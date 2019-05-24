Рыдают все: как в Новосибирске отмечали последние звонки

Школьники, которые разбрелись по набережной, плясали Skibidi и пели под гитару — в фоторепортаже НГС

Последний звонок в этом году прозвенел для более 8200 школьников Новосибирска





Для тысяч школьников по всей стране сегодня прозвенели последние звонки — почти взрослые, но всё ещё такие беззаботные одиннадцатиклассники прощались с детством и гуляли вовсю с лентами и бантами. В этом году в Новосибирске 11 классов закончили 8219 подростков, впереди у них ЕГЭ и поступление в университеты, а пока, в последний вечер детства, они пели и танцевали на Михайловской набережной, смеялись и были просто счастливы. Самые радостные и дружные выпускники — в репортаже НГС.





Десятки классов собрались на набережной, чтобы отметить окончание школы





Отремонтированная Михайловская набережная стала центром гуляний выпускников — здесь ученики всех школ города катаются на аттракционах, гуляют и просто греются на солнышке, обсуждая, кто куда собирается поступать.







Школьники смеялись и визжали от страха на аттракционах





Многие выпускники прокатились на экстремальных аттракционах. Когда ещё рисковать, если не в юности?





Последние звонки в новосибирских школах в этом городу растянулись на 3 дня — с 23 по 25 мая





Одиннадцатиклассникам уже есть или вот-вот исполнится 18 лет, но многие школьники в душе ещё совсем дети — с радостью бегут из школы с друзьями на карусели, скупают сладкую вату.





Сцена на Михайловской набережной как нельзя кстати — любой школьник хотя бы на минуту может почувствовать себя суперзвездой





Танцевали под хит Little Big — Skibidi





Выпускники гимназии № 17 однозначно стали звёздами Михайловской набережной — ребята пришли всем классом и устроили танцевальный флэшмоб.







Выпускников гимназии № 17 смело можно считать самыми дружными





Не обошлось и без школьных вальсов





Чего только не сделаешь ради классной фотки





Даже мальчишки не скрывают, что расчувствовались на торжественной линейке в школе





Выпускники гимназии № 11 рассказали, что их торжественная линейка прошла очень душевно — плакали не только родители и учителя, но и сами школьники





«У нас Даша читала стихотворение и заплакала — а за ней весь зал! Плакали все!» — наперебой рассказывают выпускники.





«Сплин» до сих пор в хитах у подростков





Эти ребята закончили только 9-й класс — часть из них уйдёт в колледжи и техникумы, поэтому они устроили вечер песен под гитару.





«Грустно. Все плакали, так жалко стало. Знаете, пусть наш класс не самый дружный был, но мы так друг к другу привыкли. Жалко, что кто-то уходит», — говорят школьники.





Нынешние одиннадцатиклассники никогда и не ходили в фартуках. Но надевать их на последний звонок стало традицией. Некоторые решили её переосмыслить





В женской колонии ИК-9 тоже сегодня прозвенел последний звонок





Последний звонок прозвенел не только для обычных школьников. Сегодня торжественная линейка прошла и в женской колонии ИК-9 — десятки осужденных женщин наконец-то закончили школу.





Местами заключённые были даже более взволнованны происходящим, чем обычные школьники, — для многих это шанс исправить свою жизнь





Осужденные с трудом сдерживали слёзы радости на линейке





Последний вечер детства — и вперёд, во взрослую жизнь





Для многих школьников это последний беззаботный вечер — уже в понедельник, 27 мая, начнутся выпускные экзамены и настоящая взрослая жизнь.