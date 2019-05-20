«Деваться мне некуда — поеду в Италию»: где проведут отпуск новосибирские чиновники и депутаты

Осталось чуть больше недели, и начнётся долгожданный сезон отпусков, когда работяги и сотрудники офисов тысячами устремятся на пляжи и курорты. Вырваться из душных кабинетов на чистый воздух мечтают и новосибирские чиновники и депутаты — многие из них жалуются, что из-за работы не могут устроить себе продолжительные летние каникулы, и сетуют, что далёкие заграничные курорты стоят дорого. Вместо туров по Европе они путешествуют по Сибири и занимаются семейными делами. Кто из чиновников в этом году поедет в Италию, а кто будет жарить шашлыки на даче, — в материале НГС.

Фото: zsnso.ru

Николай Мочалин, депутат Законодательно собрания НСО, гендиректор ООО «ЗЖБИ-4»: «Отпуск проведу совершенно шикарно — в августе съездим с внучкой в Италию на две недели. Внучке 12 лет, она всё за меня планирует. Недавно мне сказала: "Коля, ты со мной едешь в Италию". Я понял, что деваться мне некуда — поеду в Италию. В какой город? Понятию, не имею, внучка всё решает — она взрослая девочка, заканчивает 6-й класс, командует мной. Ещё 9 августа на заводе отметим День строителя, выедем за город».

Фото: Александр Ощепков

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска: «Собираюсь отдыхать на природе — люблю отдыхать там, где побольше природы и поменьше людей. Желательно в не туристической тайге. Отпуск будет во второй половине июля, в первой половине августа, пока ещё не решил, куда именно поеду. Если есть возможность, беру детей (у Дмитрия Асанцева трое сыновей. — Прим. ред.). Дети поддерживают, ведь такие поездки — это совсем не скучно. Был уже в Ханты-Мансийском округе, Хакасии, на Алтае, в Тыве. Везде хорошо, но если ехать в Горный Алтай, то нужно подальше, где нет туристов, в сторону границей с Монголией за Семинский перевал. Там ничего не обустроено, но такой отдых мне кажется прекрасным».

Фото: Ольга Бурлакова

Анна Терешкова, руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска: «Уже начала готовиться к Дню города, до конца июня точно буду в Новосибирске. В июле немного здесь же отдохну, а в августе у меня день рождения и свадьба дочери, поэтому мы поедем на Алтай. Люблю активный отдых, ездим на сафари или ходим пешком, а просто валяться на песке — это не моё. Я хотела бы побывать на Галапагосских островах — очень красивая природа, и пока ещё мало людей».

Фото: Ольга Бурлакова

Валерий Науменко, начальник МКУ «Городской фонтан»: «Боюсь сглазить, 4 года уже никуда не ездил, как началась моя депутатская деятельность. В том числе из-за за занятости. Хотел бы поехать куда-нибудь подешевле, за границу. Мои друзья съездили на Роза Хутор в Сочи и остались без штанов — и я решил, что если и поеду, то в Таиланд. Там всё дешевле по сравнению с курортами Краснодарского края. Поеду, возможно, с друзьями, но пока не решил. У нас [в России] всё дорого, а за границей мы нищие из-за низкого курса рубля <...> Больше всего буду отдыхать на даче. Я недавно купил дачу, платил за неё рассрочку и наконец-то выкупил. Она у меня на ВАСХНИЛе, я её очень люблю, но бываю там редко. Ничего не сажу, я только отдыхаю — из меня огородник ещё тот».

Фото: Екатерина Калиневич

Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области: «В связи с новым местом работы я буду работать всё лето, отпуск планирую только в октябре. Но лето люблю проводить в Сибири — люблю дачу, цветы, собирать близких и родных, готовить. Еще люблю гулять вдоль реки, жарить шашлыки. Дача у нас на Рыбачьем — обычная, уютная, комфортная. Увлекаюсь разведением цветов, вот сейчас опять присмотрела, но пока погодные условия не позволяют. Вообще люблю это время летом, когда можно просто принимать гостей, убираться на даче, — это время, когда я отдаю себя семье. Думаю, с новой работой буду чаще выбираться по выходным, раньше — крайне редко».



Фото: zsnso.ru

Евгений Подгорный, олимпийский чемпион, депутат Законодательного собрания НСО: «Надеюсь, получится съездить на Алтай, потому что лето — горячий сезон работы с наказами избирателей. Там и ремонт дорог, и детских площадок, вырваться будет тяжело. Думаю, получится всего на недельку в июле. Люблю Телецкое озеро. Поеду, конечно, с семьёй. После того как Крым стал наш, ни разу там не был, хотелось бы туда слетать. Лучший отдых — активный, прогулочный, чтобы можно было подышать свежим воздухом, погулять, посмотреть достопримечательности».

Фото: Татьяна Фаитеева

Сергей Бондаренко, директор «Похоронного дома "ИМИ"», депутат Совета депутатов города Новосибирска: «Я лично не планирую выезжать из Новосибирска из-за политических событий и из-за производственных причин, так как я работающий человек, я возглавляю предприятие, которому нужно внимание и забота. Зато у меня есть небольшой катерок, и по выходным я выхожу на водную гладь Оби, смотрю на город с реки — очень красивое зрелище, необыкновенное. Выхожу нечасто, всё же зависит от погоды. Вот два дня назад такой погоды не представилось — был сильный ветер, несмотря на то что было 18 градусов тепла, выйти не удалось».

Фото: Ольга Бурлакова