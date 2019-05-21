Пусть боятся и уважают: капот в стиле Land Cruiser 200 и другие понты для дешёвых машин
Новосибирцы переделывают старые «крузаки» под новый Land Cruiser 200 и лепят супернаклейки
Большинство владельцев бюджетных автомобилей желают как минимум, чтобы их авто выглядело чисто и опрятно, чтобы не было повреждений. А у некоторых как максимум проявляется стремление придать простенькому автомобилю солидности, пафоса и «крутизны». Такие водители хотят, чтобы окружающие думали, что представленная машина стоит дороже, чем есть на самом деле, обладает большей мощностью. Никакого криминала в этом нет, поэтому производители поддерживают запросы публики, представляя широкий ассортимент подобного «пафос-тюнинга». О некоторых забавных вещицах — в обзоре НГС.АВТО.
Пожалуй, самым интересным (и далеко не дешевым!) выглядит предложение рестайлинг-обвеса на старые Toyota Land Cruiser 200. Установив такой обвес, владелец получит визуальную копию новенькой рестайлинговой «двухсотки».
Потратив около
Битва за «пафос-тюнинг» разворачивается и среди почитателей отечественных авто. Оказывается, среди владельцев обычных Lada Vesta стали популярны аксессуары и запчасти от более модной Lada Vesta Sport. Популярностью пользуются увеличенный воздушный фильтр от спортивной модели (повышает мощность), черный потолок, прочие элементы интерьера, молдинги.
Вернемся к внедорожникам «Тойота». Если у вас доресталинговый Land Cruiser Prado, вы можете заказать на него задние фонари с рисунком, как у абсолютно новой модели. Едущие сзади будут думать, что у вас «прадик» из салона. Стоимость комплекта из двух фонарей на «Алиэкспрессе» около 23 тысяч рублей. Отмечается, что оптика полностью светодиодная.
Превратить обычный BMW в спортивную М-версию помогут цветные накладки на радиаторную решетку. Красный, синий, голубой — фирменные цвета М-стиля. Спортивные BMW являются гораздо более мощными автомобилями, стоят практически вдвое дороже. А тут всего 200–500 рублей за комплект.
Можно придать статуса и салону своего автомобиля. Например, купить металлические накладки на динамики под премиальную немецкую акустику Burmester. Премиум нынче недорог, всего 1000 рублей за комплект. Производитель — китайский Xinstar, тоже неплохо звучит.
Ну и наконец, всевозможные стикеры с пафосными надписями, которые можно налепить на любой автомобиль. Всевозможные BITURBO, V8, V12, AMG, Power, Luxury — комбинировать можно бесконечно. Многие владельцы «Тойот», например, клеят на свои авто значки «Лексус». Стоимость стикеров, как правило, невысока — 200–300 рублей.
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