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«Это не жизнь, а мучение»: топ-менеджер западной компании потерял всё и стал инвалидом

Он лишился жены, машины, денег, дома и оказался в инвалидной коляске — запертый в чужом жилье

Замглавы западной компании Андрей Шашлюк потерял всё почти в один момент после того, как у него обнаружили коксартроз 
Замглавы западной компании Андрей Шашлюк потерял всё почти в один момент после того, как у него обнаружили коксартроз 

Андрей Шашлюк работал одним из заместителей главы новосибирского отделения российско-немецкой компании «Хенкель». Как сам говорит, в жизни было всё: хорошая зарплата, два дома, машины, жена, два сына. Но в 2013 году у мужчины обнаружили заболевание, которое потребовало хирургического вмешательства. После операции размеренная жизнь Андрея Шашлюка закончилась: жена ушла, младший сын увлекся наркотиками, имущество пришлось распродать, дом сгорел, а сам Андрей оказался в инвалидной коляске в муниципальном общежитии. Корреспондент НГС повстречался с Шашлюком и узнал его трагическую историю.


Жизнь 55-летнего Андрея Шашлюка — в прошлом одного из заместителей главы новосибирского отделения российско-немецкой компании «Хенкель», резко изменилась после 2013 года. Шесть лет назад у мужчины обнаружили коксартроз — заболевание тазобедренного сустава, когда разрушаются межсуставные хрящи и становится больно ходить. Первая операция прошла неудачно, но это стало понятно позже — когда появилось воспаление. Боролись с последствиями уже другие врачи, но так ничего и не исправили, несмотря на 16 операций в разных клиниках. Сегодня о врачебной ошибке Шашлюк вспоминает уже без эмоций.


«Они (врачи. — Прим. ред.) начали вынимать сустав у меня, а он не вынимается. Начали молотком вынимать и по кости ударили. И сбили с кости оболочку. <…> И пошло загноение… <…> А сейчас никто не хочет мне делать операцию — чужие косяки исправлять. А того врача, который делал мне [первую] операцию, уволили через 2 месяца, потому что он не только мне это сделал, а и многим людям. <…> А заведующий клиникой сказал: 


«Андрей, тебе просто не повезло, и всё. <…> Ты теперь ничего не докажешь, потому что при выписке у тебя всё нормально стоит», — вспоминает мужчина.


В феврале 2014 года Андрея Шашлюка бросила жена — она уехала в другой город. Вместе с ней уехал младший сын Сергей. Жена, заметил мужчина, не захотела жить с инвалидом, который остался без работы и с пенсией размером в 11 000 рублей. В итоге Шашлюк продал один из двух домов, машину и отдал часть денег бывшей супруге. Только вот судьба у бросивших его родственников, говорит мужчина, тоже не сложилась: бывшая жена запила, а сын Сергей попался с наркотиками.


В октябре 2018 года дом Шашлюка сгорел — соседи неудачно растопили баню
В октябре 2018 года дом Шашлюка сгорел — соседи неудачно растопили баню


В октябре 2018 года к Шашлюку пришла очередная беда. Говорит, соседи топили баню и случился пожар. Выгорело несколько домов. Дом самого Шашлюка сгорел только наполовину — второй этаж, но жить там невозможно. Чуть позже дом ещё и обворовали. Так мужчина, передвигающийся в основном на инвалидной коляске, оказался в семиметровой комнате на 2-м этаже муниципального общежития. Выбраться в туалет и душ человеку, который почти не ходит, — сложный квест: туалет общий на весь этаж, а душ — в подвале.


«Александру Шашлюку предлагалось несколько вариантов комнат в общежитии по улице Ленина, 90, а именно: две комнаты на первом этаже № 110 (15,6 кв. м) и № 112 (15,7 кв. м), комната № 309 (16,2 кв. м) на третьем этаже. Выбрал Шашлюк А. В. комнату № 222 (7,2 кв. м.) на втором этаже», — ответили в мэрии на запрос корреспондента НГС.


Инвалид объясняет: выбирал он комнату вместе с соцработниками, которые сами отметили, что комнаты на первом этаже общежития были непригодны для проживания.


