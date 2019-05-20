Долой газоны: обсуждаем идею закатать газоны в асфальт ради парковок

С началом весеннего сезона практически в каждом выпуске нашего проекта «Я паркуюсь как чудак» читатели в комментариях высказывают мнение о том, что запущенные, раздавленные и вытоптанные городские газоны возле проезжей части всё равно потеряли свою эстетическую и экологическую ценность, а только являются источниками пыли. И поэтому имеет смысл снести такие убогие газоны и сделать на их местах дополнительные парковки, в которых Новосибирск остро нуждается. Мы проехали по городу и посмотрели, какие «зелёные островки» давно де-факто превратились в парковки, а также спросили экспертов, стоит ли строить стоянки на таких местах.









Даже исторический центр Новосибирска находится сейчас в таком состоянии, что возникает вопрос — есть ли хозяин у этих убогих «зеленых» насаждений. Если проезжую часть ещё как-то латают, то вытоптанные оголенные газоны, полные пыли, стоят в таком виде годами. Эти зоны не рекультивируют, не защищают от пешеходов и автомобилей — в общем, никак за ними не следят. На снимке — газон в самом сердце города, на перекрестке Ленина и Советской, ставший знаменитым после парковки на этом месте боксера Миши Алояна. Ежедневно остатки травы здесь давят десятки машин, но никаких мер не предпринимается.













Небольшой участок открытой земли на улице Ленина. Читатели считают, что аккуратная асфальтовая парковка выглядела бы лучше, чем это грязное месиво. А новую траву, даже если посадят, всё равно подавят «парковщики-хамы».













Пятачок возле ТРЦ «Галерея Новосибирск» на улице Гоголя. Такое ощущение, что вытоптан после набега варваров. Спрашивается, о чем думали проектировщики, сооружая этот островок без защиты в таком напряженном месте, — может быть, стоило сразу сделать здесь пару парковочных мест?













Площадка перед цирком давно используется для стоянки машин. Часть зелени уничтожена. Надо решать — либо восстанавливать и защищать, либо асфальтировать. Но решать на текущий момент некому.













Улица Александра Невского, тротуар возле областной стоматологической поликлиники. Спроектировано и построено при советской власти, соответственно никаких парковок не предусмотрено. Вместо этого спрессованная земля. То есть нет ни официальных парковочных мест, ни приятного эстетического газона.













Вряд ли этот участок на улице Спартака вытоптали голуби, но факт остается фактом: травы нет, как нет и парковок. А ведь рядом детская больница скорой помощи, куда родители постоянно привозят травмированных детей.













А вот так люди своими силами пытаются бороться с уничтожением травы возле водной академии. Выглядит, конечно, страшно, просто курятник какой-то.





Впрочем, несмотря на такую вопиющую ситуацию с зелеными зонами, новосибирские эксперты считают, что отдавать проблемные газоны под парковки нельзя: это будет политически неверно. Остается как-то облагораживать эти зоны, но как — непонятно, властям подлатать бы асфальт на дорогах.





Вячеслав Ашурков, руководитель отделения «Федерации автовладельцев России»: «Я такую идею не поддерживаю, в любом случае газоны дают какую-никакую пользу. Если их правильно сделать, они воду впитывают в себя. Конечно, если землю положить выше бордюра, то эта грязь будет вся на дороге. С умом сделанный газон — это благо для города. Не за счет газонов делать автомобильные парковки.





В любом случае есть хозяин территории; другой вопрос, что у нас никто это не контролирует. "Горзеленхоз" за это отвечает, восстанавливают, но очень мало.





Контроля в этой сфере мало, меньше, чем в текущем содержании дорог. Надо привести в порядок то, что есть, но не надо делать парковки».







Игорь Поповский, член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ: «Убирать их не надо, тем более заменять парковками. Сегодня у нас еще есть проблема: предположим, когда дерево сгниет где-то в центре, его убирают, а посадить новое не могут, потому что изменились нормативы посадки деревьев по отношению к подземным инженерным сетям. И у нас постепенно, извиняюсь за выражение, центр лысеет. Если мы сейчас будем убирать газоны, то, мягко говоря, у нас всё больше будет покрытий асфальтовых и асфальтобетонных. Асфальтобетон выделяет фенол — это будет создавать перегрев, увеличивать водосток, когда будет дождь.





Газон предпочтительней; другое дело, что неухоженный газон никак не идет [городу]. Газоны в некоторых случаях не ухожены оттого, что не продуманы пешеходные проходы, и люди там срезают, идут через газон. Надо это дело отследить и пешеходные маршруты оформить.





Проблема заключается в том, что у нас очень большое обращение внимания на парки — прямо там программы. Но никакого нормального программного продукта нет по поводу оформления аллей, бульваров, газонов. Надо создавать отдельные программы города».





Нужно ли вытоптанные проблемные газоны возле дорог отдавать под парковки?

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