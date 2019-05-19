Красотки в бегах: 11 фотографий симпатичных участниц полумарафона «ЗаБег»
3 тысячи атлетов пробежали по центру Новосибирска — НГС выбрал самых красивых спортсменок
Три тысячи новосибирцев сегодня, 19 мая, пробежали всероссийский полумарафон «ЗаБег» — среди них было много прекрасных атлеток. Девушки демонстрировали отличную форму и невероятную силу духа, не сдаваясь даже на дистанции 21,1 километр. НГС снял портреты самых сильных и стойких участниц «ЗаБега».
Всероссийский полумарафон «ЗаБег» проходит в 19 городах России от Владивостока до Москвы — самое интересное, что стартуют участники всех городов одновременно.
Этой весной «ЗаБег» стал самой масштабной акцией среди любителей бега в Новосибирске — участники и болельщики еле поместились на площади Пименова.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидалась пасмурная погода и небольшой дождь, но в час дня над стартом на площади перед ГПНТБ небо прояснилось и выглянуло солнце.
Пробежать даже пару километров без подготовки не так-то просто — многие новосибирцы целый год тренируются к полумарафону.
Корреспондент НГС вела видеотрансляцию со старта на дистанцию 5 километров — сотни атлетов с нетерпением ждали, когда же судьи разрешат бежать, а известные спортсмены провели разминку.
Ради атлетов частично перекрыли улицу Кирова и Октябрьскую магистраль — на несколько часов улицы стали не просто пешеходными, а огромной беговой дорожкой.
Но какое это удовольствие — всё же прийти первым к финишу и сорвать ленту.