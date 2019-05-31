«Куда ты рулишь?»: буду таранить до упора — две девушки не поделили перекресток у «Сибмолла» (видео)

30 мая, утро, белая «Тойота Карина» с девушкой за рулем едет по Кошурникова и поворачивает налево на Фрунзе. Со встречного направления движется кроссовер Mitsubishi Outlander тоже с девушкой за рулем. Кажется, они друг друга не видят вовсе, а тормозящий в последний момент кроссовер врезается точно в легковушку, никуда не сворачивая (смотрите видео!).

В проекте «Куда ты рулишь?» мы продолжаем разбирать новосибирские аварии, попавшие на видео. Сегодня столкновение на перекрестке Фрунзе и Кошурникова, где казалось бы, ситуация предельно ясна — поворачивающий налево должен уступить встречным машинам. Но вот почему встречная машина ехала на высокой скорости и не слишком стремилась избежать столкновения — подробнее обсудим в материале НГС.АВТО.

Официально: по данным сводки УГИБДД по Новосибирской области, 30 мая в 7:40 женщина-водитель 1978 г.р. следовала на «Тойоте Карина» по улице Кошурникова со стороны улицы Бориса Богаткова с левым поворотом на улицу Фрунзе и совершила столкновение с «Мицубиси» под управлением женщины 1981 г.р. Пострадала водитель «Мицубиси», сотрясение головного мозга и гематомы лица.



«Однозначно вина белой машины. Тёмная машина тормозила, но остановочного пути не хватило. Любая экспертиза подтвердит, что технической возможности избежать столкновения с белой машиной не было. [Уворачиваться] — это бы не соответствовал ПДД РФ, только торможение», — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Справка: Пункт 13.4 Правил дорожного движения. «При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо».



Конечно, водитель на Mitsubishi формально прав. Но даже если вы будете правы, проезжая перекресток прямо, всегда стоит учитывать, что кто-нибудь всё-таки захочет побыстрее проскочить налево и не увидит вас. Поэтому, подъезжая к перекрестку, не лишним будет усилить бдительность, снизить скорость и держать ногу наготове на педали тормоза.