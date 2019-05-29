Гадкое поведение: 9 привычек новосибирских водителей, которые всех бесят





В последние годы многие новосибирские автовладельцы отмечают, что культура вождения на дорогах стала выше. Люди меньше конфликтуют, стараются друг другу уступать, помогать, благодарить. Но это не отменяет того факта, что на городских улицах по-прежнему хватает автомобильных хамов, которые своими действиями не только обижают других водителей, но и создают аварийные ситуации. Посмотрим на основные типы уродливого поведения и оценим их опасность — далее в материале НГС.АВТО.





Подрезать, резко тормозить

В потоке внезапное перестроение водителя-хама перед вашей машиной может сопровождаться резким торможением с его стороны — таким образом хам пытается занять образовавшуюся «дырку» между вашей машиной и впередиидущей. Маневр может привести не только к тому, что вы врежетесь в хама. Некоторых водителей это может напугать — как следствие, рывок рулем, изменение курса, столкновение с соседними машинами.





Проезжать на красный или желтый свет

В последнее время это стало модным, все же торопятся. Неохота стоять новый цикл светофора, вот и пытаются проскочить из последних сил — множество подобных ситуаций мы уже разбирали в нашей рубрике «Куда ты рулишь?». Маневр неминуемо ведет к столкновению с автомобилями на перпендикулярном направлении, а на высоких скоростях последствия могут быть тяжкими.





Резкое маневрирование грозит массовыми авариями

Играть в «шашки» в скоростном потоке



Многополосная улица, пробки вроде нет, поток идет с нормальной городской скоростью. Но обязательно найдется тот, кому надо еще быстрей, — вот он и маневрирует резко между машинами, постоянно меняя полосу движения. Такое поведение может испугать кого-то, сбить с толку. Наконец, хам может не рассчитать маневр и задеть чужую машину. Тогда в условиях скоростного потока возможна массовая авария.





Вклиниваться в ряд без указателя поворота

Включенный сигнал поворота не только информирует о предстоящем маневре, но и является своего рода вежливой просьбой — пустите, мол, в ряд. Когда такой маневр делается напористо, жёстко, без указателя поворота — это вызывает обратную негативную реакцию. Возможно и столкновение с машиной, которая отказывается пропускать в ряд.





Упорно не пускать в свой ряд

А это обратная ситуация к вышеописанной. Есть такие упертые водители, которые ни за что не пустят в свой ряд, как бы ты ни просился поворотником. Формально они правы, но есть ведь и нормы взаимоуважения, взаимопомощи. Если попадутся два упертых водителя — возможно ДТП.





Ездить по обочине

Любимое занятие новосибирских дачников. Они обдают пылью другие машины, демонстрируют, что их время дороже, а остальные пусть ждут. Затем «обочечники» вклиниваются в ряд — соответственно, создается уже описанная аварийная ситуация.









Левый поворот тормозит весь поток

Совершать левый поворот в запрещенном месте



На многих улицах, перекрестках левый поворот запрещен, чтобы не блокировать полосу движения и не тормозить весь поток. Но есть люди, кому очень надо, — встанет такой хам в левом ряду и будет блокировать всю полосу, не обращая внимания на сигналы других разгневанных водителей. Возможно столкновение с машинами со встречного курса.





Постоянно «бибикать»

Особо нервные водители сигналят в любой понятной и непонятной ситуации — кто-то замешкался на секунду на светофоре, слишком медленно едет, да и просто «не нравится» хаму. Прямой угрозы столкновения это не создает, но нервирует всех окружающих.





«Тормозить», «тупить»

Это как раз те, кому постоянно «бибикают». Такие водители не собираются стартовать на загоревшийся зеленый, медленно едут в крайнем левом ряду, долго выбирают место для парковки без указателя поворота, совершают непонятные для других маневры. Подобное поведение раздражает других участников движения, создает напряженную обстановку.





Какое поведение наиболее опасно?

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Проезжать на красный или желтый свет

Играть в «шашки» в скоростном потоке

Вклиниваться в ряд без указателя поворота

Упорно не пускать в свой ряд

Ездить по обочине

Совершать левый поворот в запрещенном месте

Постоянно «бибикать»

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Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).







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