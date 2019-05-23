«Тебе, дураку, даётся шанс что-то в жизни сделать»: рэпер решил жениться на маме мальчика-солнце

Он пишет песни про сына с синдромом Дауна — и резко отзывается о тех, кто троллит его в интернете

Диме 7 лет, его диагноз — синдром Дауна. На фото — с мамой Анастасией Накашидзе и отчимом Александром Винюковым





Два года назад риелтор Анастасия Накашидзе осталась практически одна с маленькими сыновьями Лёшей и Димой. Младшему ребёнку к тому же требуется много внимания — у него синдром Дауна. Сибирячка признаёт, что болезнь мальчика в какой-то степени стала поводом для развода с первым мужем. Но Анастасия не винит бывшего супруга — всё-таки он остаётся мальчикам родным отцом, хотя и общаются дети с ним очень редко. Тем более совсем скоро, 31 мая, Анастасия выходит замуж за музыканта-рэпера Александра Винюкова (творческий псевдоним Vill). Будущие молодожёны — 31-летние Анастасия и Александр — рассказали НГС, почему в России до сих пор странное отношение к «солнечным» людям и как вышло, что Дима стал источником вдохновения для сотен семей.







Популярность пришла к Анастасии Накашидзе и её сыну Диме после того, как её жених, рэпер Александр Vill Винюков, завёл канал «Солнечный Дима» на YouTube. Посмотрев ролики с мальчиком и папой-музыкантом, зритель не сразу поймёт, что это не родные папа и сын. Они даже чем-то похожи — мимикой, улыбкой, иногда выражением глаз. Но вообще-то 7-летний Дима — ребёнок от первого брака Анастасии, как и 10-летний Лёша.







Анастасия родом из Новокузнецка, там она долгое время работала риелтором и вышла замуж в первый раз.







«Старший Лёша — он обычный ребёнок. Дима — ему 7 лет, у него синдром Дауна. Вся беременность протекала отлично, хорошо, никаких претензий не было ко мне — не курила, не пила, вообще не пила, потому что грудью кормила первого ребёнка 2,5 года, и даже таблеток никаких не было.





В роддоме [собралась] куча врачей вокруг ребёнка, думаю — что-то не то. Спрашиваю: "Что случилось? Там вообще живой ребёнок, нет? Что происходит?". Все ходили с такими ужасными лицами, как будто правда я зверёнка родила. [Сказали в итоге]: "У вас синдром Дауна.





Такая вот особенность, что может вообще и не ходить и быть овощем", — и так далее, и тому подобное. Сунули мне кулёк в руки и ушли все.







Он — младший ребёнок Анастасии, старшему Лёше 10 лет (на момент съёмок он был у бабушки)





Как так взять и от своего ребёнка отказаться? Да, он чуть-чуть не такой. А если ребёнок здоровый родится, его укусит клещ — и что, отказываться? Или упадёт, ногу сломает. Всё что угодно может случиться. Какая разница-то?» — рассуждает сибирячка.







По её словам, врачи в новокузнецком роддоме так ей толком и не объяснили нюансы диагноза Димы — пришлось искать информацию в интернете.







По словам матери, ей предлагали отказаться от новорождённого мальчика ещё в роддоме





«Соответственно, [врачи] начали предлагать: "Может, вы оставите ребёнка?". Нет, говорю, я его не оставлю, я же его 9 месяцев носила, зачем я его буду оставлять? Как это вообще?! Когда я его взяла, невропатолог [тоже говорил]: "Нет, вы оставьте его лучше. Понимаете, ему будет 7 лет, 8, у вас будут проблемы по жизни, вас муж бросит, вы будете одна"», — рассказывает Анастасия Накашидзе.







Муж в момент родов был в командировке, а узнал о заболевании только через несколько дней, когда молодая мать уже выписалась из роддома. Анастасия признаётся, что сказать о синдроме супругу было очень трудно — перед тем как произнести название диагноза, она на полном серьёзе сказала мужу: «Если ты уйдёшь — я всё пойму». Но отец Димы воспринял информацию о болезни на удивление спокойно — во всяком случае сначала.







Сибирячка не сразу поняла, как ухаживать за ребёнком с особенностями в развитии, — помогла интуиция





Супруги Накашидзе всё-таки развелись. По мнению Анастасии, бывший муж не бросал семью — скорее «отношения не сложились». Но в какой-то момент беседы с НГС она признаёт, что, возможно, заболевание Димы повлияло на развод.







«И года полтора-два я одна жила с двумя детьми. Мне сложно было представить, кого я должна встретить, кого я могла бы подпустить к своей семье, много же всяких моментов… Повстречаться, пообщаться, где-то кофе попить — это нормально, но [не больше]», — считает Анастасия.







В конце декабря 2017 года ей пришло сообщение во «ВКонтакте» — молодой человек искал квартиру для сестры и попросил профессионального совета (Анастасия работала и с новосибирскими новостройками). Хотя спустя буквально три сообщения стало ясно, что поиск жилья стал лишь предлогом для Александра Винюкова, которого заинтересовала страница симпатичной девушки.







Два года Анастасия воспитывала детей практически одна — пока не встретила будущего мужа Александра





«Самое главное же — девушку заинтересовать. Вот напишешь: "Привет, ты красивая, давай встречаться". И что? Она многих таких отшивала. Через месяца полтора мы встретились в Новосибирске, через полгода я их уже сюда перевёз, потому что нечего делать там, в этом Кузбассе, — при всём уважении», — рассказывает Александр.







