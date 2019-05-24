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Алчные хрущи: в Новосибирске резко подорожало жильё эпохи вождей СССР

Жильцы старых домов рассказали, в чём секрет, — и назвали главные плюсы жизни в старом доме

Квартиры в «сталинках» долгое время были предметом зависти и вожделения
Квартиры в «сталинках» долгое время были предметом зависти и вожделения

Аналитики отметили необычный факт: за год рост цены предложения на дома советской постройки обогнал даже средний рост цен на готовое жильё в принципе. Причём, как ни странно, завышать цены начали продавцы не в центре города или у метро, а на окраинах: в Калининском районе, Кировском, Ленинском. Корреспондент НГС узнала у экспертов, насколько реален новый тренд, а жители советских кварталов рассказали, в чём прелесть жизни в домах, которые помнят Сталина и Хрущёва.


1 июля в силу вступят поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья, и ценники на новостройки, как и предрекали эксперты, поползли вверх. Уже готовое жильё, товар без риска, дорожает еще быстрее. По данным аналитиков N1.RU, даже обычно менее ликвидные квартиры в домах советской застройки за год существенно подорожали.


Например, средняя цена хрущёвки, самого массового жилья в Новосибирске, в предложении за год прибавила 15,5% — сейчас квадрат в таких домах стоит 64,7 тысячи рублей. «Сталинки» подорожали до 66,6 тысячи рублей за 1 кв. м, квартиры в «брежневках» — до 67,2 тысячи рублей, или на 13 и 14% соответственно.


— В прошлом году цены на советское жильё росли более сдержанно, а в этом они обогнали рост общей стоимости квадрата на вторичке, который за год составил 11,6%, — заметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


При этом, подчеркнули в компании, наибольший рост впервые пришёлся не на центр города (хотя здесь квартиры традиционно дороже), а на окраины. Так, наибольший рост цены на хрущёвки аналитики зафиксировали в Калининском и Ленинском районах, на «сталинки» — в Кировском районе.


«Сталинки» до эпохи нового массового строительства были жильём культовым. Эти квартиры хвалят и сейчас. Ирина Сойнова живёт в сталинском доме в районе площади Станиславского и признаётся, что купила эту квартиру вполне осознанно, хотя и не мечтала именно о таком жилье.


— Несмотря на то что цены растут, [на старые дома] они всё равно ниже, чем на аналогичные [варианты] в [новом] кирпичном доме, а «сталинка» — это кирпичный дом. Аналогичные квартиры, аналогичной площади в домах новой постройки и в таких местах в разы дороже. А раз уж эти дома простояли 50 лет и с ними ничего не случилось, думаю, следующие 50 они простоят без труда.


О советских дворах писали стихи, прозу и слагали легенды
О советских дворах писали стихи, прозу и слагали легенды

О дворах сталинских кварталов некоторые ещё вспоминают с неким пиететом: закрытые, зелёные, уютные. Ирина говорит, что не склонна романтизировать советское прошлое и его застройку, а состояние дворов в первую очередь зависит от жителей дома: если старшие по дому активные, то у подъезда хватает места и машинам, и детским площадкам, в подъездах чисто, а на окнах стоят цветы.


Зато, добавляет девушка, малонаселённость таких домов — явный плюс: почти всех соседей знаешь если не по именам, то хотя бы в лицо, и чувствуешь себя безопаснее.


— Мне ещё повезло попасть в дом, где уже третье поколение живёт, квартиры просто по наследству передаются. Достаточно много молодых, но живут они годами и десятилетиями. Для меня в этом есть и плюс — некая камерность дома, но есть и минус. Мой заезд туда, то, что я купила квартиру, мой капитальный ремонт со сносом стен — это был фурор, событие, люди обсуждали, — смеётся Ирина. — 


Очень долго весь подъезд подлавливал меня в момент, когда они поднимаются и я поднимаюсь в квартиру, и все ко мне заглядывали, посмотреть, что же там такое [происходит].


Ремонт в таких квартирах может отнять немало времени, сил и средств, но, говорит жительница хрущёвки в Заельцовском районе Марина, зато у тебя снаружи — толстые кирпичные стены, а стены внутри можно полностью снести и поставить заново так, как тебе нужно.


Марина тоже отметила камерность старых районов:


— Я раньше жила в девятиэтажной панельке в Академгородке — это давило. Ты выходишь, вокруг тебя такие же сплошные панельки, чувствуешь себя как в каменных джунглях. Когда ты живёшь в пятиэтажке и рядом несколько пятиэтажек, этого ощущения замкнутого пространства нет. Зелень как-то гораздо лучше вписывается, район кажется более зелёным, хотя, мне кажется, зелени примерно одинаково и там, и там.


Среди небольших домов даже зелень кажется гуще, признают жители хрущёвок
Среди небольших домов даже зелень кажется гуще, признают жители хрущёвок

Обычно в старых домах большая часть соседей — пожилые люди. 


Преимущество — это тишина и то, что если у подъезда есть клумба, она выглядит как клумба, поясняет Марина. 


Но недостаток тоже есть: например, однажды в доме был пожар, выгорела крыша, и пожилые соседки долго не соглашались проводить под крышей интернет-кабели — убедить их, что кабель сам по себе причиной пожара быть не может, было сложно.


Эксперты уверяют, что спроса на старое жильё в Новосибирске сегодня нет — большинство стремится купить квартиру в доме поновее.


— Если квартира рядом с метро — тогда она интересна, если в отдалении — говорят: нет, нам нужно свежее, не старше 2000 года. Такая массовая психология, люди хотят большие кухни, не хотят квартиру после кого-то, — говорит руководитель отдела продаж АН «Большой Город» Ольга Данаускас.


Руководитель офиса АН «Жилфонд» Елена Снаткина добавляет, что важную роль при выборе играет цена.


— Нет такого принципиального желания «Я хочу жить в доме старой постройки», на выбор жилья влияет бюджет. При прочих равных, если бы хватало денежных средств, люди выбрали бы квартиру в доме комфорт-класса, — считает эксперт.


Даже время популярности «сталинок» с их большими площадями, высокими потолками и толстыми стенами, прошло — что уж говорить о тесных хрущёвках. В спросе, который и так невелик, новосибирцы отдают предпочтение новым микрорайонам с парковками, современными детскими комплексами и велодорожками. Вот только занимают они на рынке сегодня в лучшем случае всего 10–15%.

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