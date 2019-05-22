Отдай мне свой голос: как компании Новосибирска уговаривают горожан наградить их

На второй «Народной премии НГС» в этом году компании начали агитацию гораздо раньше — ещё на этапе выдвижения номинантов, а теперь, на этапе голосования, они стали призывать новосибирцев голосовать за себя ещё активнее. Для этого они используют в основном социальные сети, благодарят за поддержку и устраивают розыгрыши призов. Например, наушники или сертификат на услуги на 7,5 тысячи рублей. Журналист НГС.БИЗНЕС изучил, как бизнес агитирует отдать ему свой голос.

В основном компании рассказывают о том, что они вошли в шорт-лист «Народной премии НГС», в соцсетях — чаще всего используют Instagram и «ВКонтакте». Например, ресторан «Хочу Пури» сделал вестником хороших новостей своего Чичико.