Пирожок от президента: новосибирцам начали выдавать ипотеку под 5% (рассказываем, как получить)

Удивительно дешёвую ипотеку на себя примеряет каждая семья, но рассчитывать на неё могут единицы

В 2019 году эксперты отметили сильный рост ипотечного кредитования: банки наращивают кредитные портфели, а риелторы отмечают небывалый рост заявок на жилищные кредиты. Глава Центробанка даже высказала опасение, что такой бурный рост ипотечного рынка может привести к новому кризису. Одна из причин — программа господдержки, которая предлагает сниженную ставку по кредиту для молодых семей, вплоть до 5% годовых. Корреспондент НГС узнала, как такую ставку получить.

По мнению экспертов, одной из причин бурного роста рынка ипотеки может быть программа господдержки для молодых семей. В принципе, существует она уже давно, меняются только ставки и условия кредита. Риелторы уже окрестили программу «президентской ипотекой».



Первым рекордно низкую ставку по кредитам на жильё по федеральной госпрограмме год назад предложили в Сбербанке: ставка в 6% годовых была доступна для семей, в которых с начала 2018 до конца декабря 2022 года появится второй, третий или последующий ребёнок. Жильё купить можно было только в новостройке — на этапе строительства или в уже сданном доме, но у застройщика.

Получить такой кредит можно и сейчас, при этом с апреля по распоряжению правительства условия программы даже улучшились. Например, если первоначально сумма кредита ограничивалась для регионов 3 млн рублей, то сейчас составляет максимум 6 млн рублей, а ставку фиксируют на весь срок кредитования — при условии страхования жизни и здоровья заёмщика. Первые льготные ипотечники получили её только на 3–5 лет. Если заёмщик отказывается оформлять страховку, ставка автоматически увеличивается до 7%, уточняется на сайте Сбербанка.



Банк ВТБ побил рекорд дешёвого ипотечного кредита: здесь по программе господдержки выдают ипотеку под 5% годовых Фото: Густаво Зырянов / НГС

При этом, по данным сайта федерального агентства «ДОМ.РФ», общероссийская ставка в 6% снижается ещё на 1 п.п. для жителей Дальневосточного федерального округа. В Новосибирске же рекорд ставки побил банк ВТБ, который с 1 мая начал выдавать ипотеку под 5% годовых.



Условия получения кредита те же, что и прежде: двое или больше детей, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 года, 6 млн рублей — максимальная сумма кредита для регионов, не меньше 20% первоначального взноса и 30 лет — максимальный срок кредитования.

Как и прежде, программа действует только при покупке квартиры у застройщика, хотя жители Дальнего Востока получили бонус и здесь: в сёлах по госпрограмме можно купить квартиру на вторичном рынке или дом с земельным участком.

Пакет документов в целом тоже стандартный: анкета, паспорт и копии свидетельств о рождении детей, заверенная копия трудовой книжки, справка о доходах.

— Мы отмечаем рост количества заявок по программе после изменения условий, поскольку, с одной стороны, увеличивается количество семей, соответствующих ее требованиям, с другой — улучшились и условия самого продукта, — заметили в банке ВТБ. Помимо ВТБ ставку ниже федеральной предлагает «Абсолют Банк»: здесь семейная ипотека обойдётся в 5,75% годовых. При этом в перечне тарифов банка указано, что в случае просрочек по уплате процента по кредиту ставку повысят до размера ключевой ставки ЦБ РФ плюс ещё 4%.

По словам директора по ипотечному кредитованию АН «Квадротека» Александра Евдокимова, интерес к программе очень высокий: каждая семья пытается примерить её на себя, даже те, кто никогда не задумывался об ипотеке или сознательно не хотел её брать — слишком «сладкий пирожок».

Эксперты ждут роста заявок на льготную ипотеку в 2020 году, когда из декрета выйдут мамы и семейный доход станет выше Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Но ограничения здесь серьезные.

— Никаких отклонений не допускается. За счет этого круг людей, кому может быть выдана такая ипотека, не очень большой, — заметили в АН «Жилфонд».

Помимо базовых условий, прописанных на федеральном уровне, есть и более житейские. В частности, отмечают эксперты, банки нередко отказывают в льготной ипотеке из-за недостатка дохода. Это неудивительно: если следовать условиям программы, чтобы обслуживать кредит, совокупный доход семьи должен составлять больше 60 тысяч рублей в месяц. Для семьи из как минимум четырёх человек, где работает только один взрослый, пока второй в декрете, это может быть непросто.

— Вот оно, узкое горлышко президентской ипотеки, — комментирует Евдокимов. — В прошлом году, на запуске, сделок почти не было. Мы, конечно, будем наблюдать гораздо больше обращений за президентской ипотекой, когда мамы будут выходить на работу и можно будет учесть доход нескольких членов семьи, то есть где-то в 2020 году.

