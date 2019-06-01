Что нас ждет в июне: в России отменили роуминг и разрешили супругам писать одно завещание на двоих

Бесплатные звонки с таксофонов и никакого роуминга по стране — это уже случилось

Первого числа каждого месяца мы рассказываем о важных изменениях в российских законах, которые вступили в силу или вот-вот ее обретут. Начнем день с новостей об изменениях в ОСАГО и тюнинге авто, отмене роуминга и платы за звонки в таксофонах (да-да, они существуют!). В обязательной программе также амнистия для владельцев иностранных счетов, завещания по-новому и халявные билеты на поезда для многодетных семей. Третья налоговая амнистия

Июнь в России начался с третьего этапа «амнистии капитала»: налогоплательщик может заявить о том, что владеет счетом, активом, компанией или имуществом за рубежом, а в ответ на это власти РФ не будут привлекать его к налоговой, административной и уголовной ответственности. Амнистия продлится до 20 февраля 2020 года.



Первый этап, напомним, пришелся на июль 2015-го — июнь 2016-го, тогда налоговая служба приняла свыше семи тысяч деклараций о зарубежном имуществе и активах. За второй период (март 2018-го — февраль 2019-го) было задекларировано более десяти миллиардов евро, пишет ТАСС. В спор водителя и страховой вмешается омбудсмен



Финансовый уполномоченный будет разбираться в автоспорах до того, как стороны попытаются друг друга засудить

Еще одна порция изменений в закон об ОСАГО: с 1 июня оформить ДТП по европротоколу (то есть без участия полицейского) можно и с автомобилем, зарегистрированным за границей, если у него есть «Зеленая карта» (аналог ОСАГО). Среди других изменений то, что имущественные споры между потерпевшим и страховщиком будет рассматривать финансовый омбудсмен. А на выплаты за вред здоровью в Российский союз автомобилистов может обратиться не только потерпевший, но и его наследники.

Чем грозят правки в ОСАГО и чего ждать дальше, мы объясняли в подробном разборе закона. Роуминг отменяется

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С 1 июня в России отменяется внутрисетевой роуминг: за звонки абонентам в другие города и регионы больше не придется переплачивать, а входящие будут бесплатными в любой точке страны. Изменения вносятся в закон «О связи».

С таксофона можно звонить бесплатно

Ещё одна новость из мира связи — на этот раз от «Ростелекома», единственного в стране оператора таксофонных аппаратов. Звонки с таксофона на любой номер с 1 июня стали бесплатными. Мотивы поступка ранее объяснил глава компании Михаил Осеевский. С его слов, таксофоны сегодня находятся в населенных пунктах, где сотовая связь либо плохая, либо ее нет вообще. Нововведение позволит местным жителям оперативно совершать звонки, а также вернет средству связи былую славу.

Всего в России стоит 148 тысяч таксофонных аппаратов. Автотюнинг — с разрешения ГИБДД



Прокачать тачку теперь непросто: нужно несколько раз съездить в лабораторию и автоинспекцию

С 6 июня начинает работать документ, прописывающий правила тюнинга автомобилей. По новым правилам владелец сначала получает предварительное разрешение в испытательной лаборатории, затем окончательное — в ГИБДД. После переделки машины нужно снова ехать в лабораторию — на этот раз за протоколом технической экспертизы и техосмотром. После этого придется дважды обратиться в ГИБДД: чтобы получить ССКТС — основной документ, подтверждающий легальность переделок, и внести изменения в ПТС и СТС.



О премудростях системы и рациональности этих изменений мы тоже уже рассказывали. Супругам разрешили делать совместные завещания В Гражданском кодексе появились изменения, связанные с наследством. Теперь супруги могут составлять при жизни совместные завещания. Муж и жена могут прописать, что, кому и в какой доле отойдет после их смерти — как одновременной, так и ухода из жизни кого-то одного. Соглашение заключается у нотариуса и фиксируется на видео. Оно теряет силу, если пара разводится или брак признается недействительным.

Кроме того, появляется новая форма — наследственный договор: инициатор определяет условия и обязанности, по которым наследникам достанется имущество. Можно, например, обязать потенциального наследника ухаживать, содержать и оплачивать долги душеприказчика, объясняет депутат Госдумы Павел Крашенинников.

— Закон позволяет такому человеку заключить наследственный договор с любым лицом: родственником или добрым знакомым — и определить в нем порядок перехода прав на имущество при соблюдении каких-то условий или требований. Скажем, такой наследник будет обязан содержать до конца дней старую женщину, оплачивать все расходы на образование оставшегося сына или дочки, погашать накопившиеся долги, — объяснил депутат «Российской газете». — Что немаловажно, наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору.



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