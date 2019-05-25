«Мы строим город, в котором хочется жить»

Жилой комплекс «Фламинго»





НГС опубликовал список из 100 компаний Новосибирска, которые, по мнению горожан, претендуют на звание лучших. В каждой из номинаций выбрано по 10 претендентов на победу. Журналист НГС.БИЗНЕС спросил у руководителей компаний, которые вошли в десятку жилых комплексов года, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов. И узнал, как они создают облик города, какими технологиями пользуются, как ценят клиентов и почему к ним возвращаются.







Михаил Постников, директор СК «ВИРА-Строй» (жилой комплекс «Матрёшкин двор»):







В «Матрёшкином дворе» построено 22 дома





«Застройщики — это те, кто создаёт облик города. Каждый проект, который мы строим, имеет свою концепцию. Мы никогда не забываем, что дом — это не квадратные метры, бетон и кирпич, это место, где создаются семьи и растут дети. Что касается жилого комплекса "Матрёшкин двор", здесь можно увидеть историю нашей компании. За шесть лет на территории более 16 гектаров было построено шесть кварталов (22 дома), ведётся строительство ещё двух.







Наша цель — создавать комфортное жильё, доступное для покупателей. При этом не забывать о социальной ответственности. Покупатель — это лучший эксперт и лучший советчик, а его признание — высшая похвала».







Олег Зотов, директор отдела маркетинга и продаж — дом комфорткласса «Марсель»:







Создатели «Марселя» придерживаются принципа работы «как для себя»





«Изначально подход к проекту "Марсель" основывался на создании комфортных условий для разных по возрасту и доходам групп людей, объединяемых идеей просторного современного жилья. По мере развития проекта появились реальные потребители — покупатели и будущие жильцы, которые оценивали то, что делалось, и то, что планировалось, и словами, и рублём.







Конечно же, мы коммерческая организация, и наша основная цель — извлечение прибыли. Вместе с тем мы осознаём, что результатом нашей деятельности и наших взаимоотношений с клиентом будет важная часть их жизни. Фактически мы создаём условия жизни для наших клиентов.







Во-первых, мы очень довольны, что такие клиенты у нас на самом деле есть. Нам, как и всем, приятно слышать слова благодарности от клиентов. Это даёт и чувство удовлетворения, и даже ощущение гордости за свою работу. Но не меньшей ценностью обладает и конструктивная критика от таких клиентов — мы стараемся прислушиваться, "переваривать" и по возможности учитывать все замечания. Ну а во-вторых, благодарные клиенты возвращаются — покупают себе более дорогие квартиры, перевозят своих родителей или детей, рекомендуют нашу компанию своим друзьям. Количество таких благодарных клиентов постоянно растёт. Надеемся, это и есть оценка результатов нашей работы».







Эдуард Ляхов, директор по продажам ГК «КПД-Газстрой» (жилой микрорайон «Чистая Слобода»):







В «Чистой Слободе» — 25 тысяч жителей





«В первую очередь мы учитываем растущие потребности наших жителей и покупателей квартир в "Чистой Слободе", они и есть наш главный ориентир в работе компании. Ведь наш микрорайон — это большая и действительно дружная семья. И мы стараемся сделать жизнь каждого жителя уютной и комфортной для проживания.







Основная наша цель — активное развитие любимого города, улучшение качества жизни горожан. Наша компания работает над проектом "Чистая Слобода", продумывая и развивая все сферы жизни новосибирцев.







Уже 25 тысяч жителей называют "Чистую Слободу" своим домом. Это и есть главное признание для нас. Часто микрорайон становится некой поворотной точкой в жизни наших покупателей. Каждый день сюда переезжают новые жители, и у каждого из них есть своя история, которая началась именно с момента покупки квартиры здесь. Это самая лучшая мотивация для нас, чтобы продолжать развивать наш большой и уютный микрорайон, который является одним из крупнейших в городе».







Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи»:







Главная цель ГК «Стрижи» — самореализация





«Мы равняемся на мечту о потребителях. Главная цель — самореализация. Признание благодарных клиентов даёт нам надежду на то, что мы идём путём к самореализации».







Владислав Бурмистров, исполнительный директор ООО «Аква Сити» (город-парк «Ясный берег»):







Создатели города-парка «Ясный берег» хотят развивать архитектуру Новосибирска





«Мы чутко следим за трендами и выбираем те, которые окажутся действительно полезны для наших жителей. Мы не просто отслеживаем и анализируем новые технологичные решения в строительстве, следим за тенденциями в благоустройстве и озеленении — в России в целом, в столицах, в Европе. На основе этих трендов мы создаём новые решения, адаптированные к уникальной среде нашего города-парка.







Ни один бизнесмен не станет отрицать, что цель его бизнеса — это получение прибыли. Но для нас искренне важно и кое-что другое: мы хотим развивать архитектуру Новосибирска, менять облик города, создавать новую жилую среду для развития новосибирцев.







Наши клиенты — это не просто люди, которым мы продали квартиры и больше их не увидим. У нас с ними всё по-другому! Это, можно сказать, наши соседи, ведь все мы — часть города-парка, вместе сохраняем и приумножаем его достоинства. А жители ощущают себя частью большого проекта, знакового для всего Новосибирска, — и в нашей с ними командной работе рождаются новые крутые решения».







Пресс-служба застройщика «Брусника. Сибакадемстрой» (микрорайон «Европейский Берег»):







В «Бруснике» рады, что попали в шорт-лист премии





«Микрорайон "Европейский Берег" является одним из знаковых и особенных объектов. Нам, безусловно, импонирует то, что проект уже не в первый раз номинирован на звание одного из лучших микрорайонов в Новосибирске и попал в список 100 номинантов "Народной премии НГС". В 2016 году он уже получал звание лучшего реализованного проекта комплексного освоения территорий по версии Минстроя РФ, в 2017 году победил в номинации "Инновации в девелоперском продукте. Общественные территории" на конкурсе GOOD INNOVATION. Спасибо всем жителям Новосибирска, которые голосовали за "Европейский Берег"».







Юлия Завьялова, заместитель генерального директора «Новосибирский квартала» (жилой комплекс «Фламинго», микрорайон «Краснообский»):







В «Новосибирском квартале» уверены, что строят город, в котором хочется жить





«Мы равняемся на лучших, которые зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Наша цель, наш лозунг — мы строим город, в котором хочется жить. Признание благодарных клиентов означает желание жить в наших микрорайонах, в наших квартирах».