Он поясняет, что и сам жил в Новокузнецке, потом — в селе Новосибирской области, где у его родных было фермерское хозяйство. В 18 лет Винюков переехал в Новосибирск — здесь он плотно занимается и зарабатывает музыкой, выпускает рэп-альбомы под творческим псевдонимом Vill, записывает для коллег видео и аудио, а также руководит отделом интернет-доставки в сети «Леруа Мерлен».







Ей было трудно сказать и первому, и второму мужу о диагнозе младшего сына, но мужчины восприняли новость спокойно





По словам новосибирца, двое детей Анастасии, один из которых с синдромом Дауна, его совсем не испугали. Сам он женат ещё не был, и родных детей у Александра нет.







«Самый смешной был момент, что я это и так увидел (фотографии Димы в профиле девушки. — Прим. ред.), было же все во "ВКонтакте". И я всё думал — как и когда она это подаст. Потом сказал ей: "Да ладно, я давно уже знаю!".







Мужчины современные… Это мужчинки, скажем так. Даже у меня [знакомые] говорят: "Вот девушка с прицепом — да нафиг мне нужно, прицеп такой, багаж". Да блин, думаю, тебе, дураку, даётся возможность что-то для кого в жизни сделать, а не только для себя.





И если действительно хочется с человеком быть — не помешают ни дети, ни мужья бывшие», — признаётся музыкант.







Дима почти не говорит, но всё понимает





Конечно, Дима отличается от других детей — он отстаёт в развитии. Мальчик позже начал ходить и до сих пор почти не говорит, произносит только фрагменты слов. При этом он знает буквы и понемногу читает, только произношение даётся пока с трудом. Дима совсем не глупый, как пугали врачи, — он всё понимает и быстрее других осваивает, например, развивающие игры на планшете, рассказывает его мама.







В интернете, по её словам, до сих пор не так много информации о людях с синдромом Дауна, и поэтому в том числе у многих людей странные представления о «солнечном» диагнозе.







Полная версия песни, посвящённой Диме. Клипа на неё пока ещё нет





«[Когда я только родила, мне было страшно, естественно, страх неизвестности у всех присутствует. Когда уже всё подтвердилось [через генетический анализ], я пошла одна за этим анализом, а потом стояла плакала: "А что дальше-то делать?".





Понятно, что я его не брошу, но как это лечится? Но со временем я поняла как. Вот лежит он в кроватке, спит, — он не особо хотел шевелиться. Стоит приобнять — он уже живчик. Любовью лечить — единственным методом.







Сейчас многие пишут: "Вы нас вдохновляете, смотрим за вами, наблюдаем". И хочется сразу жить», — отмечает Анастасия.







Например, в развивающих играх мальчик преуспел даже больше, чем его старший брат





Благодаря каналу «Солнечный Дима» историю семьи рассказали крупные паблики во «ВКонтакте» — большинство комментариев были в поддержку сибиряков, хотя не обошлось и без критики и осуждения пользователей соцсети.







«Но очень приятно, что на каждый плохой [комментарий] было много людей, которые заступались: "Как таких земля носит, что желаете, чтобы таких не было, чтобы их изначально убивали и так далее". Под каждым комментарием плохим было 10 человек, которые заступались», — поясняет Александр Винюков.







Анастасия шутит — сын как сканер, сразу считывает, хороший человек перед ним или плохой





Семья старается не обращать внимания на троллей в интернете — ведь они своим примером помогают сотням людей, у которых тоже родились дети с особенностями развития. Некоторые даже спрашивают совета, оставить ли им в роддоме такого ребёнка.







Семья не обращает внимания на людей, которые пишут злые комментарии в интернете о детях с синдромом Дауна





«Я, конечно, не могу залезть в другие головы, каждый же сам решение принимает, но мне хочется сказать: "Люди, не оставляйте детей". Мне хочется, чтобы [все] видели, что это не так страшно, как кажется, жить можно вполне нормальной жизнью. И чем эта жизнь отличается от другой? Родители у вас будут старые — и что, вы за ними ухаживать не будете? Вы их оставите и бросите? И вообще, в Диме столько любви!» — уверяет мама мальчика.





Скоро, 31 мая, пара поженится — для свадьбы Анастасия выбрала платье необычного красного цвета





Через год после знакомства Александр сделал любимой предложение — и через неделю, 31 мая, пара поженится. Анастасия признаётся в любви будущему мужу постоянно, даже на своей странице во «ВКонтакте»:







«В июне я всё бросила и переехала к нему, о чём не жалею. Ты полюбил меня и моих детей, несмотря на то что Димка у нас особенный (синдром Дауна). Многие отцы уходят от таких детей, не говоря уже о чужих. Но ты родной, роднее родных, мне и детям».











НГС часто рассказывает о семьях, в которых воспитываются дети с особенностями развития и сложными заболеваниями.







В апреле корреспонденты побывали в доме матери-одиночки Аллы Комиссаровой — она одна воспитывает сына-инвалида, который только выглядит взрослым, и его брата. Для своих детей сибирячка самостоятельно построила дом.







Также НГС опубликовал историю девочки, которой запрещено жить в Новосибирске по медицинским показаниям. Её родные продают дом и бизнес, чтобы уехать к морю, так как из-за редкой болезни девочка ужасно мёрзнет.

