Пирожок от президента: новосибирцам начали выдавать ипотеку под 5% (рассказываем, как получить)

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Риелторы окрестили программу президентской — и говорят, что получить кредит смогут единицы
Удивительно дешёвую ипотеку на себя примеряет каждая семья, но рассчитывать на неё могут единицы
В 2019 году эксперты отметили сильный рост ипотечного кредитования: банки наращивают кредитные портфели, а риелторы отмечают небывалый рост заявок на жилищные кредиты. Глава Центробанка даже высказала опасение, что такой бурный рост ипотечного рынка может привести к новому кризису. Одна из причин — программа господдержки, которая предлагает сниженную ставку по кредиту для молодых семей, вплоть до 5% годовых. Корреспондент НГС узнала, как такую ставку получить.
По мнению экспертов, одной из причин бурного роста рынка ипотеки может быть программа господдержки для молодых семей. В принципе, существует она уже давно, меняются только ставки и условия кредита. Риелторы уже окрестили программу «президентской ипотекой».
Первым рекордно низкую ставку по кредитам на жильё по федеральной госпрограмме год назад предложили в Сбербанке: ставка в 6% годовых была доступна для семей, в которых с начала 2018 до конца декабря 2022 года появится второй, третий или последующий ребёнок. Жильё купить можно было только в новостройке — на этапе строительства или в уже сданном доме, но у застройщика.
Получить такой кредит можно и сейчас, при этом с апреля по распоряжению правительства условия программы даже улучшились. Например, если первоначально сумма кредита ограничивалась для регионов 3 млн рублей, то сейчас составляет максимум 6 млн рублей, а ставку фиксируют на весь срок кредитования — при условии страхования жизни и здоровья заёмщика. Первые льготные ипотечники получили её только на 3–5 лет.
Если заёмщик отказывается оформлять страховку, ставка автоматически увеличивается до 7%, уточняется на сайте Сбербанка.
При этом, по данным сайта федерального агентства «ДОМ.РФ», общероссийская ставка в 6% снижается ещё на 1 п.п. для жителей Дальневосточного федерального округа. В Новосибирске же рекорд ставки побил банк ВТБ, который с 1 мая начал выдавать ипотеку под 5% годовых.
Условия получения кредита те же, что и прежде: двое или больше детей, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 года,
6 млн рублей — максимальная сумма кредита для регионов, не меньше 20% первоначального взноса и 30 лет — максимальный срок кредитования.
Как и прежде, программа действует только при покупке квартиры у застройщика, хотя жители Дальнего Востока получили бонус и здесь: в сёлах по госпрограмме можно купить квартиру на вторичном рынке или дом с земельным участком.
Пакет документов в целом тоже стандартный: анкета, паспорт и копии свидетельств о рождении детей, заверенная копия трудовой книжки, справка о доходах.
— Мы отмечаем рост количества заявок по программе после изменения условий, поскольку, с одной стороны, увеличивается количество семей, соответствующих ее требованиям, с другой — улучшились и условия самого продукта, — заметили в банке ВТБ.
Помимо ВТБ ставку ниже федеральной предлагает «Абсолют Банк»: здесь семейная ипотека обойдётся в 5,75% годовых. При этом в перечне тарифов банка указано, что в случае просрочек по уплате процента по кредиту ставку повысят до размера ключевой ставки ЦБ РФ плюс ещё 4%.
По словам директора по ипотечному кредитованию АН «Квадротека» Александра Евдокимова, интерес к программе очень высокий:
каждая семья пытается примерить её на себя, даже те, кто никогда не задумывался об ипотеке или сознательно не хотел её брать — слишком «сладкий пирожок».
Но ограничения здесь серьезные.
— Никаких отклонений не допускается. За счет этого круг людей, кому может быть выдана такая ипотека, не очень большой, — заметили в АН «Жилфонд».
Помимо базовых условий, прописанных на федеральном уровне, есть и более житейские. В частности, отмечают эксперты, банки нередко отказывают в льготной ипотеке из-за недостатка дохода. Это неудивительно: если следовать условиям программы, чтобы обслуживать кредит, совокупный доход семьи должен составлять больше 60 тысяч рублей в месяц. Для семьи из как минимум четырёх человек, где работает только один взрослый, пока второй в декрете, это может быть непросто.
— Вот оно, узкое горлышко президентской ипотеки, — комментирует Евдокимов. — В прошлом году, на запуске, сделок почти не было. Мы, конечно, будем наблюдать гораздо больше обращений за президентской ипотекой, когда мамы будут выходить на работу и можно будет учесть доход нескольких членов семьи, то есть где-то в 2020 году.
При этом он отметил, что ряд банков предлагают оформить даже эту льготную ипотеку по двум документам, без официального подтверждения дохода. Это позволит семье получить желанный кредит, но только если у неё достаточно накоплений на большой первоначальный взнос — от 40% — и если она уверена в том, что сможет кредит обслуживать.
Кроме того, сильно ограничивает новосибирцев и требование покупать жильё только у застройщиков. Часто молодые семьи, у которых по двое-трое детей, привязаны к своему району поликлиникой, детским садом или школой.
Для них переезд нежелателен, а подходящих по цене новостроек может не оказаться — в городе достаточно микрорайонов, где и вовсе ничего не строят.
Но, по мнению экспертов, и программа со временем может ещё измениться, и характер заёмщиков.
В Новосибирске есть и своя программа господдержки — её в конце апреля начало реализовывать НОАИК. Правда, бюджет Новосибирской области оказался готов субсидировать ставку только до 7,25% годовых. Зато и получить её может гораздо больше людей: помимо молодых семей с двумя и более детьми, в перечне льготников указаны инвалиды или родители детей-инвалидов, бюджетники и сотрудники органов власти, учёные и работники стратегических предприятий.
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова, Ольги Бурлаковой, Густаво Зырянова