Красотки в бегах: 11 фотографий симпатичных участниц полумарафона «ЗаБег»

Сотни новосибирцев пробежали всероссийский полумарафон «ЗаБег»





Три тысячи новосибирцев сегодня, 19 мая, пробежали всероссийский полумарафон «ЗаБег» — среди них было много прекрасных атлеток. Девушки демонстрировали отличную форму и невероятную силу духа, не сдаваясь даже на дистанции 21,1 километр. НГС снял портреты самых сильных и стойких участниц «ЗаБега».





Участники полумарафона вставали в огромную очередь на старте





Всероссийский полумарафон «ЗаБег» проходит в 19 городах России от Владивостока до Москвы — самое интересное, что стартуют участники всех городов одновременно.





Позитив — лучший стимул для пробежки в десяток километров





Этой весной «ЗаБег» стал самой масштабной акцией среди любителей бега в Новосибирске — участники и болельщики еле поместились на площади Пименова.





Многие участники бегут с улыбками и весело машут болельщикам





По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидалась пасмурная погода и небольшой дождь, но в час дня над стартом на площади перед ГПНТБ небо прояснилось и выглянуло солнце.





Школьные учителя физкультуры сейчас гордятся своими выпускниками





Чаще всего участники приходят целыми компаниями — с семьёй или коллегами





Пробежать даже пару километров без подготовки не так-то просто — многие новосибирцы целый год тренируются к полумарафону.





Здесь даже не важно прийти первым к финишу. Главное — преодолеть себя и закончить дистанцию





Корреспондент НГС вела видеотрансляцию со старта на дистанцию 5 километров — сотни атлетов с нетерпением ждали, когда же судьи разрешат бежать, а известные спортсмены провели разминку.









Ради атлетов частично перекрыли улицу Кирова и Октябрьскую магистраль — на несколько часов улицы стали не просто пешеходными, а огромной беговой дорожкой.





Кажется, лето уже вовсю завладело Новосибирском





Ради таких точёных рельефов хочется тоже заняться бегом





На финише можно было увидеть практически олимпийские страсти





Но какое это удовольствие — всё же прийти первым к финишу и сорвать ленту.