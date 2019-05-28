Подружитесь с детьми в соцсетях: как создать безопасный аккаунт подростку и спасти его от педофилов

Как правило, дети заводят аккаунты в соцсетях ещё в начальной школе

В каникулы у детей больше свободного времени, и, по данным экспертов, большинство подростков любую свободную минутку проводят в интернете. Родителям первоклассников, возможно, совсем скоро предстоит познакомиться со своим ребёнком в виртуальном мире: аккаунты в соцсетях дети заводят ещё в начальной школе. По мнению Константина Игнатьева, руководителя группы аналитики сетевого контента «Лаборатории Касперского», запрещать это бесполезно, намного безопаснее для родителей это возглавить. О том, какой должна быть безопасная страница в соцсети и чего реально стоит бояться, отпуская детей в интернет, эксперт рассказал в интервью E1.







— Родители, как правило, беспокоятся о безопасности ребёнка в реальном мире — отслеживают, с кем ребёнок дружит, общается, видно ли его из окна во время прогулки, на какие аттракционы он ходит. А когда ребёнок сидит в интернете, он одет, обут, накормлен, находится дома, вроде бы в безопасности. Но, что в этот момент происходит с ребёнком, насколько безопасно место, где он находится, об этом думают не все.





— А куда дети чаще всего ползают?





— Дети интересуются разными темами, но, конечно, больше всего времени проводят в соцсетях. На мастер-классах, которые мы проводим для ребят, я обычно спрашиваю, у кого есть аккаунт в соцсети, большинство поднимают руки. Спрашиваю: «А к кому стучались незнакомцы?». Руки поднимают больше половины детей. Люди с открытыми аккаунтами, с ними легко можно выйти на связь. Для примера можно зайти и поискать аккаунты подростков — по номеру школ, по району. И увидите, как много доступной информации может увидеть любой незнакомец: фотографию, номер школы, дату рождения, интересы, группы, в которых ребёнок состоит, у многих даже телефоны выложены.





Константин Игнатьев знает всё о безопасности детей в соцсетях





— Какая опасность таится в том, что эта информация открыта?







— Потенциальному педофилу этого достаточно: есть фото, есть номер школы, можно вычислить, где и когда ребёнка найти. Зная интересы ребёнка, злоумышленник будет общаться на те темы, которые ему интересны. Есть телефон — можно звонить, выходить на связь через мессенджеры. Моя младшая сестра несколько лет назад получала угрозы. По моему недосмотру оказалось, что у нее был указан телефон. И, когда она выложила своё фото с отдыха в купальнике, ей стали звонить, дышать в трубку, просить выложить ещё снимки. Мы отнесли заявление в полицию, и через некоторое время всё прекратилось. Кстати, если что-то такое происходит, ребенка зовут в секту, вымогают фото или шантажируют — нужно идти в полицию. У них уже есть опыт работы с такими делами.







— Так, может, запретить детям аккаунты создавать, так безопаснее?







— Мой главный совет родителям: вы не можете запретить, но можете возглавить. Запреты иногда имеют опасные последствия. Реальная история в одной московской школе, нам рассказала ее классный руководитель. Был строгий папа у девочки-подростка, он запрещал ей заводить аккаунты, он это проверял, был уверен, что их нет. На девочку вышел педофил, изнасиловал и убил. Оказалось, у девочки было 6–7 разных аккаунтов, но они были замаскированы так, чтобы папа не нашёл. Она сама не распознала опасной ситуации, когда педофил вышел на нее, и не могла спросить у родителей из-за запретов. Большинство детей сейчас заводят аккаунты в первые три года учебы в школе, когда появляются гаджеты, мессенджеры. Если препятствовать этому, можно испортить отношения с ребёнком, потерять доверие. Самое главное — у ребёнка со взрослым должен быть контакт, чтобы в любой опасной ситуации он шел к взрослому, которому доверяет.





