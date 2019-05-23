«Это же замечательно — дарить радость людям»

На фото — ресторан «Сыроварня»





НГС опубликовал список из 100 компаний Новосибирска, которые, по мнению горожан, претендуют на звание лучших. В каждой из номинаций выбрано по 10 претендентов на победу. Журналист НГС.БИЗНЕС спросил у руководителей компаний, которые вошли в десятку «Открытий года», на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов. И узнал, что они хотят сделать для города, как их вдохновило своё детство и какую атмосферу они хотят создавать в своих заведениях.





Евгений Папшев, дизайнер «ПРОСТОР Ситицентр Коворкинг»:





Вместе с коворкингом в здании расположен лекторий-бар «ПОТОК» — вместе они составляют единое целое





«Первый коворкинг в Европе открылся в 2005 году в Лондоне. В 2007 году открылся коворкинг в Берлине. К концу 2014 года около 300 тысяч человек работало в 6000 коворкингов по всему миру. Мы равняемся на мировой опыт. В Новосибирске до нашего открытия было несколько небольших коворкингов.





"ПРОСТОР Ситицентр Коворкинг" — первый за Уралом большой настоящий коворкинг. Просторный, со всеми необходимыми для коворкинга функциями: учебные классы, переговорные комнаты, микроофисы, большое общее пространство, малое тихое пространство, комната отдыха, UX-лаборатория. Здесь есть всё для комфортной работы. Есть даже душевые комнаты для тех, например, кто приезжает на работу на велосипеде. Кроме этого, для мероприятий с большим количеством участников есть лекторий-бар "ПОТОК", который с "ПРОСТОРом" составляет единое целое».





Дмитрий Мишин, идеолог «ПРОСТОР Ситицентр Коворкинг»:





«Главная цель — создать в Новосибирске удобные места для работы и учёбы, которые отвечали бы актуальным тенденциям. Такое место для работы, общения, обмена идеями.





Мы новосибирцы и любим свой город. Нам хочется, чтобы Новосибирск был как можно более современным и благоустроенным городом. Надеемся, что наличие в самом центре Новосибирска большого удобного коворкинга "ПРОСТОР" и неотъемлемой его части лектория "ПОТОК" — шаг именно в эту сторону. Признание благодарных клиентов даёт нам уверенность, что мы идём в верном направлении».





Лилия Бруне, директор ресторана «Хочу Пури»:







Директор ресторана отмечает, что они считают себя грузинским домом и знакомят своих гостей с этой страной





«На самом деле у нас такой первый грузинский ресторан и у нас нет ресторана, которому мы стараемся подражать. Мы самородки такие. Наша цель — познакомить Новосибирск с вкусной грузинской едой, чтобы они приходили к нам, отдыхали, им было уютно. Мы позиционируем наш ресторан больше как грузинский дом, где мы знакомим всех гостей именно с Грузией — как атмосферно, так и по блюдам. Нам очень приятны отклики гостей: если нас выбирают, значит, у нас вкусно, гостеприимно. Для нас очень важно знать, что наша кухня, наш ресторан нравятся гостям».







Сергей Кваша, директор «Центра НСК»: официального дилера KIA Motors:





В «Центре НСК» хотят быть настоящими друзьями автовладельцев, а не просто дилером





«Неправильно будет сказать, что мы на кого-то равняемся. Автомобильный бизнес является одним из самых строго регламентированных видов бизнеса. Безусловно, в автоиндустрии есть истории успеха, но в целом все дилеры равны между собой и осуществляют деятельность в одинаковых условиях. Так, для любого этапа взаимодействия с клиентом существуют определённые стандарты, которым мы строго следуем. Как со стороны дилера, так и со стороны импортёра систематично проводится контроль качества обслуживания клиентов: будь то покупка нового автомобиля или заезд на сервисное обслуживание. Для нас первостепенно, чтобы клиенты были довольны обслуживанием и проявляли лояльность к бренду KIA и "Центр НСК". В связи с этим неотступное следование всем стандартам бренда KIA — это то, что мы можем обозначить в качестве наших систематичных задач, и то, на что мы всегда будем равняться.





Главной нашей ценностью является клиент, его удовлетворенность обслуживанием в салоне и желание обращаться к нам вновь. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы оправдать доверие наших клиентов. У нас в приоритете сделать процесс приобретения автомобиля максимально доступным, а последующие сервис и эксплуатацию — простыми и комфортными. Всеобщее признание и высокая оценка работы — вот наш стимул для дальнейшего развития и совершенствования в клиентском сервисе. Ведь "Центр НСК" — это не просто официальный дилер KIA, а настоящий друг как для владельцев, так и для любителей автомобилей данной марки».







Кристина Задорожная, индивидуальный предприниматель, — семейный развлекательный центр «РИО kids»:





Создательницу центра «РИО kids» вдохновляет сын





«На своего сына: он мой талантливый проводник во всём! Когда он был маленьким, у нас, к сожалению, не было большого выбора, где провести свободное время с моим активным ребёнком. Центральный парк, зоопарк, боулинг, да, пожалуй, и всё. Но когда нам посчастливилось посетить парки в России, подобные нашему, я увидела искрящиеся глаза сына, я поняла, что хочу дарить яркие эмоции всем детям. Делать их отдых таким зажигательным и ярким, чтобы у ребятни был заряд эмоций и позитива на долгое время.





