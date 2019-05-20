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«Насильно не заставляли нам помогать»: врачи спасли 700-граммовую сибирячку, родившуюся в Таиланде

Семья почти полгода провела в больницах — они потратили 4 миллиона, а их обвинили в мошенничестве

Нонна родилась в середине января в Таиланде, а в Россию попала только в конце апреля. Сейчас девочка вместе с родителями находится в Новосибирске
Нонна родилась в середине января в Таиланде, а в Россию попала только в конце апреля. Сейчас девочка вместе с родителями находится в Новосибирске


Этой зимой молодые супруги Вазген и Кристина Ширванян полетели отдохнуть на тайский остров Пхукет — срок беременности сибирячки позволял провести отпуск в тёплых краях. Но во время отдыха у Кристины начались преждевременные роды — и на свет появилась девочка, которую назвали Нонной, весом всего 700 граммов. За историей Ширванянов следило, кажется, полстраны — россияне собрали деньги, чтобы Нонну могли выходить в тайской больнице. Ситуацией прониклись и российские врачи — и девочку перевезли в перинатальный центр Калуги, где она провела ещё месяц. Сейчас пара приехала в Новосибирск — родители надеются, что местные врачи помогут их дочке. Подробности — в материале НГС.


Сибирский предприниматель, владелец бара в бурятском Северобайкальске Вазген Ширванян и его жена Кристина поехали на Пхукет в январе 2019 года. Как объясняет Вазген, в их городе Северобайкальске температура зимой достигала –42 градусов, и паре хотелось отдохнуть от суровой зимы на тайских пляжах. Кристина была беременна — на шестом месяце.


«Гораздо же лучше, согласитесь, полететь — покушать фруктики, набраться витаминов, солнечных лучей. Нас предупредили, что такое (преждевременные роды. — Прим. ред.) может быть, но, понимаете, предупредить каждого могут, [вероятность была] 0,5%. Если бы вы покупали лотерею и вам бы сказали, что вы выиграете 99,5%, — вы бы её купили? 


И я так подумал, с такой же точки зрения рассуждал, что всё будет хорошо. Но никогда же не знаешь, что в полпроцента попадёшь именно ты. А когда уже всё случилось — не сдать же назад, не оставлять же там ребёнка?» 


— рассказал корреспонденту НГС Вазген Ширванян.


У Кристины резко заболел живот 13 января — девушка не могла идти самостоятельно, и пара попросила ближайшее турагентство вызвать скорую. Врачи приехали за 15 минут, отвезли сибиряков сначала в маленький медпункт, а затем в крупную больницу Vachira Phuket Hospital — там Кристину осмотрели, прописали таблетки и сказали прийти утром. Боль отступила, и супруги дождались приёма врача утром, отсидев в очереди 4 часа, — беременной девушке снова прописали таблетки и отпустили. Кровотечение началось уже в отеле — и Кристину вновь отвезли в больницу.


«15 января 2019 года в 00:34 на шестом месяце, за пределами территории Российской Федерации, вдали от родины, в королевстве Таиланд (в Vachira Phuket Hospital) родилась наша дочь Нонна (в честь мамы). Через мгновение она была помещена в инкубатор. Так как девочка родилась с маленьким весом (709 граммов), Нонна находится на искусственном дыхании уже больше месяца», — сообщил 2 марта в своём Instagram Вазген Ширванян.


Там же он попросил подписчиков помочь в процессе транспортировки девочки в Россию — на тот момент пара намеревалась сразу поехать в Новосибирск. Пост Ширваняна разлетелся по сотням аккаунтов — историей прониклись тысячи людей, которые отправляли деньги на карту сибиряков. По словам Ширваняна, семья не только расходовала деньги благотворителей, но и сама потратила сбережения — пришлось выставить на продажу автомобиль BMW.


Семья должна была поехать в отпуск на Пхукет на 21 день, а в итоге уже почти 5 месяцев не была дома 
Семья должна была поехать в отпуск на Пхукет на 21 день, а в итоге уже почти 5 месяцев не была дома 


Как только Нонна окрепла, семье удалось покинуть Таиланд и вылететь в Россию. Отец Нонны связался с российскими врачами из Калужского перинатального центра — и они даже выехали на Пхукет, чтобы помочь с лечением маленькой сибирячки. В Калуге семья оказалась 25 апреля, и до 17 мая девочка пробыла в российском перинатальном центре.


«Врачи вызвались на безвозмедной основе [помочь]. Они могли нас и в Новосибирск привезти, но в Новосибирске нет сильного центра, как я знаю. Там (в Калуге. Прим. ред.) очень хороший перинатальный центр — наверное, один из лучших в России. И они предложили пройти полное обследование у них <…>, и я согласился», — объяснил папа девочки.


