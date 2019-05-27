Едем за дешёвой «японкой» в Москву: как там купить японский RAV4 или «Кашкай» и сэкономить 150 тысяч

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Toyota RAV4 2010 года выпуска с пробегом
В обзорах НГС.АВТО уже рассказывалось о разнице цен на схожие автомобили в Москве и Новосибирске. При прочих равных условиях в столице можно подыскать хороший экземпляр — при стоимости авто больше миллиона выгода может составить около
Кроссовер Toyota RAV4, выпущенный 10 лет назад, сейчас в самом расцвете сил: выглядит неплохо, марка надежная, железо еще не сгнило, атмосферным моторам до износа далеко. В общем, ничего не предвещает беды. А значит, надо брать. Посмотрим на рестайлинговые машины 3-го поколения 2010 года выпуска. В Новосибирске такие стоят в среднем 910–990 тысяч рублей — это за 2-литровый 158-сильный двигатель, полный привод и вариатор. Основная масса вариантов стоит 930–950 тысяч рублей.
Оснащение почти у всех машин, выставленных на продажу, хорошее — система стабилизации, климат-контроль, круиз, кожаный руль, омыватели фар, мультимедийная система, 7 подушек безопасности. Столичный диапазон цен на такие же комплектации — 750–890 тысяч рублей, а средняя цена — 800–850 тысяч. Многие автомобили предлагаются крупными дилерскими центрами, но в любом случае, если уж ехать так далеко, надо быть уверенным в своих силах по тщательной проверке машины. Сухие цифры говорят о 100–130 тысячах рублей экономии на RAV4 2010 года выпуска.
Не менее популярный в Сибири Nissan Qashqai — мы уже можем замахнуться на этот кроссовер в самом последнем кузове, 2014 года выпуска. Ведь цены на такие варианты в Москве опустили ниже миллиона. В Новосибирске за такой свеженький Qashqai пока просят больше — диапазон 1,1–1,2 миллиона. В среднем выставляются ценники в
В Москве такое чудо можно купить минимум за 850–920 тысяч рублей, но смотреть на состояние надо внимательней. Средний ценник пляшет вокруг отметок в 950–990 тысяч рублей. Есть варианты и дороже, но средняя выгода налицо — до 150 тысяч рублей.
Еще один суперхит на вторичном рынке Новосибирска — Mitsubishi Outlander 3-го поколения, уже в большом «бегемотообразном» кузове. Его преимущество перед уже названными кроссоверами — простор, вместимость, удобство погрузки в багажное отделение. Большинство машин на вторичке с 2,4-литровым 167-сильным двигателем, а значит, этот «японец» ещё и мощней. За автомобили с полным приводом и вариатором 2013 года выпуска в Новосибирске просят
Столичный рынок предлагает купить аналогичный Outlander по цене от
Не забываем, что и в Москве, и в Новосибирске вы можете поторговаться и получить дополнительную скидку. И там и здесь есть риски попасть на битую, неисправную, криминальную машину. Учитываем, что при покупке авто в столице нужно потратиться на авиабилеты, проживание, перемещение по городу, автовоз или бензин на обратный путь.
Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте про бойню возле «МЕГИ»: врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео).
Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.
Дмитрий Косенко
Фото auto.ru