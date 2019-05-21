Пусть боятся и уважают: капот в стиле Land Cruiser 200 и другие понты для дешёвых машин

Большинство владельцев бюджетных автомобилей желают как минимум, чтобы их авто выглядело чисто и опрятно, чтобы не было повреждений. А у некоторых как максимум проявляется стремление придать простенькому автомобилю солидности, пафоса и «крутизны». Такие водители хотят, чтобы окружающие думали, что представленная машина стоит дороже, чем есть на самом деле, обладает большей мощностью. Никакого криминала в этом нет, поэтому производители поддерживают запросы публики, представляя широкий ассортимент подобного «пафос-тюнинга». О некоторых забавных вещицах — в обзоре НГС.АВТО.





Пожалуй, самым интересным (и далеко не дешевым!) выглядит предложение рестайлинг-обвеса на старые Toyota Land Cruiser 200. Установив такой обвес, владелец получит визуальную копию новенькой рестайлинговой «двухсотки».





Слева Land Cruiser 200 обычного человека, справа — переделанный Cruiser продвинутого пользователя





Потратив около 170 000 рублей на комплект, мы превращаем машину стоимостью в 1,5 млн рублей (2007–2008 г.в.) в дорогостоящий свежий аппарат за 5–6 млн (текущие цены на модель). Здорово, правда? В комплект входят новые бамперы, радиаторная решетка, капот, крылья, фары, крышка багажника, задние фонари, крепления. Можно заказать обвес попроще за 85 тысяч рублей, без капота и багажной двери. Товар активно предлагают российские интернет-магазины.









Lada Vesta Sport считается «крутым» автомобилем





Битва за «пафос-тюнинг» разворачивается и среди почитателей отечественных авто. Оказывается, среди владельцев обычных Lada Vesta стали популярны аксессуары и запчасти от более модной Lada Vesta Sport. Популярностью пользуются увеличенный воздушный фильтр от спортивной модели (повышает мощность), черный потолок, прочие элементы интерьера, молдинги.









Фонари на Land Cruiser Prado





Вернемся к внедорожникам «Тойота». Если у вас доресталинговый Land Cruiser Prado, вы можете заказать на него задние фонари с рисунком, как у абсолютно новой модели. Едущие сзади будут думать, что у вас «прадик» из салона. Стоимость комплекта из двух фонарей на «Алиэкспрессе» около 23 тысяч рублей. Отмечается, что оптика полностью светодиодная.









М-стиль BMW





Превратить обычный BMW в спортивную М-версию помогут цветные накладки на радиаторную решетку. Красный, синий, голубой — фирменные цвета М-стиля. Спортивные BMW являются гораздо более мощными автомобилями, стоят практически вдвое дороже. А тут всего 200–500 рублей за комплект.









Китайский Burmester





Можно придать статуса и салону своего автомобиля. Например, купить металлические накладки на динамики под премиальную немецкую акустику Burmester. Премиум нынче недорог, всего 1000 рублей за комплект. Производитель — китайский Xinstar, тоже неплохо звучит.





Хром-надписи на авто





Ну и наконец, всевозможные стикеры с пафосными надписями, которые можно налепить на любой автомобиль. Всевозможные BITURBO, V8, V12, AMG, Power, Luxury — комбинировать можно бесконечно. Многие владельцы «Тойот», например, клеят на свои авто значки «Лексус». Стоимость стикеров, как правило, невысока — 200–300 рублей.





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