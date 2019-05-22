Небо в лепестках: первые фото цветущего Новосибирска (сохраните в закладки)
Яблочные аллеи и медовый аромат черёмухи — НГС назвал лучшие места города для майских селфи
В конце мая холодный и серый Новосибирск на пару недель окутывает облако цветущих яблонь, миндаля и черёмухи. Пусть ледяной ветер заставляет ещё наглухо застёгивать куртки и пальто, каждому сибиряку уже ясно — лето совсем близко. С каждым днём город всё больше погружается в цветочную дымку, и это однозначно ему к лицу. Фотограф НГС сделал очень нежные фотографии распускающихся цветов на улицах Новосибирска — ими хочется любоваться и поставить себе на заставку смартфона.
В этом году весна не отстаёт от календаря — к последней декаде мая деревья и кусты в Новосибирске сплошь облачились в свежую зелень и покрылись бутонами. Вспомните только май в прошлом году — тогда шёл снег, в регионе объявили ЧС.
Деревья тонут в цветочной дымке. Кажется, совсем недавно они были белыми от снега — и за каких-то пару дней покрылись россыпью цветов.
Ненадолго аллеи и парки Новосибирска превратились в огромную фотостудию — в выходные точно у каждого второго новосибирца будут фотографии с цветущими кустарниками.
Яблони в тихом центре в этом году распустились раньше, чем в других районах, — ещё чуть-чуть, и можно будет сидеть на летних верандах и любоваться яблонями.
Аллея на Золотодолинской набирает цвет: с одной стороны белеют пышные ветви черёмухи, а с другой — розовеют яблони.
У японцев есть национальная традиция любования цветами — ханами. Тысячи туристов приезжают весной в Японию, чтобы увидеть, как цветёт сакура. Однако в Новосибирске ехать далеко не надо — электричка до Сеятеля за полчаса вас доставит к розовой аллее.
Черёмуха в этом году цветёт пышно и богато, а её медовый аромат кружит голову.
Миндаль потихоньку отцветает, но всё ещё можно успеть сделать несколько кадров с нежно-розовым кустом.
Сквер на проспекте Лаврентьева — маленький оазис: здесь готовится зацвести огромная розовая яблоня, кругом всё зазеленело, а на клумбах распустились цветы.