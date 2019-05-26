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Культура
Фоторепортаж

Кукольный карнавал: 10 ярких фотографий с театрального шествия

В фестивале участвуют 16 коллективов из кукольных театров разных стран

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Это первый подобный фестиваль в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов

I Международный фестиваль театров кукол «Перекрёсток» открылся театральным шествием от Новосибирского краеведческого музея до Новосибирского областного театра кукол.

Фестиваль будет проходить с 26 мая по 1 июня: 16 коллективов из России, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции, Болгарии покажут кукольные спектакли различных форматов: теневой театр, спектакль в стиле рок-н-ролл, спектакль-трансформер, который можно изменить под разную аудиторию — для детей и взрослых.

Angelesdetrapo из Испании

Фото: Густаво Зырянов

Участники шествия были сами переодеты в костюмы и держали кукол в руках

Фото: Густаво Зырянов

Руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова тоже приняла участие в шествии

Фото: Густаво Зырянов

Ради шествия перекрыли улицу Ленина

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня в течение дня на четырёх разных площадках показывают 14 спектаклей в рамках фестиваля

Фото: Густаво Зырянов

Приближение участников шествия было слышно заранее — их прогулка сопровождалась громкой музыкой

Фото: Густаво Зырянов

Сопровождал театральную колонну Новосибирский городской духовой оркестр под руководством Игоря Зугрова

Фото: Густаво Зырянов

В течение всего фестиваля будет работать жюри и оценивать участников

Фото: Густаво Зырянов

Закроется фестиваль большой праздничной программой на набережной 1 июня 

Фото: Густаво Зырянов

1 мая НГС опубликовал лучшие фотографии с «Монстрации» 2019 года.

Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова

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Мария Тищенко

ТЕГИ

театральное шествиеНовосибирский областной театр куколкультура

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КОММЕНТАРИИ (5)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
26 мая 2019 в 17:00

Тут в комментариях тоже спектакли устраивают, и куклы есть. Кукловоды, конечно, тоже.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
26 мая 2019 в 17:05

Терешкова самая красивая.

Андрей
26 мая 2019 в 17:28

Что бы полезное для города сделали! Деревья сажайте, бабушкам покупки оплатите на кассе, хоть что-нибудь!