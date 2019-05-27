Едем за дешёвой «японкой» в Москву: как там купить японский RAV4 или «Кашкай» и сэкономить 150 тысяч

В обзорах НГС.АВТО уже рассказывалось о разнице цен на схожие автомобили в Москве и Новосибирске. При прочих равных условиях в столице можно подыскать хороший экземпляр — при стоимости авто больше миллиона выгода может составить около 200 000 рублей. Сегодня посмотрим на более доступные автомобили (до миллиона рублей) японских марок — именно такие пользуются в Сибири устойчивым спросом и уважением. Больше всего, конечно, новосибирцев интересуют кроссоверы: сколько можно сэкономить на 10-летнем RAV4 — подробнее в обзоре НГС.

Кроссовер Toyota RAV4, выпущенный 10 лет назад, сейчас в самом расцвете сил: выглядит неплохо, марка надежная, железо еще не сгнило, атмосферным моторам до износа далеко. В общем, ничего не предвещает беды. А значит, надо брать. Посмотрим на рестайлинговые машины 3-го поколения 2010 года выпуска. В Новосибирске такие стоят в среднем 910–990 тысяч рублей — это за 2-литровый 158-сильный двигатель, полный привод и вариатор. Основная масса вариантов стоит 930–950 тысяч рублей.

Оснащение почти у всех машин, выставленных на продажу, хорошее — система стабилизации, климат-контроль, круиз, кожаный руль, омыватели фар, мультимедийная система, 7 подушек безопасности. Столичный диапазон цен на такие же комплектации — 750–890 тысяч рублей, а средняя цена — 800–850 тысяч. Многие автомобили предлагаются крупными дилерскими центрами, но в любом случае, если уж ехать так далеко, надо быть уверенным в своих силах по тщательной проверке машины. Сухие цифры говорят о 100–130 тысячах рублей экономии на RAV4 2010 года выпуска.

Не менее популярный в Сибири Nissan Qashqai — мы уже можем замахнуться на этот кроссовер в самом последнем кузове, 2014 года выпуска. Ведь цены на такие варианты в Москве опустили ниже миллиона. В Новосибирске за такой свеженький Qashqai пока просят больше — диапазон 1,1–1,2 миллиона. В среднем выставляются ценники в 1 130 000 — 1 150 000 рублей. Все машины с 2-литровым 144-сильным мотором, полным приводом, вариатором. В списке оснащения кожаный руль, кожаные сиденья, подогрев всех сидений, мультимедиа, навигация, светодиодная оптика, камера заднего вида, климат, круиз.



Nissan Qashqai 2014 г.в. с пробегом 100 664 км за 905 000 рублей в официальном дилерском центре ОВОД Nissan

В Москве такое чудо можно купить минимум за 850–920 тысяч рублей, но смотреть на состояние надо внимательней. Средний ценник пляшет вокруг отметок в 950–990 тысяч рублей. Есть варианты и дороже, но средняя выгода налицо — до 150 тысяч рублей. Еще один суперхит на вторичном рынке Новосибирска — Mitsubishi Outlander 3-го поколения, уже в большом «бегемотообразном» кузове. Его преимущество перед уже названными кроссоверами — простор, вместимость, удобство погрузки в багажное отделение. Большинство машин на вторичке с 2,4-литровым 167-сильным двигателем, а значит, этот «японец» ещё и мощней. За автомобили с полным приводом и вариатором 2013 года выпуска в Новосибирске просят 970 000 – 1 200 000 рублей. Средний ценник пляшет возле 1,1 миллиона рублей.



Mitsubishi Outlander 2013 г.в. за 850 000 рублей с пробегом 117 000 км от частного владельца

