Кукольный карнавал: 10 ярких фотографий с театрального шествия

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В фестивале участвуют 16 коллективов из кукольных театров разных стран
Это первый подобный фестиваль в Новосибирске
I Международный фестиваль театров кукол «Перекрёсток» открылся театральным шествием от Новосибирского краеведческого музея до Новосибирского областного театра кукол.
Фестиваль будет проходить с 26 мая по 1 июня: 16 коллективов из России, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции, Болгарии покажут кукольные спектакли различных форматов: теневой театр, спектакль в стиле рок-н-ролл, спектакль-трансформер, который можно изменить под разную аудиторию — для детей и взрослых.
1 мая НГС опубликовал лучшие фотографии с «Монстрации» 2019 года.
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова
Тут в комментариях тоже спектакли устраивают, и куклы есть. Кукловоды, конечно, тоже.