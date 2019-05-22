Отдай мне свой голос: как компании Новосибирска уговаривают горожан наградить их

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Они дарят наушники, сертификаты и крупные суммы денег — лучших назовут 31 мая
Компании, которые вошли в шорт-лист, получили специальные наклейки
На второй «Народной премии НГС» в этом году компании начали агитацию гораздо раньше — ещё на этапе выдвижения номинантов, а теперь, на этапе голосования, они стали призывать новосибирцев голосовать за себя ещё активнее. Для этого они используют в основном социальные сети, благодарят за поддержку и устраивают розыгрыши призов. Например, наушники или сертификат на услуги на 7,5 тысячи рублей. Журналист НГС.БИЗНЕС изучил, как бизнес агитирует отдать ему свой голос.
В основном компании рассказывают о том, что они вошли в шорт-лист «Народной премии НГС», в соцсетях — чаще всего используют Instagram и «ВКонтакте». Например, ресторан «Хочу Пури» сделал вестником хороших новостей своего Чичико.
Многие напоминают (спасибо им за это!), как нужно голосовать: зайти на сайт «Народной премии НГС», авторизоваться и поделиться результатом голосования в своих соцсетях. Так, например, сделал автосервис G-energy Service Novosibirsk.
Некоторые даже пишут видеоинструкции.
И выкладывают видео с момента вручения им диплома с просьбой отдать голос именно им.
А дальше — открывается простор для фантазии представителей бизнеса: они начинают придумывать, что же получат проголосовавшие за них взамен. Например, кофейня PRIMETIME дарит клиентам 300 рублей на счёт в своей системе лояльности.
Далее ставки увеличиваются: совладелица сети салонов NABS Кристина Афонина разыгрывает среди проголосовавших подписчиков в Instagram сертификаты на 1500 рублей.
Салон красоты Amber поднял ставку до 7,5 тысячи рублей на свои услуги.
Кроме того, компании устраивают свои конкурсы и обещают опубликовать на своих страницах лучшие агитационные посты клиентов. Так сделала стоматологическая клиника «СтильДент».
Ещё одной особенностью этого года стало то, что к агитации подключились сами сотрудники: они выставляют информацию о премии на личных страницах в соцсетях и призывают голосовать. Например, тренер фитнес-клуба Remix Алина Гуржапова делает stories в Instagram, связанные с голосованием, и в шапке профиля указала ссылку для голосования.
Акушер-гинеколог Дмитрий Хоптян призывает голосовать за медицинский центр «Авиценна», но при этом хвалит и другие центры, которые вошли в десятку.
Идеолог «ПРОСТОР Ситицентр Коворкинг» Дмитрий Мишин сам проголосовал за компанию и поделился результатом в «Твиттере», чтобы другие тоже проголосовали за этот коворкинг в номинации «Открытие года».
А салон красоты «Марлен» разыгрывает среди проголосовавших наушники Apple AirPods.
Имена победителей станут известны 31 мая на церемонии награждения в НОВАТе — статуэтки компании получат из рук Ивана Урганта. А пока вы тоже можете проголосовать за компанию, которая вам нравится, на сайте премии. Голосование закроется 30 мая.
Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой