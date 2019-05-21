«Жизнь тяжёлая пошла. Стабильно идём в минус». Россияне проели всё накопленное — и копят заново

«Левада-центр» в апрельском опросе выяснил, что 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Ежемесячные накопления могут позволить себе делать в основном люди из крупных городов и с высокими доходами. В мегаполисах, по утверждению экспертов компании «Левада-центр», регулярно откладывают деньги чуть больше половины опрошенных, а в сельской местности — меньше трети опрошенных. Корреспондент НГС спросил у обычных новосибирцев, удаётся ли им ежемесячно откладывать деньги, каким образом и для чего.



«Левада-центр» в своём апрельском опросе, который проведён в 137 населённых пунктах и 50 субъектах РФ, выяснил, что 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Ежемесячные накопления могут позволить себе делать в основном люди из крупных городов и с высокими доходами. В мегаполисах регулярно откладывают деньги чуть больше половины опрошенных, а в сельской местности всего 29%. Опрос показал, что средний размер сбережений варьируется от 140 до 210 тысяч рублей, при этом половина семей располагает суммой менее 56 тысяч рублей. По мнению специалистов «Левада-центра», социальное самочувствие граждан в 2018 году ухудшилось в результате увеличения количества налогов, роста цен и пенсионной реформы.

Корреспондент НГС спросил у обычных новосибирцев, удаётся ли им ежемесячно откладывать деньги, каким образом и для чего?



Фото: Ольга Бурлакова

Татьяна, 54 года, бухгалтер: «Иногда бывает, что получается, но потом деньги тратятся. Если в текущем месяце нет крупных покупок, то удаётся отложить какую-то сумму. В следующем месяце она может потратиться, может быть, нет… В месяц иногда удаётся отложить тысяч шесть. И потом они тратятся на какую-нибудь дорогую вещь. Если придерживаться такой схемы: половину заработанных денег тратить, 30% откладывать на какие-то непредвиденные расходы — починить что-то — и 20% откладывать совсем надолго, то откладывается много. Но, к сожалению, это получается очень редко. Последний раз я накапливала на путешествие».



Фото: Ольга Бурлакова

Наталья, 38 лет, госслужащая: «Мне накапливать удаётся. Тысяч десять в месяц. Просто откладываю, когда есть. Получаю деньги, трачу их, и если какая-то сумма остаётся, то откладываю. Коплю обычно на поездки, путешествия. Вот сейчас откладываю как раз на поездку, летом собираемся».



Фото: Ольга Бурлакова

Александр, 29 лет, предприниматель: «Я накопил довольно неплохую сумму. Планирую в сентябре уехать из России в Израиль на 8 месяцев на обучение. Там обучение стоит 9600 долларов, моё участие — около 1200 долларов, и где-то 2500–3000 долларов я беру с собой, чтобы мне там хватило на жизнь. Такая вот студенческая программа. Но у меня не фиксированная оплата труда. Сколько сэкономлю — зависит от того, сколько заработаю. В среднем 30–40 тысяч рублей в месяц я откладываю. Но это свободные деньги, не в ущерб чего-то я их откладываю. <…> Если бы не было необходимости откладывать, то я бы вложил в эмоции: куда-нибудь поехал. Я люблю путешествовать. Не стал бы тратить ни на покупку квартиры, ни на покупку машины, ни на что-то ещё такое. Может, только велосипед бы купил. В гугл-доке у меня есть табличка, где я высчитываю и ставлю планы по бюджету на каждый месяц. У меня там: аренда жилья, транспорт, питание — фастфуд, кафе, рестораны, уход за собой… Я высчитал средний расход в месяц — это около 35–40 тысяч рублей плюс аренда офиса. И стараюсь придерживаться этого расчёта».



Фото: Ольга Бурлакова

Сергей, 46 лет, менеджер: «Сейчас откладывать не удаётся. Никаких средств не хватает ни на что. Жизнь тяжёлая пошла. 10 лет назад лучше было, 15 [лет назад] — ещё лучше. Последние годы всё дорожает, экономика не работает… Очень тяжело. Раньше деньги оставались, накапливались, потом тратились. Сейчас никаких денег не остаётся. После 2008 года всё сильно изменилось. Сейчас всё тратится в ноль, но так же не должно быть. Надо же, чтобы хоть немножко на что-то хватало. Бедно жить — совсем тяжело. У меня хоть квартиры нет в аренде: всё своё, но это не говорит о том, что всё хорошо».



Фото: Ольга Бурлакова

Татьяна, 43 года, бухгалтер: «Если очень стараться, то удаётся накапливать около 10 тысяч. Но приходится себе в чём-то отказывать. В чём? Когда как: просто заранее отложил деньги, а потом захотел что-то купить, а денег просто нету. Откладываю в кубышечку. (Смеётся.) И ещё лучше сразу забыть про них, чтобы не трогать. Откладываю на крупные покупки либо на отдых».



Фото: Ольга Бурлакова

Никита, 20 лет, студент-заочник с разными временными подработками: «Много не удаётся откладывать. И всё, что откладывается, тратится. Сколько откладывается? Ну пятисотка в месяц обычно. Это как "чёрный банк" — на всякий случай. Но эти деньги обычно тратятся, знаете, прогуляться там… Такие незапланированные траты. <…> Есть деньги, некуда их потратить — отложил. Всё».



Евгений, 32 года, юрист: «Накапливать удаётся. И я стараюсь не сокращать эту статью, так как есть определённые цели. Откладываю около 15 тысяч в месяц. В банк. Сейчас есть определённые банковские кошельки, куда можно установить фиксированный процент [отчисления] от любых поступлений на карту. И я не могу их потратить. Чтобы их снять, надо идти в банк, а это огромная лень. Накапливаю на определённые цели — на отдых, крупные покупки. Последний раз копил на машину».



Мария, 25 лет, продавец сахарной ваты: «Я совсем недавно переехала в Новосибирск, поэтому пока накапливать не удаётся. В Братске, где я жила, небольшие суммы удавалось откладывать. Тысяч по пять примерно. Но зависело это от зарплаты. Откладывала просто на будущее. Переводила [накопления] в банк. Если нужда возникала, то часть тратила, но потом восполняла потраченное. На что крупное накапливала в Братске? На квартиру».



Фото: Ольга Бурлакова

Юрий, 32 года, врач: «Иногда удаётся [накапливать]. Это зависит от дополнительного заработка, когда он появляется. А с основного заработка откладывать не получается. Обычно накапливаю на отдых. Деньги лежат, и я их [раньше срока] просто не трачу. Если только с близкими и родственниками ничего не случится, где нужны будут какие-то вложения. Храню в банке. Иногда в момент накопления приходится себя в чём-то ограничивать. В питании, например».



Фото: Ольга Бурлакова