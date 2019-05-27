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Под прицелом камер: как школьники сдавали первый ЕГЭ в Новосибирске

Наблюдатели смотрят за школьниками онлайн, а за найденный телефон будут отчислять из ВУЗа

27 мая тысячи российских школьников сдавали ЕГЭ по литературе и географии 
27 мая тысячи российских школьников сдавали ЕГЭ по литературе и географии 

Школьники по всей стране сдали первые ЕГЭ — кампания началась 27 мая с экзаменов по литературе и географии. Форма Единого государственного экзамена стала обязательной 10 лет назад, но всё ещё нагоняет страх на школьников, учителей и родителей. Правила год от года становятся всё строже — одиннадцатиклассникам на экзамен разрешают брать только ручку и паспорт, перед входом в аудиторию ученики проходят через металлоискатель, а в каждом классе теперь ведётся видеонаблюдение. Корреспонденты НГС провели последний час до экзамена вместе с одиннадцатиклассниками в школе № 168 — их досматривали и много раз проверяли документы, но школьники оставались невозмутимыми.


Хотя ЕГЭ давно уже не новинка в системе образования, многие родители до сих пор относятся к экзаменам очень нервно
Хотя ЕГЭ давно уже не новинка в системе образования, многие родители до сих пор относятся к экзаменам очень нервно


Сотни новосибирских школьников написали первые экзамены — сезон ЕГЭ открыли выпускники, которые выбрали географию и литературу для поступления в университеты, однако их оказалось немного. По словам министра образования НСО Сергея Федорчука, в этом году только 560 выпускников решили сдавать географию, а литературу выбрали 898 человек. Реже сдают только иностранные языки — например, французский в этом году выбрали 30 человек, испанский — 3, а китайский язык новосибирцы напишут впервые — как отметил министр, его сдаёт только один школьник, а проверяющих «будет раз в 15 больше».


Свободно зайти в школу в день ЕГЭ невозможно — дальше гардероба запускают исключительно по спискам
Свободно зайти в школу в день ЕГЭ невозможно — дальше гардероба запускают исключительно по спискам


Самым популярным предметом по выбору вновь стало обществознание — его захотели сдать 8740 школьников Новосибирской области, а это 56% от всех участников ЕГЭ. 


Министр образования НСО Сергей Федорчук просит школьников не рисковать и не брать с собой смартфоны — если ученика поймают с телефоном, его выгонят с экзамена
Министр образования НСО Сергей Федорчук просит школьников не рисковать и не брать с собой смартфоны — если ученика поймают с телефоном, его выгонят с экзамена


Шансов списать у нынешних школьников всё меньше и меньше. В этом году за экзаменами наблюдают по веб-камерами в прямом эфире — трансляцию могут посмотреть члены комиссии из любого другого города.


«У нас открыто 85 пунктов проведения экзаменов, открыты также пункты проведения экзаменов в местах лишениях свободы для ребят, которые там обучаются, на дому и в больницах — всего 108 пунктов. В этом году мы проводим государственную итоговую аттестацию со стопроцентным видеонаблюдением — на всех пунктах проведения экзаменов, стационарных, стоит видеонаблюдение. В этом году мы полностью печатаем КИМы (контрольно-измерительные материалы), а также отправляем итоговые работы ребят в РИЦ в стопроцентном объёме», — рассказал Сергей Федорчук.


Охранники тщательно проверяют школьников. С собой нельзя брать ни сумки, ни пенала, только паспорт, ручку и бутылку воды
Охранники тщательно проверяют школьников. С собой нельзя брать ни сумки, ни пенала, только паспорт, ручку и бутылку воды


Наказание для тех, кто попался с телефоном, обещают самое строгое — если комиссия увидит на записи, что ученик пользовался мобильным, то вуз вправе отчислить нарушителя.


«[В прошлом году было] 8 нарушений, 8 удалённых ребят за шпаргалки и телефоны. Это не много и не мало, здесь очень трудно оценивать. Мы стремимся к тому, чтобы их не было. Чаще всего стремимся не чтобы выглядеть, что у нас нет таких нарушений, а чтобы дети не страдали. Вы как раз знаете, что здесь нововведение имеется: ребята, которые пострадали в этом контексте от решения ГЭК, могут сдавать экзамены только в следующем году. Ребёнок просто теряет год.<…> Лучше бы ребята вместе с родителями нас услышали и не использовали гаджеты, эту форму помощи себе, потому что чаще всего это становится заметно. Я вам больше скажу: если это выявляется через какое-то время по прошествии экзаменов, потом у этих ребят ликвидируются результаты их экзаменов, их даже могут отчислить из института, если это был профильный предмет в вуз», — добавил министр.


В день сдачи ЕГЭ в школах опечатывают все аудитории, кроме тех, где проводят экзамены 
В день сдачи ЕГЭ в школах опечатывают все аудитории, кроме тех, где проводят экзамены 


Кажется, что даже на границе с Европой таможенники реже заглядывают в паспорт, чем учителя на ЕГЭ: документы у одиннадцатиклассников проверяют перед рамками металлоискателей и на входе в аудитории. Однако школьники внешне выглядят спокойнее и равнодушнее суетящихся членов комиссии — не торопясь они занимают заранее распределённые для них места и со скучающими лицами ждут, когда же всё-таки выдадут задания.


Аудитории во время ЕГЭ никогда не бывают заполнены — в одном классе сегодня было по 3–6 человек
Аудитории во время ЕГЭ никогда не бывают заполнены — в одном классе сегодня было по 3–6 человек


Последние полчаса перед экзаменом кажутся вечными. одиннадцатиклассников уже запустили в незнакомые аудитории чужой школы, рассадили строго по спискам, и подростки тоскливо разглядывают друг друга, от скуки мучая учителей неловкими вопросами — а что будет, если поймают со шпаргалками? А как накажут учителя, если он подскажет?


Конверты с заданиями остались уже в прошлом — сейчас задание печатают прямо в классе
Конверты с заданиями остались уже в прошлом — сейчас задание печатают прямо в классе


Результаты экзаменов придётся подождать — их огласят только 11 июня
Результаты экзаменов придётся подождать — их огласят только 11 июня


Чтобы подать документы в вуз, выпускникам нужно набрать хотя бы 32 балла по литературе и 40 баллов по географии. Однако некоторые вузы сами могут установить минимальное количество баллов для абитуриентов — например, НГУ требует от абитуриентов отделения филологии не менее 60 баллов по литературе.


Сдавать ЕГЭ в своей школе запрещено — одиннадцатиклассников распределяют по соседним учебным заведениям, чтобы учителя не пытались помочь детям
Сдавать ЕГЭ в своей школе запрещено — одиннадцатиклассников распределяют по соседним учебным заведениям, чтобы учителя не пытались помочь детям


В среду, 29 мая, школьники напишут первый обязательный экзамен — математику, а через неделю, 3 июня, им предстоит сдать русский язык, — от этих двух экзаменов зависит, получит ли одиннадцатиклассник аттестат или нет.

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