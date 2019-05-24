Рыдают все: как в Новосибирске отмечали последние звонки
Школьники, которые разбрелись по набережной, плясали Skibidi и пели под гитару — в фоторепортаже НГС
Для тысяч школьников по всей стране сегодня прозвенели последние звонки — почти взрослые, но всё ещё такие беззаботные одиннадцатиклассники прощались с детством и гуляли вовсю с лентами и бантами. В этом году в Новосибирске 11 классов закончили 8219 подростков, впереди у них ЕГЭ и поступление в университеты, а пока, в последний вечер детства, они пели и танцевали на Михайловской набережной, смеялись и были просто счастливы. Самые радостные и дружные выпускники — в репортаже НГС.
Отремонтированная Михайловская набережная стала центром гуляний выпускников — здесь ученики всех школ города катаются на аттракционах, гуляют и просто греются на солнышке, обсуждая, кто куда собирается поступать.
Многие выпускники прокатились на экстремальных аттракционах. Когда ещё рисковать, если не в юности?
Одиннадцатиклассникам уже есть или вот-вот исполнится 18 лет, но многие школьники в душе ещё совсем дети — с радостью бегут из школы с друзьями на карусели, скупают сладкую вату.
Выпускники гимназии
«У нас Даша читала стихотворение и заплакала — а за ней весь зал! Плакали все!» — наперебой рассказывают выпускники.
Эти ребята закончили только 9-й класс — часть из них уйдёт в колледжи и техникумы, поэтому они устроили вечер песен под гитару.
«Грустно. Все плакали, так жалко стало. Знаете, пусть наш класс не самый дружный был, но мы так друг к другу привыкли. Жалко, что кто-то уходит», — говорят школьники.
Последний звонок прозвенел не только для обычных школьников. Сегодня торжественная линейка прошла и в женской колонии ИК-9 — десятки осужденных женщин наконец-то закончили школу.
Для многих школьников это последний беззаботный вечер — уже в понедельник, 27 мая, начнутся выпускные экзамены и настоящая взрослая жизнь.