20 мая понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
Развлечения
Опрос

«Деваться мне некуда — поеду в Италию»: где проведут отпуск новосибирские чиновники и депутаты

Они уходят в тайгу, возят внуков в Европу и садят цветы — НГС узнал, как проводят отпуск политики

Поделиться

838
17 Обсудить

Все новости

Все новости

Фото: коллаж НГС

Осталось чуть больше недели, и начнётся долгожданный сезон отпусков, когда работяги и сотрудники офисов тысячами устремятся на пляжи и курорты. Вырваться из душных кабинетов на чистый воздух мечтают и новосибирские чиновники и депутаты — многие из них жалуются, что из-за работы не могут устроить себе продолжительные летние каникулы, и сетуют, что далёкие заграничные курорты стоят дорого. Вместо туров по Европе они путешествуют по Сибири и занимаются семейными делами. Кто из чиновников в этом году поедет в Италию, а кто будет жарить шашлыки на даче, — в материале НГС.

Фото: zsnso.ru

Николай Мочалин, депутат Законодательно собрания НСО, гендиректор ООО «ЗЖБИ-4»: «Отпуск проведу совершенно шикарно — в августе съездим с внучкой в Италию на две недели. Внучке 12 лет, она всё за меня планирует. Недавно мне сказала: "Коля, ты со мной едешь в Италию". Я понял, что деваться мне некуда — поеду в Италию. В какой город? Понятию, не имею, внучка всё решает — она взрослая девочка, заканчивает 6-й класс, командует мной. Ещё 9 августа на заводе отметим День строителя, выедем за город». 

Фото: Александр Ощепков

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска: «Собираюсь отдыхать на природе — люблю отдыхать там, где побольше природы и поменьше людей. Желательно в не туристической тайге. Отпуск будет во второй половине июля, в первой половине августа, пока ещё не решил, куда именно поеду. Если есть возможность, беру детей (у Дмитрия Асанцева трое сыновей. — Прим. ред.). Дети поддерживают, ведь такие поездки — это совсем не скучно. Был уже в Ханты-Мансийском округе, Хакасии, на Алтае, в Тыве. Везде хорошо, но если ехать в Горный Алтай, то нужно подальше, где нет туристов, в сторону границей с Монголией за Семинский перевал. Там ничего не обустроено, но такой отдых мне кажется прекрасным».

Фото: Ольга Бурлакова

Анна Терешкова, руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска: «Уже начала готовиться к Дню города, до конца июня точно буду в Новосибирске. В июле немного здесь же отдохну, а в августе у меня день рождения и свадьба дочери, поэтому мы поедем на Алтай. Люблю активный отдых, ездим на сафари или ходим пешком, а просто валяться на песке — это не моё. Я хотела бы побывать на Галапагосских островах — очень красивая природа, и пока ещё мало людей».

Фото: Ольга Бурлакова

Валерий Науменко, начальник МКУ «Городской фонтан»: «Боюсь сглазить, 4 года уже никуда не ездил, как началась моя депутатская деятельность. В том числе из-за за занятости. Хотел бы поехать куда-нибудь подешевле, за границу. Мои друзья съездили на Роза Хутор в Сочи и остались без штанов — и я решил, что если и поеду, то в Таиланд. Там всё дешевле по сравнению с курортами Краснодарского края. Поеду, возможно, с друзьями, но пока не решил. У нас [в России] всё дорого, а за границей мы нищие из-за низкого курса рубля <...> Больше всего буду отдыхать на даче. Я недавно купил дачу, платил за неё рассрочку и наконец-то выкупил. Она у меня на ВАСХНИЛе, я её очень люблю, но бываю там редко. Ничего не сажу, я только отдыхаю — из меня огородник ещё тот».

