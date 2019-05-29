«Лучше бы сделали как в СССР»: школьники сдали первый обязательный ЕГЭ

На входе всех школьников проверяют металлодетекторами — выпускники признаются, что это напрягает

Сегодня, 29 мая, школьники по всей стране сдали ЕГЭ по математике — первый обязательный экзамен в этом году. Почти 14 тысяч выпускников со всей области с самого утра отправились в чужие школы — в родных ЕГЭ сдавать запрещено — и столпились у их дверей. Они признаются, что видеокамеры и доскональная проверка перед аудиториями действуют на нервы и отвлекают от запоминания формул. Некоторые не скрывают, что умудрились пронести шпаргалки, тогда как у других забирали всё, кроме паспортов и ручек. О том, как проходил первый для многих и самый важный для всех экзамен, — в фоторепортаже НГС.





С раннего утра школьники столпились у дверей новосибирской гимназии № 1 — уже на входе охранники и учителя проверяют их паспорта и распределяют по аудиториям. Все или по крайней мере большинство из школьников пришли сюда впервые — по правилам экзамен сдают не в родных школах, чтобы у хитрецов не было возможности спрятать учебник или заручиться поддержкой любимых учителей. Сегодня в гимназию № 1 сдавать математику пришли учащиеся десятка школ Центрального района, тогда как сами гимназисты пошли её сдавать в экономический лицей и лицей № 22.





В гимназию № 1 математику пришли сдавать 174 человека





Всего в гимназии собрались 174 школьника — четверо сдают профильную математику, более сложную, а остальные базовую. Трое на экзамен не пришли, так что им придётся сдавать экзамен в резервные сроки в конце июня, рассказала НГС Ольга Авдеева, замдиректора гимназии по научно-методической работе. В НИМИРО корреспонденту НГС добавили, что большинство школьников из Новосибирской области выбрали сдавать профильный уровень — 7,5 тысячи против 6,4 тысячи тех, кто выбрал «базу».





На пути от входных дверей к аудиториям у школьников по нескольку раз проверяют паспорта





Школьники на входе ведут себя довольно раскрепощённо. Иногда складывается ощущение, что они пришли на обычный урок, а не на какой-то важный экзамен. У многих в руках вода и шоколадки. В этом году из популярных — 100-граммовые плитки «Алпен Голд», «Милка» и батончики вроде «Сникерса» — видимо, считают, что орехи тоже добавляют плюс один к уму. В толпе то и дело слышится смех — сзади парни показывают что-то друг другу в телефонах, а девушки рядом шутят насчёт того, куда можно было бы спрятать шпаргалку: «Ну туда же они точно не полезут», — засмеялась одна, показывая другой на пятку.





В гимназии № 1 собрались учащиеся из разных школ Центрального района





Официально экзамен начинается в 10:00, но уже с 9:00 школьников запускают в гардероб, где нужно оставить все вещи, кроме паспортов, ручек и бутылки с водой. Дорога отсюда ведёт к узкому коридору, где начинается одна из самых страшных для некоторых процедур — досмотр с металлодетекторами. Те, кому нечего бояться, признаются выпускники, всё равно переживают — сигнал срабатывает не только на телефоны, но и на пряжку ремня, металлические молнии и мелочь в карманах. Те, кто всё же решился взять телефон, переживают не меньше, и не зря — за телефоны и шпаргалки с экзамена сразу удаляют. В прошлом году на таком чаще попадались девушки.





Школьников тщательно проверяют на наличие телефонов





Серьёзных проблем на проверке с металлоискателями не было, говорят организаторы. Единственное — у одного сдающего нашли при себе электронную сигарету и попросили оставить её в гардеробе. Когда он вернулся, детектор запищал снова — оказалось, школьник забыл вытащить из кармана стики для сигареты. Если бы они выпали на экзамене, у парня могли бы быть проблемы. Учителя обвинять курящего школьника не спешат — многим из сдающих уже есть 18.





Детектор нашёл у одного из сдающих в кармане электронную сигарету — он расскажет об этом НГС на выходе из аудитории





Ближе к 10:00 школьников рассаживают по кабинетам. Им зачитывают все правила, показывают, как заполнять бланки, предупреждают о видеокамерах, которые транслируют изображения специальным наблюдателям в режиме реального времени, а также о сроках — на тест по базовой математике дают три часа, по профильной — четыре. Чтобы выпуститься из школы, надо сдать математику хотя бы на 27 баллов — это минимальный порог. Для поступления в вуз нужно стараться больше: в НГТУ проходной балл по математике — 32, а в НГУ — 50.





С собой в аудиторию школьникам разрешают взять ручки, паспорта и воду с шоколадкой





Перед отсчётом времени организаторы проводят сравнительно новую манипуляцию — показывают школьникам запечатанный диск с заданиями, открывают его, вставляют в ноутбук и начинают печатать бланки. Такая мера, уверены составители, помогла избавиться от слива заданий и ответов в Сеть. На печать уходит около 20 минут. Бланки нужно сразу внимательно просмотреть — если сразу не заметить какой-то непропечатанный текст, придётся идти на пересдачу. Перед тем как печатать задания, журналистов просят уйти из аудиторий.





