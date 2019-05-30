Минивэн-внедорожник: как далеко может забраться уютный минивэн с круглым столиком на пятерых

Тест-драйв: в этом минивэне можно устраивать застолья и хранить вещи в тысяче ящиков и бардачков

Минивэн Volkswagen Multivan в своем сегменте — это такая золотая середина между премиальным пафосным Mercedes-Benz V-klasse и простенькими моделями Peugeot/Citroen/Hyundai. Многие находят Multivan самым сбалансированным по цене, качеству, набору различных удобных фишек. Есть, конечно, у немецкой модели и свои «болячки» в виде, например, робота DSG. Подробнее об этом практичном минивэне — в тест-драйв редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











Volkswagen Multivan (предоставлен официальным дилером «Автомир») скромен и прост в своем прямоугольном дизайне. Этим он и привлекает потребителей, по крайней мере, ничего раздражающего в экстерьере нет.















Немецкий минивэн кажется компактным — и действительно, его длина всего 4904 мм. Многие конкуренты преодолевают планку в 5 метров.















По ширине машина визуально узковата, но в салоне недостатка места не ощущается, все 1904 мм ширины использованы грамотно.















2 тонны массы, клиренс в 19,3 сантиметра, опциональный полный привод. С такими короткими свесами Multivan даже можно использовать как внедорожник — в любом случае разбитые проселочные дороги он преодолевает без проблем, ничего нигде не задевая.















В интерьере использованы разные материалы, все они добротные. Только странно, почему передняя панель изготовлена из жесткого пластика, это ведь не пикап.















Понравилось оформление дверей — тут пластик мягкий, есть кожаные вставки, удобная ручка, широкий подоконник.















Экран мультимедийной системы совсем маленький, опять же как у рабочего пикапа. А ведь у нас богатая версия Highline. А вот звучание акустики достойное.















В отделке использовано много глянца — на крышке верхнего бардачка, блоке климата, центральной консоли. Вроде бы этот глянец устойчив к загрязнению отпечатками пальцев — я попробовал. Но пыль видна прекрасно.















Шкалы приборов незатейливы и уже старомодны. Но читаются хорошо.















Комфортные комбинированные кресла с электроприводом и индивидуальным подлокотником. Умеренная боковая поддержка.















Оформление задней части салона выглядит красиво — двухцветные кресла, интересные плафоны освещения на потолке, немного металлизированных вставок.















Сиденья второго ряда вращаются — можно их поставить по ходу движения или против. А можно повернуть набок и сидеть, созерцая природу через дверной проем.















Можно уютно устроиться большой компанией за круглым столиком, который раскладывается. Разложить еду, поставить напитки и ехать в далекое путешествие.















Правда, единственная опора столика делает его довольно хлипким — можно что-нибудь и пролить.















Вообще, Volkswagen Multivan — это сосредоточие всяких удобных штучек, интересных решений, неожиданных мест для хранения.















В передних дверях целых два кармана для вещей, кругом какие-то бесчисленные ниши, ящички, полочки. Пластиковые крыши под задним диваном можно поднять и просунуть под кресла что-то длинное — лыжи например.















Подушка сидений второго ряда приподнимается — так получается детское кресло.















Сдвижные двери с электроприводом, у водителя есть кнопки открывания/закрывания дверей. Также электропривод срабатывает, если потянуть дверь за ручку.















Небольшая длина минивэна делает багажный отсек скромным, но можно убрать задние сиденья или хотя бы сложить их спинку.















2-литровый турбодизель автомобиля выдает 180 л.с. — на полном приводе это не самый скоростной вариант. До сотни такая машина добирается за 12,1 секунды.















С низов мотор вроде тянет, но на скорости мощи уже не хватает для резкого маневра. Даже когда акселератор полностью утоплен, а коробка переключилась на две ступени вниз.















Эволюция роботов DSG на сегодняшний день сделала из этой коробки вполне удобный и практичный агрегат. На минивэне установлен последний робот с 2 сцеплениями, он не подает ни малейших признаков дерганья, дрожания при старте с места.















Компания утверждает, что роботы DSG стали настолько прочными, что ими теперь оснащают даже коммерческие фургоны и лёгкие грузовики.















Переключения робота вверх абсолютно незаметны, нет толчков в коробке и при замедлении автомобиля. DSG адекватно реагирует на педаль газа — нажатие средней силы вызывает переключение на одну передачу вниз, резкое нажатие — на две передачи вниз.















Рулевое управление не очень чувствительно, небольшой угол поворота баранки почти не влияет на курс автомобиля и отдает пустой легкостью. Затем возникает какое-то усилие, но оно слишком размазано для драйверского точного стиля вождения.















Ездовой комфорт на Volkswagen Multivan сопряжен с нюансами шумоизоляции и плавности хода. Фон от покрышек показался слишком назойливым, хотя воздушным потокам квадратный минивэн упорно сопротивляется до высоких скоростей.















Интеллигентное поведение подвески на ровном асфальте нарушается при появлении дефектов покрытия. Тычки становятся ощутимыми, появляется ударный звук от работы элементов подвески.















Хотя грунтовку минивэн проходит на высокой скорости, без экстремальной раскачки и с приемлемым комфортом. Но всё же подвеска побрякивает на частой мелкой гребенке.















Казалось бы, Volkswagen Multivan — это не премиум, и стоить он должен дешевле Mercedes-Benz. Так и есть в базовой версии — цена стартует от 2 764 400 рублей. Но оснащенные версии куда дороже — наша, например, стоит 4 829 400 рублей, есть варианты и по 5–6 миллионов. А это уже больше, чем пафосный Mercedes-Benz.







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