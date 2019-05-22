22 мая среда
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 64.54
eur 71.97
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 64.54
eur 71.97
Бизнес
Народная премия НГС
Подробности

Отдай мне свой голос: как компании Новосибирска уговаривают горожан наградить их

Они дарят наушники, сертификаты и крупные суммы денег — лучших назовут 31 мая

Поделиться

173
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Компании, которые вошли в шорт-лист, получили специальные наклейки 

Фото: Ольга Бурлакова

На второй «Народной премии НГС» в этом году компании начали агитацию гораздо раньше — ещё на этапе выдвижения номинантов, а теперь, на этапе голосования, они стали призывать новосибирцев голосовать за себя ещё активнее. Для этого они используют в основном социальные сети, благодарят за поддержку и устраивают розыгрыши призов. Например, наушники или сертификат на услуги на 7,5 тысячи рублей. Журналист НГС.БИЗНЕС изучил, как бизнес агитирует отдать ему свой голос.

В основном компании рассказывают о том, что они вошли в шорт-лист «Народной премии НГС», в соцсетях — чаще всего используют Instagram и «ВКонтакте». Например, ресторан «Хочу Пури» сделал вестником хороших новостей своего Чичико.

Многие напоминают (спасибо им за это!), как нужно голосовать: зайти на сайт «Народной премии НГС», авторизоваться и поделиться результатом голосования в своих соцсетях. Так, например, сделал автосервис G-energy Service Novosibirsk.

Некоторые даже пишут видеоинструкции. 

И выкладывают видео с момента вручения им диплома с просьбой отдать голос именно им.

А дальше — открывается простор для фантазии представителей бизнеса: они начинают придумывать, что же получат проголосовавшие за них взамен. Например, кофейня PRIMETIME дарит клиентам 300 рублей на счёт в своей системе лояльности.

Далее ставки увеличиваются: совладелица сети салонов NABS Кристина Афонина разыгрывает среди проголосовавших подписчиков в Instagram сертификаты на 1500 рублей.

Салон красоты Amber поднял ставку до 7,5 тысячи рублей на свои услуги.

Кроме того, компании устраивают свои конкурсы и обещают опубликовать на своих страницах лучшие агитационные посты клиентов. Так сделала стоматологическая клиника «СтильДент».

Ещё одной особенностью этого года стало то, что к агитации подключились сами сотрудники: они выставляют информацию о премии на личных страницах в соцсетях и призывают голосовать. Например, тренер фитнес-клуба Remix Алина Гуржапова делает stories в Instagram, связанные с голосованием, и в шапке профиля указала ссылку для голосования.

Акушер-гинеколог Дмитрий Хоптян призывает голосовать за медицинский центр «Авиценна», но при этом хвалит и другие центры, которые вошли в десятку.

Идеолог «ПРОСТОР Ситицентр Коворкинг» Дмитрий Мишин сам проголосовал за компанию и поделился результатом в «Твиттере», чтобы другие тоже проголосовали за этот коворкинг в номинации «Открытие года».

А салон красоты «Марлен» разыгрывает среди проголосовавших наушники Apple AirPods.

Имена победителей станут известны 31 мая на церемонии награждения в НОВАТе — статуэтки компании получат из рук Ивана Урганта. А пока вы тоже можете проголосовать за компанию, которая вам нравится, на сайте премии. Голосование закроется 30 мая.

Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой

По теме

ТЕКСТ

Мария Тищенко

ТЕГИ

Народная премия НГСбизнесагитацияголосование

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
22 мая 2019 в 20:03

В своем ЧОПе я предоставляю скидки на пультовую охрану, за голосование.

Женя
22 мая 2019 в 20:12

Хочется выразить своё неуважение к торговым компаниям и всем тем, кто в них работает. Торговлей занимаются те у кого нет образования и навыков.