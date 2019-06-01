С Ургантом и балалайкой: как прошла вторая «Народная премия НГС»

Иван Ургант и Анна Пирогова





31 мая в НОВАТе состоялась церемония награждения второй «Народной премии НГС», которую вёл Иван Ургант. Журналист НГС.Бизнес посмотрела на церемонию награждения и узнала, какие сюрпризы ждали гостей на сцене оперного, какие неожиданные подарки они получили, какая компания выиграла сразу две статуэтки, куда пригласили знаменитую Бабу Зою из Академгородка и как «Карачинская» планирует захватить рынок Китая.





Ведущими церемонии награждения «Народной премии НГС» были Анна Пирогова и Иван Ургант.





«Нам сегодня чрезвычайно приятно видеть вас в этом зале, поскольку мы с вами сегодня объединены одной идей. Наша идея заключается в том, что когда-то на какой-то площадке должен собираться бизнес и те, кто получает услуги и товары от бизнеса. И на этой площадке каждый друг другу может сказать, что он о нём думает: один — рублём или голосом и сказать, кто лучший, а другой — всё сделать для того, чтобы в этом бизнесе оставаться лучшим. И действительно, мы сейчас, во второй год проводя эту церемонию и готовя этот проект убедились, насколько активен бизнес Новосибирска, насколько активны горожане в оценке качества тех услуг и товаров, которые они получают от бизнеса», — открыл церемонию награждения «Народной премии НГС» президент корпорации «Хёрст Шкулёв групп» Виктор Шкулёв.





Награждали победителей герои публикаций НГС — люди, без которых сложно представить наш город. О них на сцене показывали короткие ролики. Для объявления победителя в первой номинации — «Салон красоты года» — на сцену вышли звезда российского тверка Елена Яткина и настоящий сибирский кузнец с говорящей фамилией Денис Кузнецов. Каждому из награждающих ведущие задавали вопросы.





Елена Яткина и Денис Кузнецов награждали первыми





— Здравствуйте, Денис! Скажите, какого это в XXI веке быть кузнецом? — спросил Иван Ургант.





— Чуть легче, чем в XIX, — ответил кузнец.





— Судя по крикам, ваши клиенты в зале, — прокомментировал бурные овации Ургант.





А потом ведущие предлагали героям поиграть: например, Денису Кузнецову нужно было угадывать названия инструментов из женской косметички.





И, наконец, было названо имя первого победителя — им стала сеть салонов красоты NABS. На сцену вышли её основатели Александр и Кристина Афонины. «Самая главная мотивация — завтра наши клиенты и сотрудники пойдут в наши салоны с ещё большей гордостью», — сказала Афонина.





Следующая номинация — «Торгово-развлекательный центр года»: в ней победителя награждали единственная девушка-авиамеханик в Сибири Татьяна Кожевина и директор группы компаний «Дискус» Алексей Джулай. Статуэтка досталась ТРЦ «Галерея Новосибирск».





«Буду краток: огромное спасибо всем тем, кто нам помогает становиться лучшими и кто нам помогает оставаться лучшими», — поблагодарил директор ТРЦ «Галерея Новосибирск» Николай Ярославцев.





Николай Ярославцев пообещал быть кратким и поблагодарил всех





После были озвучены имена победителей в двух спецноминациях, которые учредил глава Новосибирской области Андрей Травников. Первая — «Социальный проект года».





«Приятно, что "Народная премия" для новосибирского народа почти ничего не стоит. А та номинация, победителей в которой мы выбирали, — самая бескорыстная. Может быть, участники этой номинации тоже вынуждены считать деньги, но основная их цель — не получение премии, а помощь людям», — отметил глава региона.





Проект «Наставничество» детского благотворительного фонда «Солнечный город» стал победителем.





«И отдельно, если можно, спасибо у меня для НГС как для учредителя премии: у нас с ними свои отношения, а у них свой взгляд на благотворительность. <…> Я бы хотела сказать о видении нас НГС с точки зрения заголовков», — заметила руководитель детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксёнова и привела примеры заголовков некоторых публикаций по теме. Среди них были: «Поросёнок пришёл сдавать шуточную сессию в НГУ — сходил в буфет и на семинар» и «Танк, ролики и утюжок: новосибирцев попросили принести сиротам подарки вместо Деда Мороза».





Марина Аксёнова цитировала заголовки НГС о «Солнечном городе»





«Чувству юмора НГС надо поаплодировать», — добавила она.





