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Пусть боятся и уважают: капот в стиле Land Cruiser 200 и другие понты для дешёвых машин

Новосибирцы переделывают старые «крузаки» под новый Land Cruiser 200 и лепят супернаклейки

Большинство владельцев бюджетных автомобилей желают как минимум, чтобы их авто выглядело чисто и опрятно, чтобы не было повреждений. А у некоторых как максимум проявляется стремление придать простенькому автомобилю солидности, пафоса и «крутизны». Такие водители хотят, чтобы окружающие думали, что представленная машина стоит дороже, чем есть на самом деле, обладает большей мощностью. Никакого криминала в этом нет, поэтому производители поддерживают запросы публики, представляя широкий ассортимент подобного «пафос-тюнинга». О некоторых забавных вещицах — в обзоре НГС.АВТО. 


Пожалуй, самым интересным (и далеко не дешевым!) выглядит предложение рестайлинг-обвеса на старые Toyota Land Cruiser 200. Установив такой обвес, владелец получит визуальную копию новенькой рестайлинговой «двухсотки». 


Слева Land Cruiser 200 обычного человека, справа — переделанный Cruiser продвинутого пользователя
Слева Land Cruiser 200 обычного человека, справа — переделанный Cruiser продвинутого пользователя


Потратив около 170 000 рублей на комплект, мы превращаем машину стоимостью в 1,5 млн рублей (2007–2008 г.в.) в дорогостоящий свежий аппарат за 5–6 млн (текущие цены на модель). Здорово, правда? В комплект входят новые бамперы, радиаторная решетка, капот, крылья, фары, крышка багажника, задние фонари, крепления. Можно заказать обвес попроще за 85 тысяч рублей, без капота и багажной двери. Товар активно предлагают российские интернет-магазины.



Lada Vesta Sport считается «крутым» автомобилем
Lada Vesta Sport считается «крутым» автомобилем


Битва за «пафос-тюнинг» разворачивается и среди почитателей отечественных авто. Оказывается, среди владельцев обычных Lada Vesta стали популярны аксессуары и запчасти от более модной Lada Vesta Sport. Популярностью пользуются увеличенный воздушный фильтр от спортивной модели (повышает мощность), черный потолок, прочие элементы интерьера, молдинги. 



Фонари на Land Cruiser Prado
Фонари на Land Cruiser Prado


Вернемся к внедорожникам «Тойота». Если у вас доресталинговый Land Cruiser Prado, вы можете заказать на него задние фонари с рисунком, как у абсолютно новой модели. Едущие сзади будут думать, что у вас «прадик» из салона. Стоимость комплекта из двух фонарей на «Алиэкспрессе» около 23 тысяч рублей. Отмечается, что оптика полностью светодиодная. 



М-стиль BMW
М-стиль BMW


Превратить обычный BMW в спортивную М-версию помогут цветные накладки на радиаторную решетку. Красный, синий, голубой — фирменные цвета М-стиля. Спортивные BMW являются гораздо более мощными автомобилями, стоят практически вдвое дороже. А тут всего 200–500 рублей за комплект. 



Китайский Burmester
Китайский Burmester


Можно придать статуса и салону своего автомобиля. Например, купить металлические накладки на динамики под премиальную немецкую акустику Burmester. Премиум нынче недорог, всего 1000 рублей за комплект. Производитель — китайский Xinstar, тоже неплохо звучит. 

 


Хром-надписи на авто
Хром-надписи на авто


Ну и наконец, всевозможные стикеры с пафосными надписями, которые можно налепить на любой автомобиль. Всевозможные BITURBO, V8, V12, AMG, Power, Luxury — комбинировать можно бесконечно. Многие владельцы «Тойот», например, клеят на свои авто значки «Лексус». Стоимость стикеров, как правило, невысока — 200–300 рублей. 


Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте про бойню возле «МЕГИ»: врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео).

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