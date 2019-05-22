Небо в лепестках: первые фото цветущего Новосибирска (сохраните в закладки)

По всему городу расцвели сотни яблонь





В конце мая холодный и серый Новосибирск на пару недель окутывает облако цветущих яблонь, миндаля и черёмухи. Пусть ледяной ветер заставляет ещё наглухо застёгивать куртки и пальто, каждому сибиряку уже ясно — лето совсем близко. С каждым днём город всё больше погружается в цветочную дымку, и это однозначно ему к лицу. Фотограф НГС сделал очень нежные фотографии распускающихся цветов на улицах Новосибирска — ими хочется любоваться и поставить себе на заставку смартфона.







До лета ещё 10 дней, но на яблонях уже распустились цветы





В этом году весна не отстаёт от календаря — к последней декаде мая деревья и кусты в Новосибирске сплошь облачились в свежую зелень и покрылись бутонами. Вспомните только май в прошлом году — тогда шёл снег, в регионе объявили ЧС.





Несмотря на идущие в город заморозки, кажется, что лето уже наступило





Улица Ленина уже вся под бело-зелёным покрывалом





Деревья тонут в цветочной дымке. Кажется, совсем недавно они были белыми от снега — и за каких-то пару дней покрылись россыпью цветов.





В сквере возле оперного театра зацвели около десятка яблонь





В сквере перед университетом водного транспорта всё цветёт в полную силу





Ненадолго аллеи и парки Новосибирска превратились в огромную фотостудию — в выходные точно у каждого второго новосибирца будут фотографии с цветущими кустарниками.





Под нежными лепестками едва видны листья, словно деревья в белой шапке





Яблони в тихом центре в этом году распустились раньше, чем в других районах, — ещё чуть-чуть, и можно будет сидеть на летних верандах и любоваться яблонями.







В только что распустившихся бутонах вся надежда на скорое тепло





Аллея на Золотодолинской набирает цвет: с одной стороны белеют пышные ветви черёмухи, а с другой — розовеют яблони.





Розовые цветки на яблонях в Академгородке не уступают по красоте цветущей сакуре





У японцев есть национальная традиция любования цветами — ханами. Тысячи туристов приезжают весной в Японию, чтобы увидеть, как цветёт сакура. Однако в Новосибирске ехать далеко не надо — электричка до Сеятеля за полчаса вас доставит к розовой аллее.





На ветру лепестки черёмухи облетают, это словно цветочная метель





Черёмуха в этом году цветёт пышно и богато, а её медовый аромат кружит голову.





В майских скверах хочется задержаться подольше — когда ещё в Новосибирске будет так красиво?





В Первомайском сквере и на улице Горького ещё можно найти цветущий миндаль





Миндаль потихоньку отцветает, но всё ещё можно успеть сделать несколько кадров с нежно-розовым кустом.





Снег или цветы? В Сибири можно всего ожидать





Май также преобразил клумбы в Новосибирске





Сквер на проспекте Лаврентьева — маленький оазис: здесь готовится зацвести огромная розовая яблоня, кругом всё зазеленело, а на клумбах распустились цветы.





Что нужно уставшему от зимы сибиряку? Солнца и побольше цветов



