С Ургантом и балалайкой: как прошла вторая «Народная премия НГС»
13 новосибирских проектов получили свои награды
31 мая в НОВАТе состоялась церемония награждения второй «Народной премии НГС», которую вёл Иван Ургант. Журналист НГС.Бизнес посмотрела на церемонию награждения и узнала, какие сюрпризы ждали гостей на сцене оперного, какие неожиданные подарки они получили, какая компания выиграла сразу две статуэтки, куда пригласили знаменитую Бабу Зою из Академгородка и как «Карачинская» планирует захватить рынок Китая.
Ведущими церемонии награждения «Народной премии НГС» были Анна Пирогова и Иван Ургант.
«Нам сегодня чрезвычайно приятно видеть вас в этом зале, поскольку мы с вами сегодня объединены одной идей. Наша идея заключается в том, что когда-то на какой-то площадке должен собираться бизнес и те, кто получает услуги и товары от бизнеса. И на этой площадке каждый друг другу может сказать, что он о нём думает: один — рублём или голосом и сказать, кто лучший, а другой — всё сделать для того, чтобы в этом бизнесе оставаться лучшим. И действительно, мы сейчас, во второй год проводя эту церемонию и готовя этот проект убедились, насколько активен бизнес Новосибирска, насколько активны горожане в оценке качества тех услуг и товаров, которые они получают от бизнеса», — открыл церемонию награждения «Народной премии НГС» президент корпорации «Хёрст Шкулёв групп» Виктор Шкулёв.
Награждали победителей герои публикаций НГС — люди, без которых сложно представить наш город. О них на сцене показывали короткие ролики. Для объявления победителя в первой номинации — «Салон красоты года» — на сцену вышли звезда российского тверка Елена Яткина и настоящий сибирский кузнец с говорящей фамилией Денис Кузнецов. Каждому из награждающих ведущие задавали вопросы.
— Здравствуйте, Денис! Скажите, какого это в XXI веке быть кузнецом? — спросил Иван Ургант.
— Чуть легче, чем в XIX, — ответил кузнец.
— Судя по крикам, ваши клиенты в зале, — прокомментировал бурные овации Ургант.
А потом ведущие предлагали героям поиграть: например, Денису Кузнецову нужно было угадывать названия инструментов из женской косметички.
И, наконец, было названо имя первого победителя — им стала сеть салонов красоты NABS. На сцену вышли её основатели Александр и Кристина Афонины. «Самая главная мотивация — завтра наши клиенты и сотрудники пойдут в наши салоны с ещё большей гордостью», — сказала Афонина.
Следующая номинация — «Торгово-развлекательный центр года»: в ней победителя награждали единственная девушка-авиамеханик в Сибири Татьяна Кожевина и директор группы компаний «Дискус» Алексей Джулай. Статуэтка досталась ТРЦ «Галерея Новосибирск».
«Буду краток: огромное спасибо всем тем, кто нам помогает становиться лучшими и кто нам помогает оставаться лучшими», — поблагодарил директор ТРЦ «Галерея Новосибирск» Николай Ярославцев.
После были озвучены имена победителей в двух спецноминациях, которые учредил глава Новосибирской области Андрей Травников. Первая — «Социальный проект года».
«Приятно, что "Народная премия" для новосибирского народа почти ничего не стоит. А та номинация, победителей в которой мы выбирали, — самая бескорыстная. Может быть, участники этой номинации тоже вынуждены считать деньги, но основная их цель — не получение премии, а помощь людям», — отметил глава региона.
Проект «Наставничество» детского благотворительного фонда «Солнечный город» стал победителем.
«И отдельно, если можно, спасибо у меня для НГС как для учредителя премии: у нас с ними свои отношения, а у них свой взгляд на благотворительность. <…> Я бы хотела сказать о видении нас НГС с точки зрения заголовков», — заметила руководитель детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксёнова и привела примеры заголовков некоторых публикаций по теме. Среди них были: «Поросёнок пришёл сдавать шуточную сессию в НГУ — сходил в буфет и на семинар» и «Танк, ролики и утюжок: новосибирцев попросили принести сиротам подарки вместо Деда Мороза».
