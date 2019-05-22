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Небо в лепестках: первые фото цветущего Новосибирска (сохраните в закладки)

Яблочные аллеи и медовый аромат черёмухи — НГС назвал лучшие места города для майских селфи

По всему городу расцвели сотни яблонь
По всему городу расцвели сотни яблонь


В конце мая холодный и серый Новосибирск на пару недель окутывает облако цветущих яблонь, миндаля и черёмухи. Пусть ледяной ветер заставляет ещё наглухо застёгивать куртки и пальто, каждому сибиряку уже ясно — лето совсем близко. С каждым днём город всё больше погружается в цветочную дымку, и это однозначно ему к лицу. Фотограф НГС сделал очень нежные фотографии распускающихся цветов на улицах Новосибирска — ими хочется любоваться и поставить себе на заставку смартфона.


До лета ещё 10 дней, но на яблонях уже распустились цветы
До лета ещё 10 дней, но на яблонях уже распустились цветы


В этом году весна не отстаёт от календаря — к последней декаде мая деревья и кусты в Новосибирске сплошь облачились в свежую зелень и покрылись бутонами. Вспомните только май в прошлом году — тогда шёл снег, в регионе объявили ЧС.


Несмотря на идущие в город заморозки, кажется, что лето уже наступило
Несмотря на идущие в город заморозки, кажется, что лето уже наступило


Улица Ленина уже вся под бело-зелёным покрывалом
Улица Ленина уже вся под бело-зелёным покрывалом


Деревья тонут в цветочной дымке. Кажется, совсем недавно они были белыми от снега — и за каких-то пару дней покрылись россыпью цветов.


В сквере возле оперного театра зацвели около десятка яблонь
В сквере возле оперного театра зацвели около десятка яблонь


В сквере перед университетом водного транспорта всё цветёт в полную силу
В сквере перед университетом водного транспорта всё цветёт в полную силу


Ненадолго аллеи и парки Новосибирска превратились в огромную фотостудию — в выходные точно у каждого второго новосибирца будут фотографии с цветущими кустарниками.


Под нежными лепестками едва видны листья, словно деревья в белой шапке
Под нежными лепестками едва видны листья, словно деревья в белой шапке


Яблони в тихом центре в этом году распустились раньше, чем в других районах, — ещё чуть-чуть, и можно будет сидеть на летних верандах и любоваться яблонями.


В только что распустившихся бутонах вся надежда на скорое тепло
В только что распустившихся бутонах вся надежда на скорое тепло


Аллея на Золотодолинской набирает цвет: с одной стороны белеют пышные ветви черёмухи, а с другой — розовеют яблони.


Розовые цветки на яблонях в Академгородке не уступают по красоте цветущей сакуре 
Розовые цветки на яблонях в Академгородке не уступают по красоте цветущей сакуре 


У японцев есть национальная традиция любования цветами — ханами. Тысячи туристов приезжают весной в Японию, чтобы увидеть, как цветёт сакура. Однако в Новосибирске ехать далеко не надо — электричка до Сеятеля за полчаса вас доставит к розовой аллее.


На ветру лепестки черёмухи облетают, это словно цветочная метель
На ветру лепестки черёмухи облетают, это словно цветочная метель


Черёмуха в этом году цветёт пышно и богато, а её медовый аромат кружит голову.


В майских скверах хочется задержаться подольше — когда ещё в Новосибирске будет так красиво?
В майских скверах хочется задержаться подольше — когда ещё в Новосибирске будет так красиво?


В Первомайском сквере и на улице Горького ещё можно найти цветущий миндаль
В Первомайском сквере и на улице Горького ещё можно найти цветущий миндаль


Миндаль потихоньку отцветает, но всё ещё можно успеть сделать несколько кадров с нежно-розовым кустом.


Снег или цветы? В Сибири можно всего ожидать
Снег или цветы? В Сибири можно всего ожидать


Май также преобразил клумбы в Новосибирске
Май также преобразил клумбы в Новосибирске


Сквер на проспекте Лаврентьева — маленький оазис: здесь готовится зацвести огромная розовая яблоня, кругом всё зазеленело, а на клумбах распустились цветы.


Что нужно уставшему от зимы сибиряку? Солнца и побольше цветов 
Что нужно уставшему от зимы сибиряку? Солнца и побольше цветов 


Красота сейчас растёт прямо под ногами — лужайки в городе покрылись ковром из молодого клевера
Красота сейчас растёт прямо под ногами — лужайки в городе покрылись ковром из молодого клевера
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