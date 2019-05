«Мы помогаем людям быть красивыми, здоровыми и успешными»

В Новосибирске, по данным 2ГИС, 312 фитнес-центров





НГС опубликовал шорт-лист из 100 компаний Новосибирска, которые, по мнению горожан, претендуют на звание лучших. В каждой из номинаций выбрано по 10 претендентов на победу. Журналист НГС.БИЗНЕС спросил у руководителей компаний, которые вошли в десятку лучших фитнес-центров, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов. И узнал, как им удаётся помогать людям становиться красивее и здоровее, почему они считают необходимым держать себя в тонусе и почему их клиенты — это друзья.







Никита Слесаренко, основатель проекта экстрим-центр Coober:







Основатель Coober говорит, что признание клиентов даёт им энергию двигаться дальше





«Мы равняемся на свою идеальную картину о том, каким должен быть спортивный центр: человеку должно быть интересно, тренировки должны быть эффективны и безопасны. Вдохновляемся многими бизнесменами и бизнесами, однако не стараемся кого-то или что-то повторить. Наша цель — вовлечь людей в здоровый образ жизни через интересные тренировки. И это скорее фитнес, а не спорт. Мы хотим, чтобы горожане были в прекрасном самочувствии и отличном настроении. Наш клуб существует для этого. Признание клиентов даёт нам энергию двигаться дальше. С положительной обратной связью работается намного приятнее. В Coober мы всегда поддерживаем одноклубников и стараемся отмечать их успехи!».







Вадим Березов, соучредитель спортивного клуба Crossbox Kontora:







В Crossbox Kontora ориентируются на опыт американских коллег





«Мы ориентируемся на опыт американских коллег, потому что на данный момент весь тренд фитнеса идёт из-за рубежа. Поэтому нет смысла равняться на какие-то компании на рынке русского фитнеса. Лучше сразу смотреть на Америку и брать оттуда какие-то успешные кейсы, наработки, идеи. Равнение на здравый смысл, потому что мы стараемся делать услугу, равняясь на потребности клиента. Потому что в любом случае мы все стремимся получить признание от нашего клиента. Мы считаем его главным и равняемся на его пристрастия, на его интересы, на его требования. Именно поэтому нас многие любят. Потому что мы в первую очередь думаем не о себе, а о тех людях, которые ходят к нам в зал.







В принципе цель любого бизнеса — это финансовый успех предприятия, поэтому мы нацелены на повышение объёма продаж, на масштабирование, как и любой другой нормальный бизнес. Но мы понимаем, что это всё итог. Но действительно самая главная цель, которая тот итог обеспечивает, очень простая, и она заключается в том, что вы уже слышали. Она заключается в том, чтобы удовлетворить потребность клиента в сфере фитнеса, а именно физкультурно-оздоровительные услуги различного характера. Это любые требования, которые предъявляет нам рынок, предъявляет нам человек, который ходит в зал. Это общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.







Признание даёт нам единственную вещь — это значит, что мы движемся в правильном направлении. Это значит, что мы и дальше должны использовать те же ориентиры, что и сейчас. Становиться лучше и лучше, уделять внимание нашим клиентам».





Татьяна Боровских, руководитель центра йоги и бодифлекса «Второе дыхание»:







Коллектив центра «Второе дыхание» со своими клиентами ездит на Алтай





«Не могу сказать, что мы вдохновлены чьим-то примером. Потому что в нашей сфере популярны совсем другого формата фитнес-центры — те, у кого бассейны с водой из Мёртвого моря, или те, которых настоятельно рекомендуют звёзды. Наш центр совсем иного формата, он совсем не для тех клиентов, которые массово закупают годовые карты в большие клубы и потом не ходят туда, с нашим клубом взаимная любовь случается, наоборот, с покупки абонемента всего на 15 дней, но достаточно часто перерастает совсем в другие отношения, которые длятся годами! А вот любовь к бодифлексу и йоге может и в принципе остаться на всю жизнь. Так можем сказать потому, что у нас клиенты от 16 и до 80 лет (да-да, есть у нас такая клиентка!). Вот, собственно, наши любимые клиенты нас и вдохновляют, и мотивируют делать наш проект лучшим! К тому же у нас аудитория на 99% женщины, а женщины, как известно, не могут не вдохновлять.



Цель проста — сделать наш мир прекраснее и здоровее. К нам приходят за стройной и подтянутой фигурой, к нам приходят за здоровьем. Но когда мы получаем от клиентов обратную связь, читаем их отзывы на "Флампе", мы понимаем, что наша цель значительно больше физического здоровья. Именно поэтому мы уже не просто фитнес-клуб, мы женское сообщество: мы вместе регулярно путешествуем на Алтай (независимо от сезона), организуем различные марафоны для здоровья и мастер-классы в нашей студии, летом организуем бесплатные тренировки в парках.