На лечение и перелёты семья потратила чуть больше 4 миллионов рублей — большую часть оплатили люди, которые увидели посты Ширваняна в Instagram и сюжеты в СМИ. Однако многим история пары показалась неоднозначной, и в соцсетях бизнесмена и его жену заподозрили в мошенничестве.


Вазген Ширванян подтвердил корреспонденту НГС, что видел многочисленные посты с обвинениями.


«Мне очень жалко таких людей, если честно. Не пойму, зачем это вообще делается и что такими людьми движет, и, если честно, кроме жалости, у меня ничего это не вызывает. Да, мы попали в эту ситуацию, я не спорю. Но я никого насильно не заставлял мне помогать, я просто показал, что со мной произошло. Не можете — Господи, да дай Бог вам здоровья, я никогда не пожелаю плохого. Кто мог — да, помог. Мы изначально рассчитывали, что соберём, возможно, тысяч сто рублей <…> Но всё пошло по лучшему сценарию, о котором мы даже не ожидали, что соберём такую большую сумму. У нас остался ещё один миллион, вот я сейчас в Новосибирске — и я его буду отдавать в пожертвование нуждающимся людям», — заверил отец Нонны.


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Парад супергероев от #ноннавозвращайсядомой продолжается✊🏽 . В тот момент, когда моя жена родила вывезли кувез с малышкой в 709гр и отвели меня в отделение интенсивной терапии. . Мысли в моей голове: - Почему именно с нами? - Что будет дальше? - Выживет ли ребёнок? ...и многое, многое другое из подобной серии. Дрожащей рукой набрал номер своего друга... иии... к сожалению никто не ответил 😅 конечно время было 3-4 час ночи, пришлось с мыслями разбираться самому. Упорядочив все по местам в 7 утра я поехал до отеля, чтоб взять личные вещи для жены. Часам к 9 меня набрал мой. . Рассказав ему о всём произошедшем в эту ночь. Он мягко говоря охренел, а его дамы (жена @regina_ttr и её мама) проплакали весь день. . Однако 👆🏽 мы сразу совместно начали предпринимать необходимые действия, ведь тяжелая ситуация это понятно, но нужно понимать и следующее- Документы сами себя не сделают. Димас был моими руками и ногами на территории РФ, он находил нужных людей и давал мне полный инструктаж по необходимым действиям, как сделать Документы? Куда звонить? Кого дергать?! Так же он общался с перинатальными в Новосибирске (куда мы изначально планировали приехать). Так же он понимал, что я не вывожу всю сложность программы: -Жена, у которой зашкаливающий послеродовой шок 🤯 . -Мама, которая на фоне нервов просто слегла в кровать на 3 дня и не могла встать, -Нонночка,ребеночек наш о которой в то время мы практически ничего не знали 😔 . Дима поступил, как настоящий друг 👊🏽 он взял гору медикаментов, пакет Русской еды и билет в Тайланд рядом с нашим местоположением и прилетел восстанавливать наш сломленный дух 🧞‍♂️. Спасибо тебе Димас, что не оставил в сложной ситуации, а напротив сделал все возможное чтоб ДУХ борьбы нашей семьи встал на ноги 🦵! . Так же они с женой приехали к нам в Калугу сразу, как мы прилетели в Россию ✊🏽 . Спасибо друзья 🙏🏼

Публикация от Вазген Ширванян (@vazgenshirvanian)


Вчера, 19 мая, Ширваняны прилетели в Новосибирск, где живут родные Вазгена. Нонну по-прежнему наблюдают врачи — по словам отца, они оценивают её состояние как стабильное, вес девочки достиг 2800 граммов. В ближайшее время пара обратится в МНТК, а также в клинику Мешалкина, чтобы продолжить обследования и лечение.


«Ещё есть ряд проблем, которые необходимо решать, над которыми нужен постоянный контроль, и я надеюсь, что новосибирские врачи окажутся достойного уровня и смогут предотвратить, увидеть, заметить», — заключил Вазген Ширванян.


Новосибирский перинатальный центр действительно ещё не построен — по предварительным данным, первые работы на долгострое у областной больницы начнутся не раньше июня. Отделение, где выхаживают крошечных новосибирцев, родившихся весом от 400–500 граммов, работает в самой областной больнице. Врачи отделения показали НГС, как лечат таких младенцев, и рассказали, почему раньше таких маленьких новорождённых официально отказывались считать людьми.

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