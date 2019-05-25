«Куда ты рулишь?»: битва у ЦУМа — Mercedes таранит Lexus и Honda (видео)

«Хонда» и «Лексус» тронулись на зеленый, но тут подкрался «Мерседес», — кто виноват





Проект «Куда ты рулишь?» сегодня разбирает столкновение на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, где белый «Мерседес» пытался проскочить перекресток, но напоролся на автомобили с перпендикулярного направления. Почему «Хонда» и «Лексус» не дали водителю «Мерседеса» завершить проезд перекрестка и кто всё-таки виноват в этой аварии — подробнее в материале НГС.АВТО.





17 мая, перекресток Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова возле ЦУМа. Белый «Мерседес» движется по магистрали в сторону вокзала, с запозданием выскакивает на перекресток, когда для машин на Димитрова уже давно горит зеленый свет. Водитель «Лексуса» успевает проскочить перед «Мерседесом», а вот «Хонда» всё же врезается в немецкий автомобиль. Вся загвоздка тут в том, на какой свет проехал водитель «Мерседеса», на красный или на желтый. Смотрите видео, удар на 8-й секунде.









«Я думаю, скорее всего, уже красный горел. Он, видимо, не заметил или отвлекся на что-то. Куда он ехал? Там последний автомобиль, который поворачивал налево, до него секунды за 3–4, наверное, проехал. Эти уже машины поехали вперед по Димитрова, и он через 3–4 секунды только вылетает на перекресток — явно на красный ехал. Если автомобиль едет на красный, он в любом случае будет виновником ДТП. Если он едет на желтый или мигающий зеленый, тогда он прав. А здесь в принципе экспертным путем докажут, что он на красный ехал, соответственно он в любом случае виноват», — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.





Справка: Пункт 6.2 Правил дорожного движения. «КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение. Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала».







Именно пункт 6.2 будет применяться при разборе этого ДТП, если подтвердится проезд «Мерседеса» на красный свет. Как показывает практика, даже 100-процентный зеленый свет для вас и красный для перпендикулярного направления не гарантирует полной безопасности на перекрестке — какой-нибудь торопящийся водитель обязательно попытается проскочить в слепой надежде на удачу. Поэтому, выезжая на перекрестки в самом начале зеленой фазы, всё-таки нелишним будет посмотреть по сторонам и убедиться, не летит ли там очередной нарушитель.





Кто виноват?

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