Все задания печатают прямо в аудиториях с CD





Экзамены по базовой и профильной математике, очевидно, различаются уровнем сложности. В базовой 20 заданий. Тестов давно нет — ответом к задаче могут быть только числа, дробь или последовательность цифр, которую надо вычислить самому, без вариантов. Вот пример одного из последних заданий в официальной демонстрационной версии: «Найдите трёхзначное число, сумма цифр которого равна 20, а сумма квадратов цифр делится на 3, но не делится на 9. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число» (ответ в конце статьи).





Для того чтобы преодолеть минимальный порог, выпускникам нужно набрать по математике 27 баллов





В работе по профильной математике две части из 19 заданий. В первой части восемь заданий с кратким ответом, во второй — четыре с кратким ответом и семь с развёрнутым. Задания качественно отличаются от «базы» — решение самых сложных может занимать по пол-листа. Так, например, выглядит последняя задача:





«В школах № 1 и № 2 учащиеся писали тест. Из каждой школы тест писали, по крайней мере, 2 учащихся, а суммарно тест писали 9 учащихся. Каждый учащийся, писавший тест, набрал натуральное количество баллов. Оказалось, что в каждой школе средний балл за тест был целым числом. После этого один из учащихся, писавших тест, перешёл из школы № 1 в школу № 2, а средние баллы за тест были пересчитаны в обеих школах.





а) Мог ли средний балл в школе № 1 уменьшиться в 10 раз?

б) Средний балл в школе № 1 уменьшился на 10%, средний балл в школе № 2 также уменьшился на 10%. Мог ли первоначальный средний балл в школе № 2 равняться 7?

в) Средний балл в школе № 1 уменьшился на 10%, средний балл в школе № 2 также уменьшился на 10%. Найдите наименьшее значение первоначального среднего балла в школе № 2» (ответы в конце статьи).





На базовую математику школьникам дают три часа





Первые сдавшие начали выходить из аудиторий спустя всего 40 минут после начала экзамена. По наблюдениям корреспондентов НГС, это либо отличники, которые быстро справились с заданиями, либо разгильдяи, пропустившие добрую половину заданий. Максим, выпускник школы № 54, оказался из первых.





Максим справился с заданиями быстрее всех





«Почему так быстро? Да там легко. Я просто всегда на пятёрки учился, — говорит Максим. — Когда готовился, честно говоря, этих заданий даже не видел. Самым сложным было то, где надо было соотнести функции и касательные, надо было написать производные. Я этого не помнил, наугад написал, где плюс, где минус. <...> Металлоискатели и камеры мне, честно говоря, по барабану — я же ничего с собой не проносил. Да и пронести не так уж и сложно. Мне кажется, учителя нагнетают, но делают это для того, чтобы дети лучше готовились, относились к этому более ответственно. Лучше бы сделали так, чтобы убрать ЕГЭ и сделать все экзамены, чтобы можно было сдать все экзамены [по всем предметам] и поступать в любой вуз, который хочешь. Устно или письменно — не важно. Как раньше было в Советском Союзе, в Сингапуре такая система».





Елизавета уверена, что такая серьёзная проверка на входе лишняя





Елизавета из гимназии № 13 вышла вслед за Максимом. Она отметила, что камеры и металлоискателями, как и в целом недоверчивое отношение к школьникам, очень мешает сосредоточиться. «Всё решила. Хочется на 100 баллов, но сомневаюсь немного, в двух заданиях буквально, а так всё хорошо. Мне [от камер и металлодетекторов] некомфортно, меня это очень сильно напрягает, что слежка такая большая, мне кажется, это того не стоит, это лишнее. Я знаю, что есть люди, которых это очень сильно сбивает с толку, и лишние нервы. Хотелось, чтобы экзамены были так же письменно, но только чтобы было всё более лояльно, что ли», — рассказала Елизавета.





Григория поймали на входе с электронной сигаретой





«Да там писать нечего особо, так, зашёл и "чик-чик", — говорит выпускник школы № 13 Григорий, которого на входе поймали с электронной сигаретой. — Я могу, но я не учусь — всегда был отличником, а потом просто так сложились обстоятельства, и всё. [Сегодня у меня будет] пятёрка. Глупый вопрос, нравится ли мне ЕГЭ. Нет. Но не знаю на самом деле, как что сделать правильно. У меня с собой был IQOS, меня гоняли-гоняли. Ну как-то надо это попроще сделать. Телефона нет. Ключи, зажигалки в кармане? Без разницы — иди сдавай. Шпору хоть куда пронести можно, одноклассники почти все со шпорами пошли».







Результаты экзамена выпускники узнают через пару недель





Этот экзамен для большинства оказался первым — в понедельник выпускники сдавали литературу и географию. Результаты экзамена по математике школьники узнают через пару недель — 11 и 12 июня, а пока они готовятся к остальным экзаменам. На очереди — история и химия в пятницу. На следующей неделе их ждёт второй обязательный экзамен — по русскому языку. Основные экзамены у школьников закончатся в середине июня — НГС публиковал расписание ЕГЭ.





На время ЕГЭ в кабинетах заклеивают даже справочные материалы на стенах





Этот ЕГЭ стал юбилейным — ровно 10 лет назад его сделали обязательным для всех. НГС узнал у педагогов и психологов, как менялись тесты и как они изменили качество новосибирских школьников.





Ответ на задачу из ЕГЭ по базовой математике: 578; 587; 758; 785; 857; 875.

Ответ на задачу из ЕГЭ по профильной математике: а) да; б) нет; в) 5.