Запретить детям создавать аккаунты в соцсетях нельзя





— Как это сделать? Как остаться для ребёнка тем взрослым, которому доверяют?





— Представим идеальную ситуацию, когда ребёнок приходит к вам за помощью, создавая свой аккаунт в соцсети. Что здесь самое важное? Родитель должен объяснить, что не стоит публиковать точный адрес, провокационные снимки. Совсем без фото, конечно, сложно, но это должно быть приличное фото. А самое главное — нужно зайти в настройки приватности. Соцсеть заинтересована в том, чтобы как можно больше страниц были открытыми, по умолчанию аккаунт создается открытым. Но надо внимательно изучить настройки, зайти и проставить нужные галочки: запретить комментировать публикации для всех, кроме друзей. Запретить просмотр фото и персональной информации для всех, кроме друзей. Запретить отправлять сообщения незнакомцам. Запретить геопозиционирование — когда на фото отмечается, где оно сделано. Проблема в том, что на это нужно потратить какое-то время, какие-то усилия, но это важно.





— А насколько безопасно обозначать в соцсети участие в группах, список интересов и так далее?





— Если аккаунт закрытый, то можно заполнять эти данные, убедившись, что контент доступен не для всех.





— Если нет таких доверительных отношений с ребенком, что делать?





— Когда не такой близкий контакт с ребёнком, начните с того, чтобы добавиться в друзья. Чтобы посматривать на страницу, видеть, в какие группы вступает подросток, кто добавляется в друзья, обращать внимание, если добавляется кто-то намного старше. Хороший шаг в сторону сближения — создание каких-нибудь семейных чатов в мессенджерах.





— Одна из серьёзных угроз для подростка в виртуальном мире — травля. Насколько это опасно?







— Вообще, травля в интернете больше всего угрожает жизни и здоровью ребёнка. Из-за травли происходят суициды во всем мире. Мы спрашивали на встречах с детьми, сталкивались ли они с буллингом, и почти всегда находились 1–2 жертвы в классе, иногда некоторые ребята признавали, что были агрессорами. Дети жестоки и наивны, но как-то им надо выжить, дожить до совершеннолетия. А родителей спросишь, и они уверены, что класс хороший, хорошие отношения, всё нормально.







— Отчего вообще возникает травля?







— По-разному бывает. Допустим, ребенок что-то неаккуратно выложил в соцсеть, в группу. За это зацепились, и начались хейтерские комментарии, выкладывание модифицированных фотографий. Или травля могла возникнуть офлайн, а потом перешла в интернет. И если раньше ребёнок, которого в школе обижали, уходил домой, и у него была нормальная жизнь, то теперь у него телефон с собой всегда, и буллинг продолжается.







В фотографиях, выложенных в Сеть, нет ничего страшного, если их могут видеть только свои





— Как родители могут помочь?





— Распознать в поведении ребёнка что-то тревожное можно. Например, если у него резко меняется поведение в гаджете — наверняка что-то не так. Допустим, он все время сидел в телефоне, а тут перестал. Или начал сидеть там ночами. Это сигналы родителям, что может быть опасная ситуация. Здесь любые технические решения — просто помощник, но главное — должен быть взрослый, которому ребёнок доверяет.









— Появились ли в этом году какие-то новые угрозы?





— Сейчас очень серьезное распространение получили социальные мобильные приложения типа Tik Tok и им подобные. Это как соцсеть, только с видео, с онлайн-вещанием. Там есть разные улучшатели видео, можно накладывать музыку и слова песен на губы, детям нравится. Ребёнок может сидеть дома в полуобнажённом виде — это транслируется онлайн, и ему могут комментировать, мол, подойди к окошку, покажи, что на кухне, и так далее. И вроде бы все давно знают об опасности овершеринга, то есть публикации персональной информации о себе, но вот появляется новая платформа, и об этом как будто забывают. И тут советы такие: во-первых, закрыть профиль, сделать его доступным только для друзей, во-вторых, объяснить, что не нужно показывать ничего лишнего.