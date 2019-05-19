фоторепортаж

Красотки в бегах: 11 фотографий симпатичных участниц полумарафона «ЗаБег»

3 тысячи атлетов пробежали по центру Новосибирска — НГС выбрал самых красивых спортсменок

Сотни новосибирцев пробежали всероссийский полумарафон «ЗаБег»
Сотни новосибирцев пробежали всероссийский полумарафон «ЗаБег»


Три тысячи новосибирцев сегодня, 19 мая, пробежали всероссийский полумарафон «ЗаБег» — среди них было много прекрасных атлеток. Девушки демонстрировали отличную форму и невероятную силу духа, не сдаваясь даже на дистанции 21,1 километр. НГС снял портреты самых сильных и стойких участниц «ЗаБега».


Участники полумарафона вставали в огромную очередь на старте
Участники полумарафона вставали в огромную очередь на старте


Всероссийский полумарафон «ЗаБег» проходит в 19 городах России от Владивостока до Москвы — самое интересное, что стартуют участники всех городов одновременно.


Позитив — лучший стимул для пробежки в десяток километров
Позитив — лучший стимул для пробежки в десяток километров


Этой весной «ЗаБег» стал самой масштабной акцией среди любителей бега в Новосибирске — участники и болельщики еле поместились на площади Пименова.


Многие участники бегут с улыбками и весело машут болельщикам
Многие участники бегут с улыбками и весело машут болельщикам


По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидалась пасмурная погода и небольшой дождь, но в час дня над стартом на площади перед ГПНТБ небо прояснилось и выглянуло солнце.


Школьные учителя физкультуры сейчас гордятся своими выпускниками
Школьные учителя физкультуры сейчас гордятся своими выпускниками


Чаще всего участники приходят целыми компаниями — с семьёй или коллегами
Чаще всего участники приходят целыми компаниями — с семьёй или коллегами


Пробежать даже пару километров без подготовки не так-то просто — многие новосибирцы целый год тренируются к полумарафону.


Здесь даже не важно прийти первым к финишу. Главное — преодолеть себя и закончить дистанцию
Здесь даже не важно прийти первым к финишу. Главное — преодолеть себя и закончить дистанцию


Корреспондент НГС вела видеотрансляцию со старта на дистанцию 5 километров — сотни атлетов с нетерпением ждали, когда же судьи разрешат бежать, а известные спортсмены провели разминку.


Красотки в бегах: 11 фотографий симпатичных участниц полумарафона «ЗаБег»


Ради атлетов частично перекрыли улицу Кирова и Октябрьскую магистраль — на несколько часов улицы стали не просто пешеходными, а огромной беговой дорожкой.


Кажется, лето уже вовсю завладело Новосибирском
Кажется, лето уже вовсю завладело Новосибирском


Ради таких точёных рельефов хочется тоже заняться бегом
Ради таких точёных рельефов хочется тоже заняться бегом


На финише можно было увидеть практически олимпийские страсти
На финише можно было увидеть практически олимпийские страсти


Но какое это удовольствие — всё же прийти первым к финишу и сорвать ленту.

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