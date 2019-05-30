Волны за окном: обзор НГС — что можно купить у моря по цене «двушки» в Новосибирске

Зарубежная недвижимость — не самый ходовой товар в России в последние годы. Но чем ближе непостоянное сибирское лето, тем сложнее отвязаться от мыслей об уютном домике или квартирке где-нибудь у тёплого моря. Корреспондент НГС изучила предложения в семи популярных среди россиян странах для пляжного отдыха и узнала, на что можно рассчитывать, если вам досталась в наследство «двушка» в Новосибирске и вы готовы променять её на мечту отпускника.

По данным аналитиков N1.RU, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Новосибирске — 3629 тысяч рублей. Для серьёзных инвестиций в зарубежную недвижимость сумма, прямо скажем, смешная — всего около 50 тысяч евро или 56 тысяч долларов. Но даже имея 50 тысяч евро, можно рассчитывать на «сбычу мечт».



На одном из популярных сайтов с предложениями недвижимости в Испании, если попробовать установить минимальную и максимальную сумму поиска, такого варианта даже нет — система предлагает минимальным значением 60 тысяч евро. Впрочем, это не значит, что здесь нет дешёвых вариантов: цены на крошечные студии на окраине популярного города Торревьеха стартуют уже с 30 тысяч евро.



Фото: с сайта idealista.com

Например, здесь можно купить симпатичный одноуровневый таунхаус с цветущим двориком в 30 квадратов в районе Саладо, который продавец называет «очаровательным мезонетом». Площадь самого дома — 43 кв. м, в нём объединённые кухня с гостиной, две небольшие спальни и одна ванная. При этом домик продают со всей обстановкой.

До центра города, как и до пляжа на Средиземном море, придётся ехать (или гулять — кому что нравится), зато в пяти минутах ходьбы находится природный парк Торревьехи и знаменитая розовая лагуна.



Фото: с сайта idealista.com

Если всё-таки хочется жильё у пляжа на море, то на севере той же Торревьехи можно купить студию в комплексе с бассейном и в двух минутах от побережья. Здесь всего 28 кв. м, есть терраса, крошечная кухня занимает зашторенную нишу, а обстановка, которая входит в стоимость, очень похожа на интерьеры новосибирских хрущёвок.



Фото: с сайта green-acres.pt

В соседней Португалии найти недвижимость за 50 тысяч евро на популярных курортах уже гораздо сложнее. Например, в столице региона Алгавре Фару за эти деньги предлагают только руины, зато «в тихом месте, недалеко от одной из самых типичных деревень Португалии». К ним прилагаются ещё 117 кв. м земли с возможностью расширения до 300 кв. м.

В Порту за эти деньги можно купить землю с виноградником или небольшую ферму на 13 тысячах кв. м, в которую вложить потребуется ещё не меньше 50 тысяч евро. В Лиссабоне предложений не нашлось вовсе.



Фото: с сайта bgadres.com

В Болгарии, где ещё несколько лет назад русские массово скупали побережье Чёрного моря, недвижимость гораздо дешевле и за 50 тысяч евро уже можно рассчитывать на полноценную «трёшку» в огромном комплексе с бассейнами и всеми удобствами в Свети-Власе. Продавец обещает, что море видно даже из окон квартиры на втором этаже — оно находится всего в 500 метрах. Общая площадь квартиры 92,5 кв. м, здесь 2 спальни и 2 ванные, квартира полностью оборудована мебелью и техникой. А вот в крупном городе вроде Варны, где есть жизнь не только во время пляжного сезона, рассчитывать уже не на что.



Фото: с сайта foxrealty.com.cy

На Кипре за 50 тысяч евро можно купить крошечную студию в Ларнаке площадью всего 16 кв. м: здесь для кухни выделен один из углов комнаты, а санузел, похоже, меньше, чем в стандартной хрущёвке, зато из окна 10-го этажа открывается прекрасный вид на Средиземное море и район Финикудес.



Фото: с сайта altamirarealestate.com.cy

Если накинуть ещё тысячу евро, можно купить уже более подходящую для семейного отдыха «двушку» в Пафосе, примерно в 600 метрах к востоку от моря. Фотографий продавец не показал, но отметил, что квартира находится на первом этаже комплекса с общим бассейном. Площадь квартиры 57 кв. м, в ней есть гостиная, кухня, столовая и спальня с ванной. Но сейчас, указано в объявлении, квартира сдана, так что придётся договариваться с арендатором — либо продолжать получать плату за аренду.



Фото: с сайта antalyahomes.ru

Апартаменты в Анталье, популярном среди россиян турецком курорте, можно купить уже примерно за 2 млн рублей в доме на 32 квартиры в 3 км от пляжа — правда, из мебели здесь будет только скромный кухонный гарнитур.



Фото: с сайта antalyahomes.ru

По цене средней «двушки» в Новосибирске можно купить 1-комнатную квартиру площадью 66 кв. м на берегу реки в центре города Белек — одном из гольф-центров в Анталье. До морского пляжа здесь около километра, но под окнами есть бассейн. Мебелью квартира не снабжена, из техники — только вытяжка в кухне и кондиционер. Чтобы не было скучно, риелтор помимо гольфа предлагает заняться рыбалкой или каякингом, покататься на велосипеде или пойти в поход.



Фото: с сайта tospitimou.gr

В Греции за 50 тысяч евро можно выбрать из куда большего числа вариантов. Но если вы мечтаете о доме, например, на Корфу, то вас ждёт разочарование: за эту сумму здесь можно купить либо давно опустевший и нуждающийся в реконструкции, либо ещё не достроенный дом.



Фото: с сайта realgreece.net

Впрочем, в Греции недвижимости на продажу очень много, а дома подчас меньше квартир. Например, домик в Хиосе площадью всего 51 кв. м можно купить за 49,5 тысячи евро. На этой площади умещаются две небольшие спальни, гостиная и кухня-столовая, есть балкон. В домик даже проведён интернет, а вот система водонагревания, как указано в объявлении, — солнечная.



Фото: с сайта montenegroprospects.com

В курортной Черногории достаточно много дешёвой земли под застройку, даже у самого моря, а вот с дешёвыми квартирами или домами уже посложнее. Но варианты есть. Например, за 49 тысяч евро можно купить симпатичные апартаменты в Будве: при общей площади 37 кв. м здесь есть кухня-гостиная и выделенная спальня, а с балкона видно кусочек моря — хотя больше, конечно, соседний двор. Квартира полностью обставлена и оснащена техникой, а продавец уверяет, что использовалась она для семейного отдыха.



Фото: с сайта montenegroprospects.com

В одном из старейших городов Черногории Которе у залива можно за 45 тысяч евро купить маленькую студию в каменном здании в паре шагов от моря и с видом на горный склон. В квартирке площадью 24 кв. м есть полностью оборудованные кухня и ванная, гостиная с высоким потолком, тремя окнами и диваном-кроватью — идеальный вариант для двоих, отмечают в объявлении.



Фото: с сайта montenegroprospects.com