«Чувству юмора НГС надо поаплодировать», — добавила она.
Во второй спецноминации — «Культурный проект года» — победил фестиваль «Сибирский огонь» «Сибирского центра патриотического воспитания». Летом он пройдёт уже в восьмой раз и соберёт более 500 исторических реконструкторов, которые представят девять исторических эпох.
«Для нас, конечно, очень нелогично, что мы находимся на этой сцене, потому что в зале в основном люди, которые деньги зарабатывают, а мы — люди, которые государственные деньги тратим», — пошутил учредитель «Сибирского центра патриотического воспитания» Юрий Ермолаев.
Следующая номинация — «Банный комплекс и спа-центр года»: победителя в ней награждали мастер микроминиатюр Владимир Анискин и певица с балалайкой из Академгородка баба Зоя, которая не ощущает свой возраст — 81 год.
Баба Зоя не растерялась и после исполнения песен обратилась со сцены к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой починить дорогу до её дачи.
«Уважаемый Андрей Александрович! Я от всех садоводов. У меня огород в Ключах. Дорогу строили в 57-м году, где находится сейсмостанция. <…> Там сейчас такие ямы! Уважаемый Андрей Александрович, я от всех людей, которые туда… Пустили автобус туда 516-й. Но там такие ямы. Но от времени конструкция и железные вот эти прутья уже до того оголились. Там по технике безопасности опасно ходить. Пожалуйста, примите меры. Привезите сюда пару самосвалов щебёнки, засыпьте», — попросила баба Зоя.
Иван Ургант пошутил: «Я вижу по глазам Андрея Александровича, что он вам поможет, потому что, если что, он, как и я, видит вас на Прямой линии с президентом, а это уже совершенно другой разговор» (после церемонии награждения Травников пообещал бабе Зое починить дорогу в Ключи).
Победителем в номинации «Банный комплекс и спа-центр года» стали термальные комплексы «Мира Термы». Иван Ургант предложил директору проекта Елене Шуровой профинансировать поход в комплекс для бабы Зои, чтобы сделать ей такой подарок.
«Мы обязательно приглашаем Зою Григорьевну, и не надо выступать финансовым гарантом», — пообещала Елена Шурова.
Далее следовало награждение в номинации «Автосервис года»: статуэтку вручали известный путешественник Алексей Камерзанов и водитель троллейбуса № 10 Нина Малышкина. Они поздравили с победой федеральную сеть автосервисов FIT SERVICE.
«Мы счастливы получить эту награду, ведь самая высокая оценка любого бизнеса — это признание клиентов. И сейчас мы ещё раз убедились в том, что мы движемся в верном направлении», — сказала директор по маркетингу федеральной сети автосервисов FIT SERVICE Екатерина Горнаева.
Ещё одна спецноминация была учреждена от мэра Новосибирска Анатолия Локтя, выступление которого на прошлой церемонии награждения поразило весь зал и потом разошлось на мемы.
В этот раз Анатолий Локоть сказал, что будет серьёзным на сцене. «Вы знаете, я тоже любил шутить. Я пошутил однажды: весь год весь город смеётся. Я больше не смеюсь. Я поменял взгляды на жизнь. Я решил говорить только на серьёзные темы», — пояснил Урганту мэр города.
Но, чтобы напомнить всем, как НГС стал кокаином, на сцене включили знаменитое видео с выступлением Локтя.
Анатолий Локоть отдал победу в номинации «Гордость города» художнику Вениамину Чебанову.
Затем знаменитый на всю страну хирург Кирилл Орлов и мальчик из Волгограда, искавший лекарство, чтобы спасти жизнь своей мамы, которую в итоге и спас этот хирург, наградили «Кофейню года» — Kuzina.
Для Орлова было сюрпризом то, что Иван со своей мамой прилетели в Новосибирск из Волгограда — они подарили новосибирскому хирургу его мини-копию со скальпелем и в хирургической одежде.
