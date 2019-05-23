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Грабли наголо: странные, полезные и милые штуки, которые пригодятся на даче, — мы выбрали лучшие

Кресла-гнёзда, глиняные обезьяны и электрические мухобойки — в обзоре НГС

Светодиодная подсветка на солнечных батареях в IKEA
Светодиодная подсветка на солнечных батареях в IKEA

Лето почти наступило — в магазинах выставили садовую мебель, грабли и всё сопутствующее. Ассортимент, по сути, не сильно меняется год от года, но в жизненном измерении «дача – огород» как выяснилось, тоже бывает мода. Корреспонденты НГС прошли по садово-огородным отделам больших магазинов и посмотрели на новые коллекции. Кресла-гнёзда, фонари в виде божьих коровок, электрические мухобойки и смеющиеся опоссумы — самые интересные товары для сада и огорода в обзоре НГС. 


Садовая мебель в «Ашане»
Садовая мебель в «Ашане»


Сибирское лето — три месяца, из которых нужно всё выжать по полной: полежать на пляже, нажарить шашлыков, насобирать грибов и вырастить всё, что не успеет замёрзнуть. Секции «сад, огород» давно открылись, и сейчас самый разгар продаж. Для завсегдатаев ассортимент вряд ли покажется чем-то необычным, но каждый сезон есть новинки-лайфхаки. 


Дачные аксессуары в IKEA
Дачные аксессуары в IKEA


IKEA в этом сезоне сделала ставку на красное. Красные лейки, скамейки, уличные фонарики. Отдельная тема — божьи коровки, под них замаскированы уличные гирлянды и светодиодные фонарики. Красными стали даже металлические вёдра. Почему нет, ведро — вещь нужная и имеет право на стиль. Если всё ещё мало красного — можно обложить весь участок фонариками в виде божьих коровок.


Подушка для сада из переработанных упаковок от чипсов выглядит ярко, но прижиматься к ней лучше в одежде, так как «ткань» слегка сурова. Зато можно использовать, например, как столик на пикнике — протёр тряпочкой и никаких пятен.


Садовые подушки в IKEA
Садовые подушки в IKEA


Беседки в IKEA, как обычно, уютные — хочется сесть и рассматривать развешенные вокруг разноцветные фонарики. В этом году популярны уличные гирлянды из лампочек Ильича.


Круглому столу — круглая лавочка. В ассортименте садовой мебели появились закруглённые скамейки и стулья с сиденьями из верёвок. Сидеть на них довольно удобно, но узор на коже не исключается.


Закруглённая скамейка — 3999 рублей, стул с плетёной сидушкой — 1999 рублей
Закруглённая скамейка — 3999 рублей, стул с плетёной сидушкой — 1999 рублей


Полезная штука для дачи от шведских дизайнеров — банка с краном. Хоть лимонад, хоть воду — сверху крышка, поэтому не попадёт ни одна муха. Посудину поднимать не надо, а открыть кран по силам даже ребёнку. 


Банка для напитков 5,5 литров
Банка для напитков 5,5 литров


В большинстве дачно-садово-огородных пространств магазинов сейчас продают дрова. Да, просто обычная связка полешек, чтобы не бегать по всему лесу в поисках щепочек. Плюс уголь и жидкость для розжига. 200 рублей — и костёр готов, можно доставать мясо. Самые дешёвые дрова нашлись в «Ашане» (109 рублей).


Вязанки дров стоят в среднем от 100 до 250 рублей
Вязанки дров стоят в среднем от 100 до 250 рублей


В «Ашане», пожалуй, самый широкий выбор мангалов. Цены примерно от 100 до 10 000 рублей. 

Много деревянной мебели, в том числе столики разных размеров, стулья и табуретки. Не такие гламурные как, как в IKEA, но дизайн очень похож. 


Магазины заявляют о распродажах бассейнов
Магазины заявляют о распродажах бассейнов


Простые круглые бассейны для детей превратились в целые надувные комплексы — с горками, мячиками. Жаркого лета пока нет, купаться холодно. Но землю возить — хоть каждый день. Полезная штука для родителей, чьи дети устали от развлечений, — тележка как у взрослых. Набирай землю и вези, выкладывай и кати дальше — затягивает.


Садовая мебель в «Ашане»
Садовая мебель в «Ашане»


Садовые фигуры год от года всё краше. Выбор широкий — от гневного полицейского до смеющихся опоссумов (как вариант, можно поставить рядом). Иногда встречаются фигуры с каким-то скрытым смыслом, например аскетичные обезьяны на полках «Ашана», которые, похоже что-то знают. 


Фигурки для сада в «Ашане»
Фигурки для сада в «Ашане»


Качели-диваны, кресла-качели и всяческие их вариации есть в каждом магазине. Порядок цен примерно один и тот же. В «Леруа Мерлен» на Ватутина их целая выставка. Это довольно удобно — садись по очереди на каждую и тестируй. Кроме стандартных качелей есть целые системы — например, качели, которые превращаются в диван, к тому же закрытый противомоскитной сеткой. Зашёл, покачался, уснул и никто не пищит рядом (речь про насекомых), — один из лучших видов отдыха.


Цены на качели от 3 до 30 тысяч рублей
Цены на качели от 3 до 30 тысяч рублей


Кресло-гнездо — так называются плетёные качалки на одного. Их концепция полностью соответствует названию — хорошо усесться и делать вид, что высиживаешь птенцов. Никому не тревожить.


Кресло-гнездо в «Колорлоне» на Богдана Хмельницкого
Кресло-гнездо в «Колорлоне» на Богдана Хмельницкого


Лишь бы не мешали насекомые. Каждый год производители пытаются придумать что-то особенное, чтобы избавиться от назойливых букашек. В «Леруа Мерлен» нашлась электрическая мухобойка. Сначала можно подумать, что это ракетка для бадминтона, которую оставили не в том отделе, потому что передумали покупать. Может быть, она подойдёт и для этого, но здесь другое. В неё вставляются батарейки, чтобы ракетка работала, нужно нажать кнопку.


Украшения для сада в «Колорлоне» на Богдана Хмельницкого
Украшения для сада в «Колорлоне» на Богдана Хмельницкого


«Нажмите и удерживайте кнопку в центре рукоятки (загорится индикатор работы), ударьте или дотроньтесь до летающего насекомого так, чтобы насекомое коснулось металлической решётки, — предлагают действовать производители. — При необходимости повторите операцию». Эффект, видимо, будет зависеть от того, сколько раз вы повторите, но даже если ничего не получится, то хорошо разомнётесь.


Надувные матрасы в «Колорлоне» на Богдана Хмельницкого
Надувные матрасы в «Колорлоне» на Богдана Хмельницкого


А пока разминка у сибирского лета. Деревья только начинают цвести, а новосибирцы робко осматривают оттаявшие от снега пляжи.

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