«Я ведь не знаю, чего мне положено. Откуда? А тут мне говорят, что раз в квартал мне должны приносить поесть что-то от государства. Ну да, приносили один раз в феврале, и всё, — разводит руками Шашлюк и перечисляет свой рацион: — Лапша, гречка, крупы… Больше ничего и не ем. Хранить же негде: холодильника в комнате нет. Иногда хочется такого чего-нибудь поесть: например, смотришь телевизор, а там шашлыки показывают... Ой, думаю, это всё в прошлом у меня, это всё было. Правда, всё же было: и машины были, и квартира, и дом, и жена была… Как-будто языком всё смело. Всё продал. Мне многие говорят, мол, съезди к бабушке-[знахарке]. А я сам знаю, что это жена наколдовала, больше некому. Потому что она была такая завистливая».


Сейчас инвалид живёт в маленькой комнате на 2-м этаже муниципального общежития 
Сейчас инвалид живёт в маленькой комнате на 2-м этаже муниципального общежития 


Со старшим сыном Денисом отношения у Андрея Шашлюка вроде бы нормальные, но видятся они редко. Отец пытается объяснить отсутствие сына: работает тот много и живёт с семьёй далеко — в районе «Ленты» на Большевистской.


«Сноха сказала мне сразу: "У вас проблемы свои, у нас — свои. У нас — трое ребятишек, нам их надо кормить, на ноги подымать. А он (сын Денис. — Прим. ред.) работает один". Нет, он приезжает раз в месяц, я с ними и общаюсь. А так говорит, мол, папа, я утром выезжаю на работу часов в семь, а приезжаю в десять. Когда, мол, мне ездить [к тебе]? Вот и всё», — вздыхает Шашлюк.


Перебирая пачку отписок из разных инстанций, Андрей показывает письмо уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалобаевой. Говорит, надеялся на неё, но получил ответ, что помогать ему не будут: всё в порядке.


А у Андрея Шашлюка много что не в порядке. Например, Железнодорожный суд уже три заседания не может выписать из сгоревшего дома сына Сергея, который много лет живёт в другом городе и разбираться с проблемами отца не настроен. А без этого погорелец не может получить компенсацию за утраченное жильё: чуть больше 100 тысяч. Хотя на восстановление дома, узнал Шашлюк, требуется в 5 раз больше. Если на четвёртом заседании суда блудного сына опять не выпишут, инвалид не успеет получить компенсацию вовсе: выйдет срок.


Из всех развлечений, замечает Андрей Шашлюк, у него только телевизор, сигареты и кофе
Из всех развлечений, замечает Андрей Шашлюк, у него только телевизор, сигареты и кофе


Вторая большая проблема Андрея Шашлюка — лечение. Ему уже давно надо делать очередную операцию, но никто из врачей разных новосибирских клиник не хочет за это браться бесплатно. Платно — пожалуйста: 250 тысяч рублей, и прооперируют тут же. Но накопленные когда-то деньги почти все израсходованы: ежемесячно на лекарства мужчина тратит около 25 тысяч рублей, в то время как получает сейчас всего 15 тысяч. Без операции он может совсем потерять возможность двигаться.


В какой-то момент он замолкает и неподвижно смотрит в одну точку. «Мне тут один врач честно сказал: "Андрей, ты бы пришёл в минздрав, послал бы всех, лёг там у порога и лежал бы, пока тобой не займутся". <…> Понимаете, я такой человек, мне просто стыдно обращаться и просить помощь. <…> Честно говоря, это не жизнь, а мучение», — выдыхает 55-летний мужчина и стыдливо пытается смахнуть набежавшие слёзы.


В какой-то момент 55-летний мужчина, старающийся во время разговора держаться бодро, не выдерживает и стыдливо смахивает слёзы
В какой-то момент 55-летний мужчина, старающийся во время разговора держаться бодро, не выдерживает и стыдливо смахивает слёзы


Журналисты НГС попросили минздрав области рассказать, могут ли там чем-то помочь Андрею Шашлюку. В официальном ответе на запрос редакции в ведомстве заявили: «Запланировано дополнительное обследование по направлению поликлиники № 20 с рекомендацией НИИТО для решения вопроса о направлении пациента в федеральный центр города Курган для лечения. В настоящий момент пациент получает необходимую поддерживающую терапию», — заявили в минздраве и добавили, что лечение будет бесплатным.


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