Во второй спецноминации — «Культурный проект года» — победил фестиваль «Сибирский огонь» «Сибирского центра патриотического воспитания». Летом он пройдёт уже в восьмой раз и соберёт более 500 исторических реконструкторов, которые представят девять исторических эпох.





«Культурный проект года» — это новая спецноминация. В ней победил фестиваль «Сибирский огонь»





«Для нас, конечно, очень нелогично, что мы находимся на этой сцене, потому что в зале в основном люди, которые деньги зарабатывают, а мы — люди, которые государственные деньги тратим», — пошутил учредитель «Сибирского центра патриотического воспитания» Юрий Ермолаев.





Следующая номинация — «Банный комплекс и спа-центр года»: победителя в ней награждали мастер микроминиатюр Владимир Анискин и певица с балалайкой из Академгородка баба Зоя, которая не ощущает свой возраст — 81 год.





Баба Зоя и Владимир Анискин наградили термальный комплекс





Баба Зоя не растерялась и после исполнения песен обратилась со сцены к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой починить дорогу до её дачи.





«Уважаемый Андрей Александрович! Я от всех садоводов. У меня огород в Ключах. Дорогу строили в 57-м году, где находится сейсмостанция. <…> Там сейчас такие ямы! Уважаемый Андрей Александрович, я от всех людей, которые туда… Пустили автобус туда 516-й. Но там такие ямы. Но от времени конструкция и железные вот эти прутья уже до того оголились. Там по технике безопасности опасно ходить. Пожалуйста, примите меры. Привезите сюда пару самосвалов щебёнки, засыпьте», — попросила баба Зоя.





Иван Ургант пошутил: «Я вижу по глазам Андрея Александровича, что он вам поможет, потому что, если что, он, как и я, видит вас на Прямой линии с президентом, а это уже совершенно другой разговор» (после церемонии награждения Травников пообещал бабе Зое починить дорогу в Ключи).





Победителем в номинации «Банный комплекс и спа-центр года» стали термальные комплексы «Мира Термы». Иван Ургант предложил директору проекта Елене Шуровой профинансировать поход в комплекс для бабы Зои, чтобы сделать ей такой подарок.





«Мы обязательно приглашаем Зою Григорьевну, и не надо выступать финансовым гарантом», — пообещала Елена Шурова.





Далее следовало награждение в номинации «Автосервис года»: статуэтку вручали известный путешественник Алексей Камерзанов и водитель троллейбуса № 10 Нина Малышкина. Они поздравили с победой федеральную сеть автосервисов FIT SERVICE.





Нина Малышкина и Алексей Камерзанов назвали лучший автосервис





«Мы счастливы получить эту награду, ведь самая высокая оценка любого бизнеса — это признание клиентов. И сейчас мы ещё раз убедились в том, что мы движемся в верном направлении», — сказала директор по маркетингу федеральной сети автосервисов FIT SERVICE Екатерина Горнаева.





Ещё одна спецноминация была учреждена от мэра Новосибирска Анатолия Локтя, выступление которого на прошлой церемонии награждения поразило весь зал и потом разошлось на мемы.





Анатолий Локоть решил сделать более серьёзное выступление по сравнению с прошлым годом





В этот раз Анатолий Локоть сказал, что будет серьёзным на сцене. «Вы знаете, я тоже любил шутить. Я пошутил однажды: весь год весь город смеётся. Я больше не смеюсь. Я поменял взгляды на жизнь. Я решил говорить только на серьёзные темы», — пояснил Урганту мэр города.





Но, чтобы напомнить всем, как НГС стал кокаином, на сцене включили знаменитое видео с выступлением Локтя.







В прошлом году Локоть награждал лучший ТРЦ города





Анатолий Локоть отдал победу в номинации «Гордость города» художнику Вениамину Чебанову.







Затем знаменитый на всю страну хирург Кирилл Орлов и мальчик из Волгограда, искавший лекарство, чтобы спасти жизнь своей мамы, которую в итоге и спас этот хирург, наградили «Кофейню года» — Kuzina.







Для Орлова было сюрпризом то, что Иван со своей мамой прилетели в Новосибирск из Волгограда — они подарили новосибирскому хирургу его мини-копию со скальпелем и в хирургической одежде.





«Если мы здесь, значит, мы что-то делаем правильно. Мы всегда прислушиваемся к нашим гостям, всегда читаем все комментарии на НГС. И мы пытаемся не просто делать продукт, который нравится нам, а продукт, который нравится вам, наши дорогие гости», — заявила управляющий партнёр сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова.