Благодарность клиентов даёт нам понимание того, что мы на верном пути. Это вызывает у нас желание расти и развиваться! Понимая, что действуешь верно, стремишься вложить больше. Причинять добро — всегда приятно, но сам ты этого не поймёшь. А в благодарности кроется то самое доказательство. Для наших тренеров это огромный заряд мотивации: хочется творить ещё больше, чтобы было как можно больше благодарных клиентов!».







Инна Ганиева, директор по развитию фитнес-клуба Hammer fit:







В фитнес-клубе Hammer fit отмечают, что для многих они стали вторым домом





«Мы стараемся ни на кого не смотреть. Чем больше наблюдаешь за чужими проектами, тем сложнее сохранить собственную уникальность и индивидуальность, за которую нас так любят посетители. Мы хотим быть Hammer fit, а не чьей-то копией. Поэтому в нашей сети фитнес-клубов мы ориентируемся в первую очередь на наших спортсменов — у нас вообще занимаются очень доброжелательные люди, которые всегда с удовольствием делятся обратной связью, предлагают свои идеи и не скупятся на похвалу. А мы, в свою очередь, регулярно оптимизируем наши бизнес-процессы, стараясь прислушиваться к мнению каждого посетителя. Это наш подход.







У любого бизнеса должна быть идея, близкая и понятная как сотрудникам, так и клиентам. Наша — помогать людям быть красивыми, здоровыми и успешными. Сделать спорт доступным каждому, менять жизнь к лучшему и дарить уверенность в себе.







В фитнес-клубах Hammer fit мы создаём все условия для достижения спортивных успехов, комфортную атмосферу для занятий в кругу людей со схожими интересами, своих по духу. К нам приходят с разными запросами: набрать мышечную массу, сбросить лишние килограммы, восстановиться после родов или каких-либо травм, просто поддерживать себя в тонусе, — за годы работы мы убедились, что мы можем практически всё! А благодаря высокому профессионализму и индивидуальному подходу наши посетители прогрессируют и достигают первых результатов очень быстро.







Качественный сервис и яркие положительные эмоции — вот то сочетание, которое побуждает посетителей приходить регулярно самим и приобщать друзей. Мы стремимся выстраивать долгосрочные отношения с каждым нашим спортсменом, ведь к нам приходят тренироваться друзья, а не просто клиенты. Это часть нашей философии. Для многих мы стали вторым домом, местом, где тебе всегда рады и куда хочется приходить снова и снова. Где всегда подскажут, поддержат и порадуются твоим успехам и достижениям. Люди всегда чувствуют искреннее отношение и отвечают взаимностью. Наши спортсмены знают: фитнес-клубов много, любимый — один!».







Александр Татауров, директор «Школы Шпагата Арианны Илимской»:





Директор «Школы Шпагата Арианны Илимской» отмечает, что они равняются на отзывы своих клиентов





«Мы равняемся на отзывы наших клиентов, на их впечатления и ощущения после тренировок в школе и прислушиваемся к каждому из них. Благодаря этому мы совершенствуем наш бизнес и делаем его лучше.







Согласно отзывам, которые мы получаем от наших учениц, тренировки в школе помогают им стать увереннее в себе, всегда держать спину ровно и избавиться от зажатости и скованности. Поэтому наша цель — подарить подобные чувства как можно большим девушкам в Новосибирске, чтобы они вместе с нами укрепляли своё здоровье, развивали гибкость и садились на шпагаты.







Признание благодарных клиентов даёт нам силы двигаться дальше и развивать школу. В нашем деле даже негативные отзывы (да, и такое случается, но главное, что крайне редко) только помогают становиться лучше и устранять слабые места в бизнесе».







Олеся Вульферт, директор региона Урал — Сибирь ALEX FITNESS:







Сеть ALEX FITNESS старается делать свои клубы современными и комфортными для пребывания





«ALEX FITNESS — это активно развивающаяся сеть фитнес-клубов, предоставляющая спортивно-оздоровительные услуги, доступные всем любителям здорового образа жизни. Современные и комфортабельные клубы открыты в большинстве регионов России, а клиентами сети являются более 320 тысяч человек.







При развитии нашего бизнеса мы думаем о наших клиентах. Хотим, чтобы в наших залах им было комфортно. Чтобы им хотелось туда возвращаться снова и снова. Мы делаем качественный фитнес доступным для всех, потому что верим в каждого человека, в его желание быть лучше, в его здоровое и яркое будущее! Признание наших клиентов даёт нам силы и возможности развиваться. Делать наши клубы современными и комфортными для пребывания».





Ольга Колмакова, управляющий фитнес клуба X-Fit Плаза:







Эксперты X-Fit разработали свою систему тренировочных методик





«X-Fit — крупнейшая сеть фитнес-клубов в сегменте премиум- и бизнес-класса в России. На данный момент она объединяет более 80 клубов, которые работают почти в 40 городах нашей страны. В этом году компании исполняется 30 лет, и за это время создана прочная база, позволяющая говорить о лидерстве на рынке фитнес-услуг: мы тщательно отслуживаем новинки отрасли, адаптируем их и предлагаем клиентам именно те программы, которые наиболее востребованы и актуальны.