«Если мы здесь, значит, мы что-то делаем правильно. Мы всегда прислушиваемся к нашим гостям, всегда читаем все комментарии на НГС. И мы пытаемся не просто делать продукт, который нравится нам, а продукт, который нравится вам, наши дорогие гости», — заявила управляющий партнёр сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова.
Далее «Медицинский центр года» — «ЕвроМед клинику» — поздравили с победой лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин и шоумен и актёр знаменитой передачи «33 квадратных метра» Андрей Бочаров.
«Я хочу сказать спасибо нашим пациентом. Пациентом может стать каждый и каждый, к сожалению, когда-нибудь им будет. Вы знаете, медицину, наверное, оценивать очень сложно. Оценить здоровье, жизнь, наверное, вообще в принципе невозможно. И, наверное, если я здесь и в принципе вся наша команда пришла к сегодняшнему дню, значит, мы помогли людям и, наверное, помогли многим. И мы будем работать и помогать дальше», — поблагодарила голосовавших главный врач «ЕвроМед клиники» и сети стоматологий «СтильДент» Ирина Подволоцкая.
«Жилым комплексом года» стал микрорайон «Стрижи» — награду вручили художница, которая рисует картины в стиле ню, Анастасия Отришко, и директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын.
«Нам невероятно повезло, что своё дело мы делаем в Новосибирске. Новосибирск — город людей самодостаточных, самоуверенных, город с заслуженно высокой самооценкой. Здесь люди очень требовательны, причём с очень открытым и тонко настроенным сердцем. Вдвойне приятно, что новосибирцы в этом году поаплодировали нам», — порадовался генеральный директор Группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
Следующие герои НГС, которые вышли на сцену оперного для награждения, — пожарный, спасший кондуктора во время приступа эпилепсии, Максим Котляров и тренер детей с аутизмом Константин Емельянов: суперлюди наградили лучший супермаркет. Им стала сеть супермаркетов «Ярче!», которая была победителем и в прошлом году.
«Особо приятно второй год подряд подниматься на сцену НОВАТа и получать такой приз. За это большое спасибо нашим покупателям — мы вас очень любим и работаем для вас. Особое уважение НГС: если бы не вы, мы бы, наверное, не узнали, что нас так любят. Вы делаете большое дело: даёте возможность жителям города выбрать лучших и лучшего из лучших», — рассказала территориальный менеджер по развитию сети супермаркетов «Ярче!» Жанна Осипова.
«Фитнес-центр года» назвали новосибирский боксёр Михаил Алоян и звезда шоу «Танцы» на ТНТ Аннет Ивкина — им стала Crossbox Kontora. Директор фитнес-клуба Crossbox Kontora Евгений Чижевский поблагодарил свою команду и подарил Урганту абонемент своего фитнес-центра, который скоро откроется и в Москве.
Одна из новых номинаций второй премии — «Открытие года»: имя её победителя назвал создатель НГС Максим Сидоркин и 17-летний школьник-бизнесмен, открывший возле своей школы киоск с кофе Михаил Данилин. Новосибирцы в качестве победителя выбрали термальные комплексы «Мира Термы». То есть у этой компании — сразу две победы в номинациях.
И по традиции закрывала церемонию награждения номинация «Бизнес года» — выбор редакции НГС. Главный редактор НГС Александр Агафонов вручил награду компании «Карачинский источник», пояснив, что для многих сибиряков «Карачинская» стала символом города и продуктом, по которому скучают те, кто переезжает из Новосибирска в другие города и страны.
Генеральный директор компании Владимир Хританков рассказал, что более 30 литров «Карачинской» приходится на одного жителя Новосибирска. Они выполнили столько продукции, что каждый россиянин потребляет 1,5 литра воды их предприятия. А теперь они ставят задачу, чтобы каждый житель Китая потреблял «Карачинскую».
На этом церемония завершилась, ведущие порадовались, что никто не ушёл раньше времени, и пожелали встретиться на третьй «Народной премии НГС» в следующем году.
НГС вёл онлайн-трансляцию церемонии 2019 года. В прошлом году на церемонию в НОВАТе собрались 1200 человек — мэр назвал НГС кокаином.