Кукольный карнавал: 10 ярких фотографий с театрального шествия

29 марта 2019

Новая рубрика на НГС

Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!