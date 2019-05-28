Девушка месяца: Наташа любит танцы, короткие юбочки и внедорожник Lexus RX

Наталья, 28 лет, занимается танцами, любит кататься по ночному городу и хвалит новосибирцев за культурное вождение. Ездит на японском полноприводном внедорожнике Lexus RX 330.









Уже более года эксплуатирую Lexus RX 330. Машина тихая, просторная, комфортная, приятная в управлении, управляемость как у семейного универсала — для паркетника совсем неплохо.









Lexus шустро разгоняется по прямой — хорошее сочетание коробки и двигателя. Зимой RX можно заставить скользить в повороте всеми четырьмя колесами. Кстати, для этой машины вполне демократичные цены на запчасти.









Я наслаждаюсь самим процессом вождения, скоростью, умением красиво припарковаться в тесноте. И конечно, получаю удовольствие от того, что еду не в электричке или битком набитом автобусе, а в своей машине. Вождение у меня спокойное, не особо люблю гонки.









Права я получила в январе 2013 года. До этого долго собиралась пойти в автошколу, но всё как-то не складывалось. Всё в основном упиралось во время. И тут я на свой страх и риск пошла учиться на права, выбрала автошколу рядом с домом. Школа считалась одной из лучших в городе.









Мое хобби — это танцы, теперь только ими и живу. Мир создан наделять людей счастьем, энергией, теплом, но главное — найти в этом мире свое любимое занятие, стремиться побеждать и делать себя только лучше.









Я счастлива, когда я танцую! Помимо танцев занимаюсь растяжкой, цель — сесть на шпагат. Быть пластичной, энергичной и спортивной — залог хорошего здоровья.











Люблю поездки по ночному Новосибирску. Одно удовольствие! Машин мало, дома и улицы красиво освещены, просто красота.











Мужчины более негативно относятся к женщинам за рулем. Женщина за рулем в нашей стране всегда воспринималась неоднозначно. О женщинах за рулем рассказывают всевозможные байки, придумывают анекдоты и всячески пытаются доказать несостоятельность и некомпетентность большинства девушек-водителей.











Культура вождения у всех разная, смотря с чем и с кем сравнивать. В Новосибирске водители однозначно гораздо более вежливые и дисциплинированные. Во многих городах водители ждать не любят и правила не особо чтят. В первую очередь культура вождения зависит все-таки от воспитания, от отношения к окружающим.





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