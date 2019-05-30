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Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых

Тест-драйв: в этом минивэне можно устраивать застолья и хранить вещи в тысяче ящиков и бардачков

Минивэн Volkswagen Multivan в своем сегменте — это такая золотая середина между премиальным пафосным Mercedes-Benz V-klasse и простенькими моделями Peugeot/Citroen/Hyundai. Многие находят Multivan самым сбалансированным по цене, качеству, набору различных удобных фишек. Есть, конечно, у немецкой модели и свои «болячки» в виде, например, робота DSG. Подробнее об этом практичном минивэне — в тест-драйв редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Volkswagen Multivan (предоставлен официальным дилером «Автомир») скромен и прост в своем прямоугольном дизайне. Этим он и привлекает потребителей, по крайней мере, ничего раздражающего в экстерьере нет.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Немецкий минивэн кажется компактным — и действительно, его длина всего 4904 мм. Многие конкуренты преодолевают планку в 5 метров.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


По ширине машина визуально узковата, но в салоне недостатка места не ощущается, все 1904 мм ширины использованы грамотно.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


2 тонны массы, клиренс в 19,3 сантиметра, опциональный полный привод. С такими короткими свесами Multivan даже можно использовать как внедорожник — в любом случае разбитые проселочные дороги он преодолевает без проблем, ничего нигде не задевая.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


В интерьере использованы разные материалы, все они добротные. Только странно, почему передняя панель изготовлена из жесткого пластика, это ведь не пикап.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Понравилось оформление дверей — тут пластик мягкий, есть кожаные вставки, удобная ручка, широкий подоконник.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Экран мультимедийной системы совсем маленький, опять же как у рабочего пикапа. А ведь у нас богатая версия Highline. А вот звучание акустики достойное.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


В отделке использовано много глянца — на крышке верхнего бардачка, блоке климата, центральной консоли. Вроде бы этот глянец устойчив к загрязнению отпечатками пальцев — я попробовал. Но пыль видна прекрасно.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Шкалы приборов незатейливы и уже старомодны. Но читаются хорошо.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Комфортные комбинированные кресла с электроприводом и индивидуальным подлокотником. Умеренная боковая поддержка.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Оформление задней части салона выглядит красиво — двухцветные кресла, интересные плафоны освещения на потолке, немного металлизированных вставок.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Сиденья второго ряда вращаются — можно их поставить по ходу движения или против. А можно повернуть набок и сидеть, созерцая природу через дверной проем.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Можно уютно устроиться большой компанией за круглым столиком, который раскладывается. Разложить еду, поставить напитки и ехать в далекое путешествие.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Правда, единственная опора столика делает его довольно хлипким — можно что-нибудь и пролить.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Вообще, Volkswagen Multivan — это сосредоточие всяких удобных штучек, интересных решений, неожиданных мест для хранения.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


В передних дверях целых два кармана для вещей, кругом какие-то бесчисленные ниши, ящички, полочки. Пластиковые крыши под задним диваном можно поднять и просунуть под кресла что-то длинное — лыжи например.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Подушка сидений второго ряда приподнимается — так получается детское кресло.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Сдвижные двери с электроприводом, у водителя есть кнопки открывания/закрывания дверей. Также электропривод срабатывает, если потянуть дверь за ручку.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Небольшая длина минивэна делает багажный отсек скромным, но можно убрать задние сиденья или хотя бы сложить их спинку.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


2-литровый турбодизель автомобиля выдает 180 л.с. — на полном приводе это не самый скоростной вариант. До сотни такая машина добирается за 12,1 секунды.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


С низов мотор вроде тянет, но на скорости мощи уже не хватает для резкого маневра. Даже когда акселератор полностью утоплен, а коробка переключилась на две ступени вниз.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Эволюция роботов DSG на сегодняшний день сделала из этой коробки вполне удобный и практичный агрегат. На минивэне установлен последний робот с 2 сцеплениями, он не подает ни малейших признаков дерганья, дрожания при старте с места.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Компания утверждает, что роботы DSG стали настолько прочными, что ими теперь оснащают даже коммерческие фургоны и лёгкие грузовики.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Переключения робота вверх абсолютно незаметны, нет толчков в коробке и при замедлении автомобиля. DSG адекватно реагирует на педаль газа — нажатие средней силы вызывает переключение на одну передачу вниз, резкое нажатие — на две передачи вниз.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Рулевое управление не очень чувствительно, небольшой угол поворота баранки почти не влияет на курс автомобиля и отдает пустой легкостью. Затем возникает какое-то усилие, но оно слишком размазано для драйверского точного стиля вождения.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Ездовой комфорт на Volkswagen Multivan сопряжен с нюансами шумоизоляции и плавности хода. Фон от покрышек показался слишком назойливым, хотя воздушным потокам квадратный минивэн упорно сопротивляется до высоких скоростей.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Интеллигентное поведение подвески на ровном асфальте нарушается при появлении дефектов покрытия. Тычки становятся ощутимыми, появляется ударный звук от работы элементов подвески.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Хотя грунтовку минивэн проходит на высокой скорости, без экстремальной раскачки и с приемлемым комфортом. Но всё же подвеска побрякивает на частой мелкой гребенке.



Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых


Казалось бы, Volkswagen Multivan — это не премиум, и стоить он должен дешевле Mercedes-Benz. Так и есть в базовой версии — цена стартует от 2 764 400 рублей. Но оснащенные версии куда дороже — наша, например, стоит 4 829 400 рублей, есть варианты и по 5–6 миллионов. А это уже больше, чем пафосный Mercedes-Benz.


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