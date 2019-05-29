«Лучше бы сделали как в СССР»: школьники сдали первый обязательный ЕГЭ
У выпускников отобрали телефоны и электронные сигареты — они мечтают об устных экзаменах без слежки
Сегодня, 29 мая, школьники по всей стране сдали ЕГЭ по математике — первый обязательный экзамен в этом году. Почти 14 тысяч выпускников со всей области с самого утра отправились в чужие школы — в родных ЕГЭ сдавать запрещено — и столпились у их дверей. Они признаются, что видеокамеры и доскональная проверка перед аудиториями действуют на нервы и отвлекают от запоминания формул. Некоторые не скрывают, что умудрились пронести шпаргалки, тогда как у других забирали всё, кроме паспортов и ручек. О том, как проходил первый для многих и самый важный для всех экзамен, — в фоторепортаже НГС.
С раннего утра школьники столпились у дверей новосибирской гимназии
Всего в гимназии собрались 174 школьника — четверо сдают профильную математику, более сложную, а остальные базовую. Трое на экзамен не пришли, так что им придётся сдавать экзамен в резервные сроки в конце июня, рассказала НГС Ольга Авдеева, замдиректора гимназии по научно-методической работе. В НИМИРО корреспонденту НГС добавили, что большинство школьников из Новосибирской области выбрали сдавать профильный уровень — 7,5 тысячи против 6,4 тысячи тех, кто выбрал «базу».
Школьники на входе ведут себя довольно раскрепощённо. Иногда складывается ощущение, что они пришли на обычный урок, а не на какой-то важный экзамен. У многих в руках вода и шоколадки. В этом году из популярных — 100-граммовые плитки «Алпен Голд», «Милка» и батончики вроде «Сникерса» — видимо, считают, что орехи тоже добавляют плюс один к уму. В толпе то и дело слышится смех — сзади парни показывают что-то друг другу в телефонах, а девушки рядом шутят насчёт того, куда можно было бы спрятать шпаргалку: «Ну туда же они точно не полезут», — засмеялась одна, показывая другой на пятку.
Официально экзамен начинается в 10:00, но уже с 9:00 школьников запускают в гардероб, где нужно оставить все вещи, кроме паспортов, ручек и бутылки с водой. Дорога отсюда ведёт к узкому коридору, где начинается одна из самых страшных для некоторых процедур — досмотр с металлодетекторами. Те, кому нечего бояться, признаются выпускники, всё равно переживают — сигнал срабатывает не только на телефоны, но и на пряжку ремня, металлические молнии и мелочь в карманах. Те, кто всё же решился взять телефон, переживают не меньше, и не зря — за телефоны и шпаргалки с экзамена сразу удаляют. В прошлом году на таком чаще попадались девушки.
Серьёзных проблем на проверке с металлоискателями не было, говорят организаторы. Единственное — у одного сдающего нашли при себе электронную сигарету и попросили оставить её в гардеробе. Когда он вернулся, детектор запищал снова — оказалось, школьник забыл вытащить из кармана стики для сигареты. Если бы они выпали на экзамене, у парня могли бы быть проблемы. Учителя обвинять курящего школьника не спешат — многим из сдающих уже есть 18.
Ближе к 10:00 школьников рассаживают по кабинетам. Им зачитывают все правила, показывают, как заполнять бланки, предупреждают о видеокамерах, которые транслируют изображения специальным наблюдателям в режиме реального времени, а также о сроках — на тест по базовой математике дают три часа, по профильной — четыре. Чтобы выпуститься из школы, надо сдать математику хотя бы на 27 баллов — это минимальный порог. Для поступления в вуз нужно стараться больше: в НГТУ проходной балл по математике — 32, а в НГУ — 50.
Перед отсчётом времени организаторы проводят сравнительно новую манипуляцию — показывают школьникам запечатанный диск с заданиями, открывают его, вставляют в ноутбук и начинают печатать бланки. Такая мера, уверены составители, помогла избавиться от слива заданий и ответов в Сеть. На печать уходит около 20 минут. Бланки нужно сразу внимательно просмотреть — если сразу не заметить какой-то непропечатанный текст, придётся идти на пересдачу. Перед тем как печатать задания, журналистов просят уйти из аудиторий.
Экзамены по базовой и профильной математике, очевидно, различаются уровнем сложности. В базовой 20 заданий. Тестов давно нет — ответом к задаче могут быть только числа, дробь или последовательность цифр, которую надо вычислить самому, без вариантов. Вот пример одного из последних заданий в официальной демонстрационной версии: «Найдите трёхзначное число, сумма цифр которого равна 20, а сумма квадратов цифр делится на 3, но не делится на 9. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число» (ответ в конце статьи).
В работе по профильной математике две части из 19 заданий. В первой части восемь заданий с кратким ответом, во второй — четыре с кратким ответом и семь с развёрнутым. Задания качественно отличаются от «базы» — решение самых сложных может занимать по пол-листа. Так, например, выглядит последняя задача:
«В школах
а) Мог ли средний балл в школе
б) Средний балл в школе
в) Средний балл в школе
Первые сдавшие начали выходить из аудиторий спустя всего 40 минут после начала экзамена. По наблюдениям корреспондентов НГС, это либо отличники, которые быстро справились с заданиями, либо разгильдяи, пропустившие добрую половину заданий. Максим, выпускник школы
«Почему так быстро? Да там легко. Я просто всегда на пятёрки учился, — говорит Максим. — Когда готовился, честно говоря, этих заданий даже не видел. Самым сложным было то, где надо было соотнести функции и касательные, надо было написать производные. Я этого не помнил, наугад написал, где плюс, где минус. <...> Металлоискатели и камеры мне, честно говоря, по барабану — я же ничего с собой не проносил. Да и пронести не так уж и сложно. Мне кажется, учителя нагнетают, но делают это для того, чтобы дети лучше готовились, относились к этому более ответственно. Лучше бы сделали так, чтобы убрать ЕГЭ и сделать все экзамены, чтобы можно было сдать все экзамены [по всем предметам] и поступать в любой вуз, который хочешь. Устно или письменно — не важно. Как раньше было в Советском Союзе, в Сингапуре такая система».
Елизавета из гимназии
«Да там писать нечего особо, так, зашёл и "чик-чик", — говорит выпускник школы
Этот экзамен для большинства оказался первым — в понедельник выпускники сдавали литературу и географию. Результаты экзамена по математике школьники узнают через пару недель — 11 и 12 июня, а пока они готовятся к остальным экзаменам. На очереди — история и химия в пятницу. На следующей неделе их ждёт второй обязательный экзамен — по русскому языку. Основные экзамены у школьников закончатся в середине июня — НГС публиковал расписание ЕГЭ.
Этот ЕГЭ стал юбилейным — ровно 10 лет назад его сделали обязательным для всех. НГС узнал у педагогов и психологов, как менялись тесты и как они изменили качество новосибирских школьников.
Ответ на задачу из ЕГЭ по базовой математике: 578; 587; 758; 785; 857; 875.
Ответ на задачу из ЕГЭ по профильной математике: а) да; б) нет; в) 5.