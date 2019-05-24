фоторепортаж

Рыдают все: как в Новосибирске отмечали последние звонки

Школьники, которые разбрелись по набережной, плясали Skibidi и пели под гитару — в фоторепортаже НГС

Последний звонок в этом году прозвенел для более 8200 школьников Новосибирска
Последний звонок в этом году прозвенел для более 8200 школьников Новосибирска


Для тысяч школьников по всей стране сегодня прозвенели последние звонки — почти взрослые, но всё ещё такие беззаботные одиннадцатиклассники прощались с детством и гуляли вовсю с лентами и бантами. В этом году в Новосибирске 11 классов закончили 8219 подростков, впереди у них ЕГЭ и поступление в университеты, а пока, в последний вечер детства, они пели и танцевали на Михайловской набережной, смеялись и были просто счастливы. Самые радостные и дружные выпускники — в репортаже НГС.


Десятки классов собрались на набережной, чтобы отметить окончание школы
Десятки классов собрались на набережной, чтобы отметить окончание школы


Отремонтированная Михайловская набережная стала центром гуляний выпускников — здесь ученики всех школ города катаются на аттракционах, гуляют и просто греются на солнышке, обсуждая, кто куда собирается поступать.


Школьники смеялись и визжали от страха на аттракционах
Школьники смеялись и визжали от страха на аттракционах


Многие выпускники прокатились на экстремальных аттракционах. Когда ещё рисковать, если не в юности?


Последние звонки в новосибирских школах в этом городу растянулись на 3 дня — с 23 по 25 мая
Последние звонки в новосибирских школах в этом городу растянулись на 3 дня — с 23 по 25 мая


Одиннадцатиклассникам уже есть или вот-вот исполнится 18 лет, но многие школьники в душе ещё совсем дети — с радостью бегут из школы с друзьями на карусели, скупают сладкую вату.


Сцена на Михайловской набережной как нельзя кстати — любой школьник хотя бы на минуту может почувствовать себя суперзвездой
Сцена на Михайловской набережной как нельзя кстати — любой школьник хотя бы на минуту может почувствовать себя суперзвездой


Танцевали под хит Little Big — Skibidi
Танцевали под хит Little Big — Skibidi


Выпускники гимназии № 17 однозначно стали звёздами Михайловской набережной — ребята пришли всем классом и устроили танцевальный флэшмоб. 


Выпускников гимназии № 17 смело можно считать самыми дружными
Выпускников гимназии № 17 смело можно считать самыми дружными


Не обошлось и без школьных вальсов
Не обошлось и без школьных вальсов


Чего только не сделаешь ради классной фотки 
Чего только не сделаешь ради классной фотки 


Даже мальчишки не скрывают, что расчувствовались на торжественной линейке в школе
Даже мальчишки не скрывают, что расчувствовались на торжественной линейке в школе


Выпускники гимназии № 11 рассказали, что их торжественная линейка прошла очень душевно — плакали не только родители и учителя, но и сами школьники
Выпускники гимназии № 11 рассказали, что их торжественная линейка прошла очень душевно — плакали не только родители и учителя, но и сами школьники


«У нас Даша читала стихотворение и заплакала — а за ней весь зал! Плакали все!» — наперебой рассказывают выпускники.


«Сплин» до сих пор в хитах у подростков
«Сплин» до сих пор в хитах у подростков


Эти ребята закончили только 9-й класс — часть из них уйдёт в колледжи и техникумы, поэтому они устроили вечер песен под гитару.


«Грустно. Все плакали, так жалко стало. Знаете, пусть наш класс не самый дружный был, но мы так друг к другу привыкли. Жалко, что кто-то уходит», — говорят школьники.


Нынешние одиннадцатиклассники никогда и не ходили в фартуках. Но надевать их на последний звонок стало традицией. Некоторые решили её переосмыслить
Нынешние одиннадцатиклассники никогда и не ходили в фартуках. Но надевать их на последний звонок стало традицией. Некоторые решили её переосмыслить


В женской колонии ИК-9 тоже сегодня прозвенел последний звонок
В женской колонии ИК-9 тоже сегодня прозвенел последний звонок


Последний звонок прозвенел не только для обычных школьников. Сегодня торжественная линейка прошла и в женской колонии ИК-9 — десятки осужденных женщин наконец-то закончили школу.


Местами заключённые были даже более взволнованны происходящим, чем обычные школьники, — для многих это шанс исправить свою жизнь
Местами заключённые были даже более взволнованны происходящим, чем обычные школьники, — для многих это шанс исправить свою жизнь


Осужденные с трудом сдерживали слёзы радости на линейке
Осужденные с трудом сдерживали слёзы радости на линейке


Последний вечер детства — и вперёд, во взрослую жизнь
Последний вечер детства — и вперёд, во взрослую жизнь


Для многих школьников это последний беззаботный вечер — уже в понедельник, 27 мая, начнутся выпускные экзамены и настоящая взрослая жизнь.

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