Евгения Головкова сказала, что они читают комментарии на НГС о своей кофейне





Далее «Медицинский центр года» — «ЕвроМед клинику» — поздравили с победой лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин и шоумен и актёр знаменитой передачи «33 квадратных метра» Андрей Бочаров.







«Я хочу сказать спасибо нашим пациентом. Пациентом может стать каждый и каждый, к сожалению, когда-нибудь им будет. Вы знаете, медицину, наверное, оценивать очень сложно. Оценить здоровье, жизнь, наверное, вообще в принципе невозможно. И, наверное, если я здесь и в принципе вся наша команда пришла к сегодняшнему дню, значит, мы помогли людям и, наверное, помогли многим. И мы будем работать и помогать дальше», — поблагодарила голосовавших главный врач «ЕвроМед клиники» и сети стоматологий «СтильДент» Ирина Подволоцкая.





Ирина Подволоцкая заверила, что они будут помогать людям и дальше





«Жилым комплексом года» стал микрорайон «Стрижи» — награду вручили художница, которая рисует картины в стиле ню, Анастасия Отришко, и директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын.







«Нам невероятно повезло, что своё дело мы делаем в Новосибирске. Новосибирск — город людей самодостаточных, самоуверенных, город с заслуженно высокой самооценкой. Здесь люди очень требовательны, причём с очень открытым и тонко настроенным сердцем. Вдвойне приятно, что новосибирцы в этом году поаплодировали нам», — порадовался генеральный директор Группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский.







Игорь Белокобыльский сказал, что Новосибирск — город самодостаточных людей





Следующие герои НГС, которые вышли на сцену оперного для награждения, — пожарный, спасший кондуктора во время приступа эпилепсии, Максим Котляров и тренер детей с аутизмом Константин Емельянов: суперлюди наградили лучший супермаркет. Им стала сеть супермаркетов «Ярче!», которая была победителем и в прошлом году.







«Особо приятно второй год подряд подниматься на сцену НОВАТа и получать такой приз. За это большое спасибо нашим покупателям — мы вас очень любим и работаем для вас. Особое уважение НГС: если бы не вы, мы бы, наверное, не узнали, что нас так любят. Вы делаете большое дело: даёте возможность жителям города выбрать лучших и лучшего из лучших», — рассказала территориальный менеджер по развитию сети супермаркетов «Ярче!» Жанна Осипова.







Максим Котляров вручал статуэтку Жанне Осиповой





«Фитнес-центр года» назвали новосибирский боксёр Михаил Алоян и звезда шоу «Танцы» на ТНТ Аннет Ивкина — им стала Crossbox Kontora. Директор фитнес-клуба Crossbox Kontora Евгений Чижевский поблагодарил свою команду и подарил Урганту абонемент своего фитнес-центра, который скоро откроется и в Москве.





Михаил Алоян наградил фитнес-центр года





Одна из новых номинаций второй премии — «Открытие года»: имя её победителя назвал создатель НГС Максим Сидоркин и 17-летний школьник-бизнесмен, открывший возле своей школы киоск с кофе Михаил Данилин. Новосибирцы в качестве победителя выбрали термальные комплексы «Мира Термы». То есть у этой компании — сразу две победы в номинациях.







Школьник-бизнесмен Михаил Данилин наградил «Мира Термы»





И по традиции закрывала церемонию награждения номинация «Бизнес года» — выбор редакции НГС. Главный редактор НГС Александр Агафонов вручил награду компании «Карачинский источник», пояснив, что для многих сибиряков «Карачинская» стала символом города и продуктом, по которому скучают те, кто переезжает из Новосибирска в другие города и страны.







Редактор НГС вручил награду лучшему бизнесу, по версии редакции





Генеральный директор компании Владимир Хританков рассказал, что более 30 литров «Карачинской» приходится на одного жителя Новосибирска. Они выполнили столько продукции, что каждый россиянин потребляет 1,5 литра воды их предприятия. А теперь они ставят задачу, чтобы каждый житель Китая потреблял «Карачинскую».







На этом церемония завершилась, ведущие порадовались, что никто не ушёл раньше времени, и пожелали встретиться на третьй «Народной премии НГС» в следующем году.





НГС вёл онлайн-трансляцию церемонии 2019 года. В прошлом году на церемонию в НОВАТе собрались 1200 человек — мэр назвал НГС кокаином.