И на своё детство! Это чудесная и лучезарная пора моей жизни — как всё было хорошо! Но могло же быть ещё лучше — разнообразнее и привлекательнее. Обращаясь к опыту моих коллег, к мировым достижениям и изобретениям в сфере детского отдыха, я планирую создать в Новосибирске некую систему детского отдыха, где гармонично будет сочетаться активный досуг, творческий и познавательный аспекты!





Не буду лукавить: цель любого бизнеса — доход. Другая сторона медали — на что, во благо чего будут направлены эти средства? Здесь у меня есть несколько приоритетных направлений: благополучие моей семьи, рост и полноценное развитие всех детей. Ни для кого не секрет, что современные дети постоянно торчат в гаджетах — это уже настоящая зависимость. Одна из наших задач — максимально отключить внимание детей от смартфонов, планшетов, компьютеров. Сделать отдых гармоничным: через игру, праздники, творчество, спорт, — всё это вместе с родителями, ведь недаром наш центр является семейным. Мы укрепляем позицию совместного досуга и развития, отдыха и познания во всём. Моим негласным лозунгом являются слова Сухомлинского: "Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки и творчества!".





Не боюсь показаться банальной — признание клиентов даёт радость и удовлетворение! Это огромный стимул расти и развиваться, реализовывать все самые смелые проекты. Идти дальше, сворачивать горы и покорять мир детского отдыха!».





Елена Попкова, директор антиКинотеатра KVENTIN BURATINO:





В антикинотеатре предпочитают нешаблонные форматы отдыха





«Мы равняемся на свой собственный клиентский опыт. Нам хотелось создать именно такой формат отдыха и такую атмосферу, куда хотелось бы возвращаться самим. Цель нашего бизнеса — разнообразить досуг новосибирцев и гостей нашего города нестандартным, нешаблонным вариантом отдыха, где каждый гость мог бы провести время по своему вкусу. Признание благодарных клиентов мотивирует нас развивать, расширять и улучшать качество наших услуг».





Максим Частковский, генеральный директор EDGE Premium Fitness Club:







Гендиректор фитнес-клуба EDGE Premium хочет, чтобы о здоровом образе жизни думали на государственном уровне





«В первую очередь для фитнес-клуба, для сферы спорта важно развитие на государственном уровне — чтобы тема здорового образа жизни поддерживалась не только в самом фитнес-клубе, но она была бы везде. Приходишь в больницу, а тебе врач говорит, что надо пить таблетки и заниматься фитнесом для того, чтобы ты дольше жил, был здоровее, — чтобы такую образовательную деятельность вели на уровне государства. Тогда, я думаю, будет бизнес лучше и нация здоровее.





Этот проект патриотический характер в том числе имеет. Создавался фитнес-клуб, аналогов которому не то чтобы нет в мире, но он один из лучших. Для Новосибирска, для тех людей, кто уже требователен в определённых местах, появилось место, где они как раз могут получить качественные услуги. Соответственно, это очень сильно развивает городскую инфраструктуру. Например, не имея такого, люди, активно ведущие образ жизни, могут даже переехать — допустим, я живу в Новосибирске и не могу получить ряд услуг, соответственно, мне, получается, не подходит этот город.





Проект создавался для того, чтобы как раз в Новосибирске появилось уникальное место для таких людей, которые высоко ценят комфорт, сервис, разбираются в мелочах и следят за своим здоровьем и образом жизни. Это уже подтверждено определённым видом признаний — самый лучший бассейн 2018 года и так далее. Признание благодарных клиентов для нас, в первую очередь, — это понимание того, что мы двигаемся туда, куда надо. Это воодушевляет команду и мотивирует».





Алёна Минина, управляющая рестораном «Сыроварня» в Новосибирске:





Управляющей «Сыроварней» приятно видеть людей, которые с улыбкой проводят время в их ресторане





«В первую очередь мы равняется на мнение наших гостей. Ведь всё, что мы делаем, делаем именно для них. Безусловно, цель любого бизнеса — это получение дохода. Но правильный бизнес должен быть качественным и ответственным. Внутреннее удовлетворение: согласитесь, очень приятно видеть, как люди с улыбкой проводят вечер в заведении. Понимать, что им удалось отдохнуть и они довольны. Это же замечательно — дарить радость людям».





Марина Непряхина, управляющая магазином Новосибирск «Галерея» ООО «Республика»:





Сотрудникам «Республики» нравится рекомендовать людям качественные книги





«"Республика" — это революционный для России формат магазинов, поэтому равняемся мы на лучшие европейские и американские практики. Нас вдохновлял легендарный парижский Colette, нас вдохновляет подход Moleskine к оформлению монобрендовых магазинов.





Мы доставляем счастливые эмоции и поднимаем настроение. Всегда стремились менять культурную ткань города там, где появляется. И кажется, именно это заставляет клиентов вновь и вновь возвращаться к нам, делая магазины успешными. Гости "Республики" доверяют нашему выбору. Это позволяет нам рекомендовать лучшие книги и выступать в качестве куратора во всем разнообразии современной российской и мировой литературы».





Директор по связям с общественностью банного комплекса «Сандуны Сибирь» Евгений Анисимов и идеолог «Мира Термы» Андрей Алексеев ранее рассказали НГС о своём бизнесе, потому что эти компании попали ещё и в номинацию «Банный комплекс и spa».