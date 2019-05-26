«Угонят — не угонят?»: как вскрыть машину при помощи надувной подушки

Сегодня в проекте «Угонят — не угонят?» кроссовер Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска, в защиту которого его владелец Виталий вложил 35 000 рублей. На эти деньги он поставил диалоговую сигнализацию Starline A93, иммобилайзер Starline и электромеханический замок капота с защитой от спиливания и отжимания капота. Поможет ли этот набор спасти машину от угона, выясним с экспертами установочной компании «Цезарь Сателлит».













Сигнализация Starline A93 в машине Виталия больше выполняет сервисные функции: открывает/закрывает, оповещает о тревоге, запускает двигатель для дистанционного прогрева.













Нейтрализовать сигнализацию у нас не составило особого труда: быстро разбирается приборный щиток «Гранд Витары» — блок ожидаемо установлен за щитком. Здесь не надо ничего прозванивать, подавать управляющий минусовой сигнал — контакты блока «нормально замкнутые», поэтому просто отсоединяем фишку питания.













Перед этим, конечно, надо озаботиться глушением сигнала от сигнализации, чтобы владелец ничего не узнал. А вот сирена под капотом какое-то время будет шуметь, пока угонщик не обесточит главный блок сигнализации. Вырвать сирену он не сможет — капот-то заблокирован.













В машине установлен штатный иммобилайзер, но такие преграды угонщики давно научились обходить при наличии соответствующего оборудования. «Родной иммобилайзер — легко сканером через диагностический разъем прописывается ключ, ваши ключи стираются. Дальше угонщик заводит машину, вроде радости много. Поехал — но недалеко. Соответственно метка еще охраняет», — объясняет Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса.













Это срабатывает дополнительный иммобилайзер — реле-блокировка Starline. Реле установщики тщательно спрятали где-то под капотом — при первичном осмотре никаких следов разрыва электрических цепей мы не видим. Реле разрывает цепь питания блока управления двигателем (ЭБУ) — автомобиль глохнет через несколько секунд после начала движения.













Чтобы вор не смог даже попытаться найти это реле, капот автомобиля надежно заблокировали. Замок капота срабатывает от электронной метки, которая всегда при владельце. На внутренней поверхности капота установлены шипы, которые помешают отжать капот при помощи надувной резиновой подушки, которую просовывают в щель и накачивают — есть и такой метод.













Штырь блокиратора защищен от спиливания свободно крутящейся втулкой — если в ту же щель просунут лезвие пилы, оно будет скользить по втулке. Наконец, у замка капота нет аварийного тросика открывания — это окончательно лишает угонщика возможности попасть в моторный отсек.













Впрочем, взломать капот теоретически можно — буквально варварски, при помощи лома — но это шум, пыль и лишние затраты времени. Вряд ли на такое пойдут профессиональные воры.













Даже после вандального взлома капота нет никаких гарантий успешного угона, поскольку реле блокировки Starline еще надо найти. «Можно дать оценку 4,5 балла. Половину балла мы заберем за то, что хозяин не сможет вернуть автомобиль, если его увезут на эвакуаторе, — маяка нет. Цена машины до миллиона рублей, здесь вложено по стоимости 35 тысяч, это очень достойная защита для данного автомобиля. Время угона, если мы все-таки будем все разбирать, искать, — минут 15», — заключает Алексей Щерба.













Увеличить степень защиты до 5 баллов, по мнению экспертов, можно установкой маяка, который подаст сигнал после угона и поможет вернуть автомобиль. Стоимость такого оборудования — 5–15 тысяч рублей в зависимости от производителя и установочного центра.





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Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

