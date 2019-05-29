Логово Чебурашек: сибирячка превратила двор в зверинец из пластика (это самый странный двор ОбьГЭСа)

Жительницу микрорайона ОбьГЭС Марию Толчину соседи называют «нашей Марьей-искусницей» — жительница дома на улице Энгельса, 10А превратила опустевший двор в зверинец. Несколько лет назад пенсионерка решила не выкидывать использованные бутылки, а делать из пластика ярких павлинов, смешных жирафов и героев советских мультфильмов. Соседи сперва недоумевали над затеей Марии, но спустя пару лет заметили, как двор изменился: жители стали высаживать цветы, прекратили мусорить возле подъездов, а родители всё чаще приводят детей поиграть рядом с самодельными украшениями. Как одна жительница ОбьГЭС смогла изменить менталитет района — в материале НГС.



Рядом с детской площадкой жительница дома Мария Толчина выстроила целый парк из забавных зверюшек — все они сделаны из ненужного пластика Фото: Анастасия Васильева

Три года назад жительница ОбьГЭС Мария Толчина решила украсить газон перед домом на улице Энгельса — под её окнами был только неухоженный кусок земли, а жители микрорайона не стеснялись оставлять мусор рядом с домами. Сперва соседи недоумевали, зачем Мария копается в клумбах и что-то мастерит во дворе, даже спрашивали: «Вам что, дача не надоела?». Однако непонимание окружающих не смутило пенсионерку — ей хотелось видеть под своими окнами цветы и красивую детскую площадку.

На одну фигурку уходят десятки пластиковых бутылок — всё лучше, чем они бы копились на свалках Фото: Анастасия Васильева

Сибирячка не просто стремилась сделать двор оригинальным, своим творчеством она решила дать вторую жизнь пластиковым отходам. Ежедневно каждый житель покупает продукты и напитки в пластиковых бутылках, а после их сразу же выкидывают в мусорку, и на свалках растут горы из одноразовой тары. «Делаю из бутылок. Столько мусора за лето копится, я их нигде не собираю, но молоко купил или квас — вот бутылка, "Карачинскую" постоянно берём. Чтобы не выбрасывать, они пошли в ход. На павлина уходит вообще 50 бутылок», — рассказывает Мария Толчина.

Сперва соседи скептично относились к поделкам Фото: Анастасия Васильева

«Года три назад время было свободное, думала, что вот никто у подъезда даже цветочки не садит, только крапива растёт. Раньше ещё клёны росли в своё время. Начала с мелкого — с черепашек, а потом стала делать фигуры покрупнее, — объясняет пенсионерка, как у неё появилось хобби. — Люди кто-то посмеётся пройдёт, кто-то скажет что попало, по-всякому реагируют. Помощница у меня только одна, но когда работаем, никто не подойдёт, не поможет. Никто не купит цветов и не посадит. Люди зациклены на своих четырёх стенах, а вот двор — это сразу не моё, и цветочки тоже не мои. А я живу на первом этаже, всё под окнами видно, поэтому сажу».

Сейчас жители соседних домов приводят детей поиграть в необычный дворик Фото: Анастасия Васильева

Постепенно отношение жителей ко двору изменилось — как утверждает Мария, многим сейчас уже неловко сорить рядом с домами, люди стали выкидывать мусор строго в урны, хотя раньше спокойно могли свалить всё под ближайший куст. Уют и красота оказались сильнее любых табличек со строгими, но неэффективными надписями «Мусор не складывать!». «Раньше ничего во дворе не садили. Но глядя на меня, что я сажу у своего подъезда цветы, соседке предложила принести цветов, и все остальные тоже стали маленечко заботиться о дворе. Потом сделали асфальт, сделали стоянку для машин, двор преобразился, и люди зашевелились — раз здесь красиво, то нужно тоже садить цветы. Мусорить стали меньше, в урнах нет теперь таких пакетов, как раньше ставили. Пока клёны росли, их сейчас выпилили, бросали в них мусор, а сейчас уже всё доносят до мусорки. Даже молодёжь на лавочке если пьёт пиво — всё это у нас есть — они уже не бросают, а стараются унести мусор, выбросить всё в урну», — рассуждает Мария.

Каждая фигурка живёт около 2 лет — со временем пластик приходит в негодность Фото: Анастасия Васильева