Более того, наш основной фитнес-продукт — система тренировочных методик Smart Fitness — уникальная разработка экспертов сети X-Fit, аналогов которой нет на российском рынке. Она выстраивает анатомически верное положение тела и позволяет добиваться целевых результатов в самые короткие сроки. Такой эффект — основа здоровья и отличного внешнего вида наших клиентов.







Фитнес-клубы X-Fit — места силы, где собираются единомышленники — яркие, успешные личности, которым есть чем гордиться. Они заряжаются на тренировках энергией, необходимой для покорения новых горизонтов. Именно для них мы работаем: знать, что гости клубов не просто получают всё лучшее из сферы фитнеса, но и приобщаются к культуре движения, — вот основной стимул развития нашего бизнеса.







Целью работы нашей команды является оказание клиентам фитнес-услуг высочайшего качества — полноценно комплексных, удовлетворяющих потребности тренирующихся и позволяющих людям развиваться физически и ментально. Это не просто фитнес, это образ жизни и возможность постоянного роста и развития — физического и эмоционального.







Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы сделать посещение клуба комфортным для клиентов, поддерживать высокое качество сервиса, а также создаём особую атмосферу клубной жизни — это внутриклубные и сетевые соревнования, творческие мастерские, презентационные классы, праздники для детей и взрослых, лекции и семинары от опытных тренеров. Тренерский состав клубов регулярно повышает свою квалификацию, проходя обучение и обмениваясь опытом с коллегами как в рамках сети, так и с представителями мирового фитнес-сообщества. Результат нашей работы — клиенты, которые с удовольствием возвращаются к нам в клуб».







Евгения Николина, директор фитнес-клуб Panatta Sport:





В Panatta Sport особое внимание уделяют атмосфере, в которую клиенты хотят возвращаться





«На самом деле мы ни на кого не равняемся, мы просто стараемся быть лучше для наших клиентов в своей сфере. Безусловно, нужно следить за обновлениями, трендами либо самим создавать какой-то тренд в мире, на рынке. Постоянно быть на гребне волны, постоянно быть в тонусе, постоянно что-то улучшать что-то в своём бизнесе, в нашем случае — это фитнес-клуб. Мы стараемся быть уникальными, создавать особенную, неповторимую атмосферу, чтобы люди к нам приходили и это ценили. Этим мы выделяемся среди фитнес-клубов.







Цель любого бизнеса, наверное, в том числе и нашего, — это сделать мир лучше. Особенность в том, что мы относимся к бизнесу в сфере здорового образа жизни, здоровья, — это такая значимая часть нашей жизни, жизни каждого человека. Мы помогаем людям быть красивыми, здоровыми, энергичными, живыми, поддерживать своё тело — внешнюю оболочку души. То, как мы относимся к своему телу, очень важно, потому что если мы хотим сохранить молодое, эффектное, сексуальное тело, нам надо многие-многие годы заниматься фитнесом. Мы стараемся, чтобы нашим клиентам было комфортно и приятно следить за собой, делать какие-то изменения в своём теле. Фитнес сейчас — это стиль жизни.







Мы стараемся делать жизнь людей чуточку лучше. У нас огромное количество примеров, когда люди кардинально меняли свою жизнь, начиная заниматься здоровьем. Меняли свою личную жизнь, карьерные достижения. Главная ценность — когда люди приходят благодарные, вспоминают, что было год-два назад, когда человек весил плюс 20–40 килограмм, а потом его жизнь полностью перевернулась, и мы этому способствовали».







Жанна Павлюченко, директор фитнес-клуба REMIX:







В REMIX особое внимание уделяют команде, поэтому берут на работу лучших из лучших в своём деле





«На разных этапах своего развития сеть наших фитнес-клубов равнялась прежде всего на конкурентное преимущество. На пути завоевания конкретного преимущества мы понимали, что хорошему бизнесу нужна отличная команда специалистов. Именно поэтому в наших клубах стабильно работают best of the best в своём деле.







Здесь мне кажется уместным процитировать Корпоративный кодекс компании, где цель мы отождествляем с миссией: "Обеспечивать население качественными, финансово выгодными, более надёжными, чем у наших конкурентов, условиями сотрудничества". Для нас, если бизнес не приносит пользу в том или ином виде, он неправильный. Если соотношение цены и качества для потребителя услуг не соблюдено, то бизнес-модель также является неправильной.







Мы чётко понимаем нашего потребителя, стараемся комплексно подходить к любому вопросу и являемся одним из самых надёжных партнёров на рынке фитнес-услуг в Новосибирске. Наш главный помощник в этом деле — это наши ключевые сотрудники, наша команда».