествует по Африке





Все герои «Народной премии НГС» совершенно разные: у них не похожи ни образы жизни, ни увлечения. Новосибирец Алексей Камерзанов не боится опасности и тяжёлых условий — он известный путешественник и организатор кругосветной экспедиции «Мир наш». Совсем недавно сибиряк вернулся из поездки в Африку: там он добрался до водопада и гладил львов.





Работы Владимира Анискина даже бывали в космосе





Владимира Анискина называют сибирским Левшой, а всё потому, что он — микроминиатюрист. В этом году новосибирец попал в Книгу рекордов России, выполнив самую маленькую копию памятника «Чижик-Пыжик» в стране. А в прошлом десять работ мастера микроминиатюр побывали в космосе на международной космической станции.





За первые пять месяцев бизнес окупился, а сейчас Миша думает над тем, как превратить свое дело в сеть





Школьнику из Новосибирска Михаилу Данилину 17 лет, но он уже бизнесмен: около года назад он решил открыть возле гимназии № 4, в которой учится, точку с кофе под названием Melissa. За первые пять месяцев бизнес окупился, а сейчас Михаил думает над тем, как превратить свое дело в сеть.







Церемония вручения «Народной премии НГС» состоялась в пятницу, 31 мая, в Новосибирском театре оперы и балета, которую вёл Иван Ургант: НГС рассказывал о происходящем в режиме онлайн. 13 лучших новосибирских бизнес-проектов получили свои награды.