Фото: Екатерина Калиневич

Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области: «В связи с новым местом работы я буду работать всё лето, отпуск планирую только в октябре. Но лето люблю проводить в Сибири — люблю дачу, цветы, собирать близких и родных, готовить. Еще люблю гулять вдоль реки, жарить шашлыки. Дача у нас на Рыбачьем — обычная, уютная, комфортная. Увлекаюсь разведением цветов, вот сейчас опять присмотрела, но пока погодные условия не позволяют. Вообще люблю это время летом, когда можно просто принимать гостей, убираться на даче, — это время, когда я отдаю себя семье. Думаю, с новой работой буду чаще выбираться по выходным, раньше — крайне редко».

Фото: zsnso.ru

Евгений Подгорный, олимпийский чемпион, депутат Законодательного собрания НСО: «Надеюсь, получится съездить на Алтай, потому что лето — горячий сезон работы с наказами избирателей. Там и ремонт дорог, и детских площадок, вырваться будет тяжело. Думаю, получится всего на недельку в июле. Люблю Телецкое озеро. Поеду, конечно, с семьёй. После того как Крым стал наш, ни разу там не был, хотелось бы туда слетать. Лучший отдых — активный, прогулочный, чтобы можно было подышать свежим воздухом, погулять, посмотреть достопримечательности».

Фото: Татьяна Фаитеева

Сергей Бондаренко, директор «Похоронного дома "ИМИ"», депутат Совета депутатов города Новосибирска: «Я лично не планирую выезжать из Новосибирска из-за политических событий и из-за производственных причин, так как я работающий человек, я возглавляю предприятие, которому нужно внимание и забота. Зато у меня есть небольшой катерок, и по выходным я выхожу на водную гладь Оби, смотрю на город с реки — очень красивое зрелище, необыкновенное. Выхожу нечасто, всё же зависит от погоды. Вот два дня назад такой погоды не представилось — был сильный ветер, несмотря на то что было 18 градусов тепла, выйти не удалось».

Фото: Ольга Бурлакова

Евгений Яковенко, зампредседателя Совета депутатов города Новосибирска, председатель Новосибирской областной общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана»: «Планировал отпуск в июле, где-то в 20-х числах. Далеко, честно, не поеду, но пока ещё не успел спланировать — внучка родилась, одна из дочек школу заканчивает, будет летом поступать в Московский государственный университет. С дочкой в Москву не поеду, пускай дети будут самостоятельные. Я живу в доме, огород прям дома — всегда есть время поработать. Я не люблю далеко летать. Могу отдохнуть на Алтае, там столько друзей, практически родственники. Сколько мечтал, что доеду до Усть-Кокса, но сил хватает только до Аи. Однажды прилетал командующий ВДВ Владимир Анатольевич Шаманов, и мы летали к Белухе — Чуйский хребет хоть с вертолёта увидел, но к Белухе совсем близко не подлетели. Но если выходные удаётся провести дома, то я люблю потренироваться. Очень люблю солнце и комфортно его переношу — если сильно уставший, могу под солнцем на лежанку лечь и заснуть. И на мне хорошо держится загар, а для кого-то это мучение».

Дарья Януш
Коллаж НГС
Фото zsnso.ru (2, 7), Александра Ощепкова (3), Ольги Бурлаковой (4, 5, 9), Екатерины Калиневич (6), Татьяны Фатеевой (8)

По теме

ТЕКСТ

Дарья Януш

ТЕГИ

отпуск у морялето 2019

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (17)

Патриот
20 май 2019 в 21:53

Куда Терешковой отпуск, она и так весь год отдыхает. По фестивалям ходит, да на концертах выступает. Теперь еще и все лето отдыхать собралась поди на островах

Зер Гут
20 май 2019 в 21:56

Я вот уже пятый год не могу нормально в отпуск сходить. А тут Терешкова на Галапагосы собралась. Неужели так хорошо работают? Сильно сомневаюсь, судя по состоянию города

ЫЫЫ
20 май 2019 в 21:52

Евгений Яковенко, зампредседателя Совета депутатов города Новосибирска, председатель Новосибирской областной общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» носит берет как тюбетейку.